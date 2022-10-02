 DW تنفي شائعات تعرض أنظمة بثها للاختراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2022

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أخبار

DW تنفي شائعات تعرض أنظمة بثها للاختراق

عقب انتشار شائعات عن تعرض أنظمة بث مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية ((DW للاختراق، تلفت إدارة المؤسسة عناية متابعيها والمهتمين بأن أنظمتها لم تتعرض للاختراق في أي وقت من الأوقات.

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تداولت عدة وسائل إعلام عربية أن بث قناة دويتشه فيله (DW) تعرض لاختراق سيبراني مساء الجمعة (30 أيلول/ سبتمبر 2022) حين كانت تنقل مؤتمرا صحفيا للأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ في بروكسل، معلقا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم أربعة مناطق أوكرانية لروسيا، والذي يتعارض مع القانون الدوي.

وخلال البث ظهر فجأة مقطع لبوتين من خطاب الضم الذي ألقاه.

وفي هذا السياق أصدرت مؤسسة دويتشه فيله في تغريدة على تويتر لها اليوم الأحد (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022) توضيحا جاء فيه أن "الشائعات حول اختراق بث دويتشه فيله عارية عن الصحة ولا أساس لها".

وجاء في التوضيح إن "الانقطاع القصير الذي حدث يوم الجمعة الماضية خلال تغطيتنا الحية للمؤتمر الصحفي للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ نتج عن تبديل القناة الوسيطة المباشرة (feed) المقدمة من اتحاد الإذاعات الأوروبية . ونؤكد هنا أنه لم يحدث أي تدخل في وحداث البث التابعة لدويتشه فيله في أي وقت من الأوقات".

DW