DW تعلن تمكن مراسليها من مغادرة أفغانستان نحو باكستان

قالت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية (DW) إن تسعة من مراسليها ومراسلتها الوحيدة، الذين كانوا يعملون في أفغانستان تمكنوا مع عائلاتهم من مغادرة أفغانستان عبر الحدود البرية إلى باكستان، وفق ما أعلن مدير عام المؤسسة بيتر ليمبورغ في بيان اليوم الجمعة (10 سبتمبر/أيلول 2021).
وحسب البيان كانت دويتشه فيله قد طلبت من مراسليها ومراسلتها التوجه إلى كابول عقب سقوط العاصمة الأفغانية في يد طالبان، وذلك بغرض إجلائهم جوا، وقد "انتظرت عائلات مراسلي DW أيامًا وليالٍ في ظل ظروف مأساوية أمام البوابة الشمالية سيئة السمعة لمطار كابول من أجل الدخول إلى المنطقة الآمنة دون جدوى. بيد أن عملية إجلائهم لم تتحقق لأسباب كثيرة".
وأضاف البيان أنه "وبعد عدة محاولات فاشلة، تم فحص جميع الاحتمالات لإخراج المجموعة من البلاد عبر طريق آخر. وكان من الصعب للغاية تقييم الوضع الأمني في أفغانستان وخاصة عند المعابر الحدودية مع البلدان المجاورة؛ بالإضافة إلى ذلك، كان الوضع يتغير بشكل شبه يومي. الآن فقط تمكن موظفو DW من مغادرة البلاد عبر المعبر الحدودي الأفغاني الباكستاني في تورخام"، كما أكد بيان مدير عام المؤسسة الإعلامية الألمانية الدولية، الذي أبدى ارتياحه أخيراً حيال نجاح خروج مراسلي المؤسسة وذويهم.
مدير عام DW بيتر ليمبورغ
وتوجه ليمبورغ بالشكر للحكومة الألمانية ووزير خارجيتها والسفارة الألمانية في باكستان "والعديد من الفاعلين السياسيين الذين لولاهم لما كان هذا الخروج ممكنًا". كما شكر المدير العام حكومة قطر "التي أنجزت قدراً هائلاً من العمل من أجل زملائنا"، كما أشاد بتعاون السلطات في إسلام أباد، "التي أعطت موافقتها على إجلاء موظفينا وعائلاتهم عبر باكستان لأسباب إنسانية. كان هذا الدعم في حالات الطوارئ الحادة حاسما".
ترتيبات لاستكمال الرحلة نحو ألمانيا
وبانتقالهم إلى باكستان يكون مراسلو دويتشه فيله وعائلاتهم، وعددهم الإجمالي 27 شخصا، قد خطو الخطوة الأولى في رحلتهم نحو ألمانيا. وتجري حاليا الاستعدادات على قدم وساق لاستكمال رحلتهم إلى مدينة بون، حيث المقر الرئيسي لمؤسسة DW. وسيقوم هؤلاء المراسلون بعد ترتيب أوضاعهم بالعمل مع زملائهم في فريق التحرير بالقسم الأفغاني في المؤسسة في تقديم تقارير مكثفة عن أفغانستان.
ولا تزال عائلات أعضاء فريق تحرير القسم الأفغاني في DW في بون بانتظار مغادرة أفغانستان.
وتجري DW محادثات مع جميع السلطات المعنية في الداخل والخارج من أجل إحضار ذوي العاملين في هيئة تحرير الأردو والبشتو في المؤسسة إلى ألمانيا. وكذلك ستشمل المحاولة التالية إخراج اثنين من مراسلي DW وعائلاتهم، والذين عادوا مؤقتًا إلى مسقط رأسهم بعد أسابيع من الانتظار في كابول.
ع.ج.م/و.ب (DW)
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
جيردا تارو
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
فرانسواز ديمولديه
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كريستين سبنجلر
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كاثرين ليروي
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
كارولين كول
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
سوزان ميسلاس
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"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار
أنيا نيدرينجهاوس
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