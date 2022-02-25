 DW تتحقق .. ما هي مبررات بوتين لشن الحرب على أوكرانيا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.02.2022

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق .. ما هي مبررات بوتين لشن الحرب على أوكرانيا؟

بينما تهاجم قواته أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبرير الغزو: يجب على روسيا "الدفاع" عن نفسها، ووقف "الإبادة الجماعية" و "إزاحة النازيين" في أوكرانيا. DW تقصت الحقائق وكشفت أن الكثير من هذه الحجج خاطئة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع في أواخر عام 2019

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع في أواخر عام 2019

فعلتها روسيا: بعد أسابيع من التصعيد في الصراع مع أوكرانيا، غزت القوات الروسية أوكرانيا وتهاجم العديد من الأهداف في جميع أنحاء البلاد. قبل الهجوم بفترة وجيزة، خاطب الرئيس فلاديمير بوتين شعبه في خطاب تلفزيوني وذكر دوافعه للهجوم - الذي يراه بمثابة عمل دفاعي. DW فحصت بعض المبررات الرئيسية التي يسوقها بوتين للغزو.

هل كانت قوات الناتو تتقدم على حدود روسيا؟

الادعاء: بوتين يتحدث عن "التوسع شرقا لكتلة الناتو، مما يجعل بنيته التحتية العسكرية أقرب إلى حدود روسيا". قال بوتين في خطابه التلفزيوني: "الناتو يواصل التوسع. وآلة الحرب في حالة تحرك، وأكرر، إنها تقترب من حدودنا".

 DW تتحقق: الادعاء مضلل.

ما هو صحيح في هذا البيان هو أنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تم قبول 14 دولة من أوروبا الشرقية في حلف الناتو. أربعة منهم مجاورة لروسيا. كما تم منح أوكرانيا إمكانية الانضمام إلى الناتو في عام 2008، لكن الناتو جمد الإمكانية منذ ذلك الحين. وكما أكد المستشار أولاف شولتس، من بين آخرين، خلال زيارته لموسكو منتصف فبراير الحالي، فإن هذه الخطوة لن تكون على جدول الأعمال في المستقبل المنظور.

ومن الصحيح أيضاً أن الناتو قام باستعدادات لوجستية في دوله الأعضاء في أوروبا الشرقية وقام أيضاً بإعداد المطارات للتعزيز السريع للقوات. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الناتو فعل ذلك بعد عام 2014، وذلك رداً على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم المخالف للقانون الدولي.

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مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. عجز أوروبي وتردد أمريكي؟

يواصل الناتو احترام  القانون التأسيسي لاتفاقية حلف الناتو- روسيا لعام 1997، والذي يحظر التمركز الدائم الإضافي لقوات قتالية كبيرة في الدول المنضمة إلى الناتو. رداً على تدهور العلاقات بين الشرق والغرب، بدأ الناتو في التناوب على تدريب أربع كتائب قتالية في دول البلطيق وبولندا في عام 2016. ومع ذلك، فإن هذه المجموعات القتالية التي يبلغ قوامها الإجمالي 5000 جندي أصغر بكثير من أن تشكل تهديداً حقيقياً لروسيا، التي يبلغ قوام قواتها ما يقدر بنحو 850 ألف جندي في الخدمة.

خارج حلف شمال الأطلسي، تعمل الدول الأعضاء في الناتو بشكل ثنائي معاً. تنظر موسكو إلى نشر أنظمة الدفاع الصاروخي إيجيس أشور بريبة كبيرة. ونُشرت هذه الأنظمة بالفعل في رومانيا. ومن المخطط أن تُنشر أيضاً في بولندا. تم تطوير هذه الأنظمة في الأصل للسفن الحربية. ويمكن أيضاً إطلاق صواريخ كروز التي يمكن أن تصل إلى روسيا في وقت قصير، كما أوضح الكولونيل (العقيد) في الجيش الألماني السابق فولفغانغ ريختر في مقابلة مع DW.

