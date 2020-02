"Прозренията" на убиеца от Ханау

Около 22 часа в сряда вечер Тобиас Р. нахлува първо в един, после във втори наргиле бар в Ханау, където убива деветима души. Малко по-късно застрелва майка си и се самоубива. 11 убити и шестима ранени – тази равносметка превръща престъплението на Тобиас Р. в най-кръвопролитния терористичен акт в Германия от десетилетия. Само за една година подобно нещо се случва вече за четвърти път.

Броени часове след кръвопролитието в интернет се появява така нареченият "манифест" на Тобиас Р., в който убиецът споделя налудничавите си идеи. Той живее в свят, изобилстващ от заговори и омраза. Свят, който процъфтява в някои интернет-територии и вече отдавна не е само периферно явление.

Тобиас Р. рецитира манифеста си на английски – на езика на world wide web – и се обръща, ни повече ни по-малко, към самия американски народ. За го уведоми, че някакви безименни тайни организации, опериращи от подземни бункери, били взели под свой контрол не само САЩ, но и целия свят. Могъществото си тези организации черпели от своето "тайно знание", чрез което превръщали всички останали хора в "роби". Тези организации имали и собствени тайни служби, който денонощно следели и наблюдавали Тобиас Р.

Тайни организации, заговори и тайно знание – те контролират целия свят, смята убиецът. "Единственото, което играе някаква роля, е хората най-после да се доберат до знанието за това какво точно се случва тук", заявява Тобиас Р. в своя "манифест", който очевидно е публикуван в мрежата на немски още през 2019-а година. Той самият се бил добрал до това знание благодарение на гласове, които чувал в главата си от най-ранна детска възраст. Вярвал освен това в телепатията - в предаването на мисли на далечно разстояние само благодарение на мисловната енергия. Този предполагаем феномен, впрочем, беше ескпериментално изучаван от ЦРУ през 70-те години на 20-и век.

Убиецът се смята за привилегирован гений

ЦРУ работи над телепатията като потенциално оръжие в Студената война, а Тобиас Р. решава да сподели своя телепатичен опит с някакъв "Институт по телепатия". Той смята себе си за привилегирован "гений", който е разкрил тайните заговори и невидимите механизми в света. Тъкмо в резултат от това атентаторът от Ханау е дълбоко убеден, че трябва да действа. Действията му обаче сублимират в омраза: омраза към евреите, омраза към чужденците, омраза към жените.

През октомври 2019-а синагогата в Хале е атакувана с думите "The root of all problems are the Jews." ("Коренът на всички проблеми са евреите")