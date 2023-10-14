DW تتحقق من فيديوهات لجولة الصراع الحالية بين حماس وإسرائيل

فاق عدد قتلى هجوم حركة حماس الإسلامية المسلحة على إسرائيل حوالي 1200 شخص حتى ساعة إعداد هذا التقرير (11 تشرين الأول/أكتوبر 2023). وشن الإرهابيون هجومهم الكبير يوم السبت الفائت واختطفوا الكثير من الإسرائيليين والأجانب وأخذوهم كرهائن إلى قطاع غزة. ووفقاً للأمم المتحدة، فر مئات الآلاف من المدنيين من الفلسطينيين بعد الهجمات الإسرائيلية المضادة.

وبينما أعلنت إسرائيل حالة الحرب، يتم تداول عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وإكس (تويتر سابقاً) وفيسبوك. ويرى بعض المراقبين أن الفيضان الحالي من الفيديوهات المزيفة يتجاوز بشكل كبير الصراعات السابقة.

هل يظهر في هذا الفيديو جنود إسرائيليون يختطفون فتيات فلسطينيات؟

ادعاء: يُزعم أن مقطع فيديو هذا (المؤرشف هنا) يُظهر جنوداً إسرائيليين يختطفون فتاتين صغيرتين. وكتب صاحب الفيديو: "آخر الأخبار: جنود إسرائيليون جبناء يختطفون فتيات فلسطينيات يبلغن من العمر بين 6 و3 سنوات". تمت مشاهدة الفيديو مئات الآلاف من المرات.

DW تتحقق: زائف

تكاثرت في الأيام الأخيرة مقاطع الفيديو على الإنترنت والتي يظهر فيها، حسب زعم ناشريها، أطفال مختطفون.

وحسب وسائل إعلام، اختطف إرهابيو حماس أطفالاً. في غضون ذلك، أفادت وكالات أنباء أن وسطاء قطريين يتفاوضون على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. في كثير من الحالات، تثار المشكوك في صحة ما تدعيه الكثير من مقاطع الفيديو على شبكات التواصل.

فيما يخص فيديو "خطف جنود إسرائيليين لفتيات فلسطينيات" تبين لفريق DW الاستقصائي أن عمر الفيديو لا يقل عن عامين. ويقود البحث العكسي عن الصور إلى موقع يوتيوب: تم نشر الفيديو نفسه على الإنترنت في عام 2021 على قناة TRT World Now، وهي جزء من هيئة الإذاعة العامة التركية الحكومية. وبحسب المعلومات الموجودة على موقع يوتيوب، فإن الفتيات اللواتي يبكين ويصرخن لا يتم اختطافهن أو أسرهن، بل يطلبن من ضباط الشرطة الإسرائيلية إطلاق سراح شقيقهن. وعند التدقيق في الفيديو بإمعان، يمكن رؤية عبارة "الشرطة" على السيارة وشعار الشرطة الإسرائيلية على كمّ ضابط شرطة.

يظهر في أعلى ويمين الفيديو حساب إنستغرام تحت اسم eye.on.palestine. وعند البحث عنه يتبين أن عدد متابعيه يفوق 4 مليون شخص. وبحسب وصف الفيديو الأصلي المنشور على تلك القناة على إنستغرام بتاريخ 24 أيار/مايو 2021، تطالب فتيات فلسطينيات الشرطة الإسرائيلية بعدم اعتقال طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بحجة أنه رشق الحجارة. جرت الحادثة في بيت حنينا بالقدس. ومن الواضح أن الفيديو لا علاقة له بالجولة الحالية من الصراع بين إسرائيل وحماس.

هل يُظهر هذا الفيديو العشرات من إرهابيي حماس وهم يهاجمون إسرائيل؟

ادعاء: يُزعم أن مقطع فيديو التالي المنشور على تيك توك (المؤرشف هنا) والذي حصد أكثر من مليوني مشاهدة يُظهر العشرات من مقاتلي حماس وهم يحطون بمظلاتهم فوق إسرائيل.

DW تتحقق: زائف

تظهر في الفيديو أشجار النخيل ومبنى أبيض، يطير نحوه العديد من الطائرات الشراعية. يظهر بحث DW العكسي للصور أن ذلك ليس في إسرائيل، بل في مصر. ووجد البحث أن المبنى هو أكاديمية عسكرية في القاهرة.

وعند التدقيق عن كثب، يمكن رؤية العلم المصري على المبنى في الفيديو وعبارة "الكلية الحربية". بالإضافة إلى ذلك، فإن الطائرات الشراعية المزعومة تحمل العلم المصري.

هل يدعم كريستيانو رونالدو الفلسطينيين في هذا الفيديو؟

ادعاء: "نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو يدعم فلسطين"، يعلق الكثير من مستخدمي موقع إكس (تويتر سابقًا) في هذا الفيديو (المؤرشف هنا) يُزعم أن نجم كرة القدم البرتغالي يرفع فيه العلم الفلسطيني في الملعب بعد المباراة.

DW تتحقق: زائف

فيديو واسع الانتشار والذي حصد أكثر من 50000 مشاهدة مزيف، فهو لا يظهر كريستيانو رونالدو ولا هو حديث. يظهر الفيديو اللاعب المغربي الدولي جواد الياميق وهو يلوح بالعلم الفلسطيني بعد الفوز على كندا في كأس العالم 2022 في قطر. وقد أوردت العديد من وسائل الإعلام العالمية ذلك في ذلك الوقت ووثقته بالصور أيضاً.

في موقع يوتيوب يمكن العثور على الفيديو المذكور ورؤية رجل بجانب الياميق يلوح بالعلم المغربي. ولوح المنتخب المغربي عدة مرات في كأس العالم بالأعلام الفلسطينية.

كاثرين فيسولوفسكي/إيناس إيزيل