Infografik NATO Osterweiterung AR

ومع ذلك، لن تكون هذه مشكلة غير قابلة للحل، وفقاً لريختر، الذي يعمل الآن في مركز الأبحاث "مؤسسة العلوم والسياسة" في برلين: "يمكن حلها من خلال التحقق الملموس". بمعنى آخر: يمكن منح روسيا الفرصة للتحقق من عدم وجود صواريخ كروز في مستودعات إيجيس أشور متهيئة للإطلاق. لكن عرض الدخول في حوار بشأن الحد من التسلح رفضته موسكو، كما يقول ريختر: "اختارت موسكو الحرب بدلاً من ذلك وأسقطت احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي".

هل الهجوم الروسي حالة دفاع بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟

الادعاء: قال بوتين: "ببساطة لم يُمنح لنا أي خيار آخر للدفاع عن روسيا وشعبنا غير الخيار الذي يجب أن نلجأ إليه اليوم". "لقد طلبت جمهوريتا دونباس الشعبية من روسيا المساعدة. وفي هذا الصدد، وبموجب الفصل 7، المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة (...) اتخذت قراراً بإجراء عملية عسكرية خاصة".

 DW تتحقق: الادعاء خاطئ.

ليس صحيحاً أن روسيا بحاجة إلى "الدفاع" عن نفسها ضد أوكرانيا، وكذلك لا يستطيع بوتين الاستناد على ميثاق الأمم المتحدة عند القيام بذلك. هذا الادعاء هو واحد من سلسلة مزاعم بوتين بأن أوكرانيا تشن عمليات عسكرية هجومية وتستعد حتى لشن حرب ضد روسيا. بعد فترة وجيزة من اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك(لوغانسك) الشعبية المعلنة من جانب واحد، طلبتا المساعدة وأرسل بوتين - على حد قوله - "قوات حفظ سلام" إلى المناطق الانفصالية.

لكن في الواقع، هذا هو استمرار للاحتلال الزاحف الذي بدأ في عام 2014. وفشلت روسيا حتى الآن في تقديم أي دليل على أن أوكرانيا هاجمت روسيا، ولا توجد معلومات مستقلة عن ذلك أيضأً. في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا، والتي كانت موضع نزاع منذ سنوات، كانت هناك أيضاً عمليات رفعت أعلاما زائفة، مثل هجمات وهمية كشفها مدونون.

قوات روسية تدخل أوكرانيا - أسباب الحرب غير مبررة

قوات روسية تدخل أوكرانيا - أسباب الحرب غير مبررة

(لتفاصيل أكثر يمكن تتبع  البلوغر التالي : ملاحظة: هناك صور قد تكون مزعجة أو قد تحتوي على مشاهد عنف في البلوغر).

وقالت بيا فوهرهوب، الباحثة في المعهد الألماني للسياسة والأمن الدوليين، لـ DW: "الحق في الدفاع عن النفس يفترض هجوماً من جانب الطرف الآخر. في حالة أوكرانيا، لا يوجد أي مؤشر على ذلك على الإطلاق". ووصفت منطق بوتين بأنه "خادع"، لأن: "على العكس من ذلك، فقد فعلت أوكرانيا كل شيء في الأسابيع الأخيرة لعدم إعطاء روسيا أي ذريعة لإعلان مثل هذا الحق في الدفاع عن النفس".

وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تراقب الصراع في أوكرانيا في إطار مهمة خاصة منذ سنوات، تتباين بشكل واضح مع تصريح بوتين بأن الغزو الروسي مشمول بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وأدان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو الغزو الروسي ووصفه بأنه "انتهاك أساسي لميثاق الأمم المتحدة". وأضاف أن "تبرير الهجوم بالمادة 51 "مثير للشفقة ومخزِِ".

المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين: "هذه الحرب لا معنى لها. إنها تنتهك مبادئ الميثاق". تضمن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحق في "الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس" في حالة وقوع هجوم مسلح. ولكن هذا ليس هو الحال فيما يتعلق بروسيا، كما يقول مارسيلو كوهين، أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات الدولية والتنمية في جنيف، وأضاف كوهين لـ DW: "أن حجج بوتين لا أساس لها من الصحة لعدة أسباب". أولاً، المنطقتان الانفصاليتان ليسا دولتين بمعنى القانون الدولي. ثانياً، تصرفت أوكرانيا لغاية حصول الغزو ضد المنطقتين "ليس بشكل عنيف" ضد المنطقتين. وثالثًا، "الاستخدام المكثف للقوة ضد المنشآت العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا غير ضروري وغير متناسب".

في غياب أي دليل على هجوم مسلح من قبل أوكرانيا، يظل العمل الروسي فعلياً حرباً عدوانية دون أي مبرر بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

هل حدثت "إبادة جماعية" في أوكرانيا؟

الادعاء: الهدف مما يسميه بوتين "عملية عسكرية خاصة" هو "حماية الأشخاص الذين يتعرضون للانتهاكات والإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات".

 DW تتحقق: الادعاء خاطئ.

تم تعريف مصطلح  "الإبادة الجماعية"  في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948 على أنها "جريمة إبادة متعمدة لكامل أو أجزاء من جماعة قومية أو إثنية أو دينية أو عرقية". لا توجد تقارير عن عمليات قتل جماعي مستهدفة للمدنيين في أوكرانيا، على الرغم من أن المراقبين الدوليين وثقوا بدقة جميع ضحايا النزاع المدنيين منذ عام 2014.  التقارير الدورية  لبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي كانت تسافر على جانبي "خط الاتصال" في شرق أوكرانيا منذ عام 2014 – التي تعمل أيضاً بموافقة روسيا - لا تعطي أي مؤشر على قتل ممنهج للسكان المدنيين.

مختارات

وفقاً للمراقبين، يمكن إرجاع ضحايا النزاع المدنيين إلى الأعمال القتالية أو عواقبها.  وفقاً لمعلومات  مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في عام 2021، لقي حوالي 3000 مدني مصرعهم في منطقة الحرب بشرق أوكرانيا.

تسجل بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جميع القتلى والجرحى في تقاريرها اليومية. ولقي معظم القتلى المدنيين حتفهم في المرحلة الأولى من الصراع بين عامي 2014 و2015. منذ عام 2016، انخفض عدد الضحايا بشكل مستمر.  سجل آخر تقرير  موجز متوفر من بعثة المراقبة لعام 2020 مقتل 161 مدنياً في الفترة من 1 يناير 2017 إلى منتصف سبتمبر 2020 - مع عدد مماثل من الضحايا من كلا الجانبين.

وكان السبب الرئيسي للوفاة هو القصف المدفعي، يليه تفجيرات للألغام الأرضية والذخائر. وأوضح التقرير أن "معظم الضحايا - 81 قتيلاً و231 جريحاً - ناجمة عن ألغام وذخائر غير منفجرة ومواد متفجرة أخرى. وقتل أو أصيب مدنيون في ظروف مختلفة، بما في ذلك العمل في الحقول أو صيد الأسماك أو المشي".كما يقول تقرير عن بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سبتمبر 2020. ولا يوجد دليل من مصادر مستقلة - من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة - على "إبادة جماعية" مزعومة.

من جانبها، تصف بيا فوهرهوب من مؤسسة العلوم والسياسة اتهام بوتين بالإبادة الجماعية بأنه "لا أساس له على الإطلاق". وهي تعتقد أن الرئيس الروسي لا يهتم بالحقائق على الإطلاق: "في النظام الاستبدادي الذي تعيشه روسيا اليوم، لا توجد وسيلة لوسائل الإعلام الناقدة للتحقق من ذلك بأي شكل من الأشكال. وفي هذا الصدد، هناك مبرر للحرب كافٍ بالنسبة له رغم عدم وجود أسس واقعية لذلك"، حسب فوهرهوب.

لجأ أوكرانيون إلى محطة مترو أنفاق للإحتماء من الهجمات - أسباب الحرب ليست ذات مصداقية بالنسبة للأوكرانيين

لجأ أوكرانيون إلى محطة مترو أنفاق للإحتماء من الهجمات - أسباب الحرب ليست ذات مصداقية بالنسبة للأوكرانيين

ماذا عن "إزاحة النازيين" في أوكرانيا؟

الادعاء: من أجل وقف سوء المعاملة المزعوم و "الإبادة الجماعية" المزعومة، يجب على روسيا "بذل جهد لنزع السلاح ونزع النازيين في أوكرانيا".

 DW تتحقق: الادعاء خاطئ.

تصريح بوتين هو رواية دعائية كان يكررها لفترة طويلة، لكن لا أساس لها على الإطلاق. مع إزالة النازية، يوظف بوتين مصطلحاً تاريخياً لتبرير خططه الخاصة بأوكرانيا، فهو يشير إلى سياسات قوى الحلفاء المنتصرة على ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية. لقد أرادوا تحرير البلاد من تأثيرات الحزب النازي "الاشتراكية القومية" وإخراج الأشخاص المرتبطين بها من مناصبهم.

لكن المقارنة مع أوكرانيا خاطئة، كما قال أندرياس أوملاند المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية (SCEEUS)، لـ DW: "هذا الحديث عن النازية في أوكرانيا ليس في محلّه تماماً". ويضيف: "رئيس أوكرانيا يهودي ناطق بالروسية فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق كبير ضد مرشح أوكراني غير يهودي".

وفقاً لأوملاند، هناك أيضاً مجموعات يمينية متطرفة في أوكرانيا، لكنها ضعيفة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. وأضاف "كانت لدينا جبهة موحدة من جميع الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2019 وحصلت هذه الجبهة الموحدة على 2.15 بالمائة".

ووصف أولريش شميد تصريح بوتين بشأن "نزع النازية" في أوكرانيا بأنه "تلميح خادع".  شميد أستاذ الثقافة والمجتمع الروسي في جامعة سانت غالن السويسرية ومختص في القضايا القومية في أوروبا الشرقية. كانت هناك أيضاً مجموعات يمينية متطرفة فردية في احتجاجات الميدان الأوروبي في 2013/2014. ومع ذلك، فإنهم يلعبون اليوم دوراً ثانوياً، كما قال شميد لـ DW: "إنهم موجودون، لكن في روسيا نفسها يوجد عدد من الجماعات اليمينية المتطرفة مماثل تقريباً لما هو الحال في أوكرانيا".

في الماضي، تعرضت الوحدات القتالية اليمينية الأوكرانية التي تقاتل الانفصاليين في شرق أوكرانيا لانتقادات، مثل فوج أزوف. تم تأسيس هذا الفوج من قبل مجموعة يمينية متطرفة، ولكن تم دمجه في قوات وزارة الداخلية، الحرس الوطني، في خريف 2014، كما يقول أندرياس أوملاند.

بعد ذلك، كان هناك فصل بين الحركة والفوج الرسمي، الذي لا يزال يستخدم الرموز القديمة، ولكن لم يعد من الممكن تصنيفه ضمن مجموعات التطرف اليميني. ووفقاً لأوملاند، فإنه يتم ملاحظة وجود بعض الجنود اليمينيين المتطرفين أحياناً أثناء الدورات التدريبية للجيش، ولكن: "يتم الكشف عن ذلك وفضحه".

خلاصة القول هي أنه في أوكرانيا، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، هناك مجموعات يمينية متطرفة صغيرة. ومع ذلك، وفقاً للخبراء، يلعب هؤلاء دوراً ثانوياً تماماً في المجتمع. لذلك لا يوجد سبب لـ "نزع النازية".

يوشوا فيبر، أندريا غروناه، ماتياس فون هاين، أويغن تايسه/ زمن البدري

  • دبابة للجيش الأوكراني في العاصمة الأوكرانية كييف - صورة بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2022

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    قوات روسية تقترب من كييف

    في اليوم الثاني للحرب انتشرت دبابات أوكرانيا بعد أن باتت قوات روسية من العاصمة كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني، فيما تدور معارك الجمعة داخل العاصمة غداة هجوم كثيف باشرته روسيا التي قال وزير خارجيتها أنها مستعدة لحوار مع السلطات ما إن "تلقي القوات المسلحة الأوكرانية سلاحها".

  • لاجئون أوكرانيون على حدود بلادهم مع رومانيا ظ صورة بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2022

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    موجة نزوح

    قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد الغزو الروسي، مما قد يدفع ما يصل إلى خمسة ملايين للنزوح إلى الخارج.

  • قصف على العاصمة الأوكرانية كييف صباح الجمعة (25 شباط/ فبراير 2022)

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    اتهامات بقصف مناطق سكنية

    من جانبها تحدثت كييف عن ضربات صاروخية روسية لمناطق سكنية في العاصمة كييف، فيما نفت روسيا هذه الاتهامات، وفقا لما نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر بوزارة الدفاع، الذي قال أيضا بأن الطائرة التي أُسقطت فوق كييف صباح اليوم الجمعة كانت مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.

  • Ukraine | Luftangriff-Alarmsirenen in Kiew

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    المدنيون يتوجهون إلى المخابئ

    أُطلقت صفارات الانذار صباح الخميس 24 فبراير شباط 2022، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لغارات روسية على مستوى مواقع عسكرية قريبة منها وعدة مدن أخرى. المدنيون في كييف هرعوا إلى المخابئ ومحطات الميترو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

  • Ukraine | Luftangriff auf Kiew

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    العاصمة كييف تحت القصف

    ألسنة اللهب تشتعل في سماء كييف نتيجة فصف بالصواريخ لمواقع عسكرية ومطارات قرب العاصمة الأوكرانية ومدينتي كارخيف ودنيبرو. الغارات الروسية شملت عدة مدن جيث سُمع دوي انفجارات في كييف وماريوبول وكراماتورسك وخاركيف وأوديسا، ومناطق أخرى.

  • Ostukraine Militärfahrzeuge bei Donetsk

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    بداية الهجوم الروسي

    فجر الخميس 24 فبراير شباط 2022، دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا من اتجاهات عدة، بعد قليل من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد دعما للإنفصاليين في شرق أوكرانيا. الهجوم الروسي استهدف إقليم الدونباس، وبدأ باقتحام دبابات ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.

  • Ukraine | Ansprache Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Ankündigung der russischen Militäroperation

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    الرئيس الأوكراني يناشد العالم "لإجبار روسيا على السلام"

    في خطاب للأمة أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد. وقال للأوكرانيين "لا داعي للهلع" مؤكدا "سننتصر". وبعد خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد بدء الهجوم الروسي على بلاده، دعا زيلينسكي العالم لإنشاء "تحالف مناهض لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام".

  • Ukraine-Konflikt

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    عقوبات غربية جديدة

    أدان أمين عام حلف الناتو بشدة الهجوم الروسي ووصفه بأنه "تهديد خطير للأمن الأورو- أطلسي"، مؤكدا مواصلة دعمه لأوكرانيا والدول الأعضاء في شرق أوروبا وفي البلطيق. الإتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات الجديدة التي يعتزم فرضها على روسيا تتضمن منع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وتجميد الاصول الروسية في الاتحاد وحظر دخول القطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق.

  • Ukraine-Konflikt | Präsident Biden unterschreibt Sanktionen für Russland

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    الرئيس بايدن يوقع على عقوبات أمريكية

    الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع أول مجموعة من العقوبات على روسيا وذلك ردا على "بدء فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا المجاورة". الولايات المتحدة تفرض "دفعة أولى" من العقوبات على روسيا وتستهدف مؤسستين ماليتين ووصول موسكو إلى مصادر التمويل الغربية فضلا عن "النخب الروسية"، بالاضافة إلى عقوبات على الدين السيادي الروسي. بايدن أعلن أنه سيتم تغيير أماكن انتشار قوات أمريكية متمركزة في أوروبا.

  • Ukraine Spannungen an der Grenze

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    حقبة جديدة

    بعد اعتراف روسيا بسيادة الانفصاليين على إقليمي دونيتسك ولوهانسك، يرى الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، أن حقبة جديدة وخطيرة قادمة. وقال إشينغر على تويتر: "سيبقى هذا اليوم (الثلاثاء 22 فبراير/ شباط 2022) طويلا في الذاكرة، ففيه انتهى الأمل في أوروبا بهيكل أوروبي موحد". في الصورة جنود أوكرانيون يحرسون حاجزا بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

  • USA | UN Sicherheitsrat zur Ukraine

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    إدانة أممية للقرار الروسي

    أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو عن "أسفها" للقرار الروسي. وقالت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "الساعات والأيام القادمة ستكون حرجة". واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ قرار موسكو يشكّل "انتهاكاً لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها". وشدّد على أنّ الاعتراف الروسي "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

  • Russland Präsident Putin Dekret zu abtrünnigen Regionen in Ost-Ukraine

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    بوتين يتحدى الغرب

    وكان بوتين قد أعلن اعتراف روسيا باستقلال إقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وذلك في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب بأن ذلك سيعرض روسيا لعقوبات شديدة. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تظهره يوقع في الكرملين اتفاقيات تعاون مع زعيمي الإقليمين، كما أمر بوتين جيشه بدخول الإقليمين الانفصاليين.

  • US-Präsident Biden

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    التحذير من عقوبات على روسيا

    قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجهود الغربية لردع الجانب الروسي، وأعلن في 13 شباط/فبراير، اتفاقه مع نظيره الأوكراني على مواصلة "الدبلوماسية" و"الردع" في مواجهة موسكو. كما حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" في حال غزت روسيا أوكرانيا. وأرسلت العديد من الدول الأوروبية وبريطانيا أسلحة أو مساعدات إلى كييف. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية.

  • Bundeskanzler Olaf Scholz

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    تعليق المصادقة على تشغيل "نورد ستريم 2"

    وبالفعل أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

  • Ukraine-Konflikt - Macron und Putin - PK

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    ماكرون يقوم بمسعى دبلوماسي مع بوتين

    تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

  • Russland | Olaf Scholz trifft Wladimir Putin in Moskau

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    بعد تردد.. ألمانيا تشدد لهجتها مع روسيا

    بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى كييف وموسكو. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة.

  • Ukraine | Militärtraining für Zivilisten

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    الأوكرانيون يستعدون للأسوأ

    بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّر عدد متزايد منهم تدريبات احتمالا للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

  • Ukraine | US Botschaft in Kiew

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    عدة دول تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا

    وكانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل قد طلبت من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفاراتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا.

  • Polen Jesionka | US-Truppen treffen ein

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    البنتاغون ينقل مقاتلات إف 16 إلى رومانيا

    أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة برومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى بريطانيا للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل البنتاغون ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء الناتو بشرق أوروبا.

  • رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    جونسون يتوعد بعقوبات غير مسبوقة

    توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

  • Russland, Krim - gepanzerter Personaltransporter BTR-82A l

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    أصل التوتر يعود للحشود العسكرية الروسية

    وبدأ التوتر السياسي عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

  • Ukrainekonflikt | Gemeinsame Militärübung Russland und Belarus

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    روسيا ترفع درجة التنسيق العسكري مع بيلاروسيا

    ففي 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

  • Russland Ukraine | Das russische Militär führt auf der Krim massive Übungen durch

    حرب بوتين على أوكرانيا.. كييف تحت القصف الروسي

    جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014

    وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).