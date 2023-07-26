 DW تتحقق: ما حجم النفوذ الروسي في القارة الأفريقية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.07.2023

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق: ما حجم النفوذ الروسي في القارة الأفريقية؟

تسعى روسيا إلى زيادة نفوذها في أفريقيا عبر طرق شتى سواء عن طريق نشر مرتزقة "فاغنر" أو إطلاق حملات تضليل معلوماتية. تقرير DW الاستقصائي يكشف عن أشكال البروباغندا الروسية في الدول الأفريقية وأساليب موسكو لبسط نفوذها هناك.

بعض سكان بوركينيا فاسو يحملون العلم الروسي 

بعض سكان بوركينيا فاسو يحملون العلم الروسي 

أظهرت دراسة نشرها مؤخرا "مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية" أن روسيا تحاول تقويض الديمقراطية في أكثر من عشرين دولة أفريقية من خلال التدخل السياسي وحملات تضليل معلوماتية ونشر مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية سيئة الصيت. 

مختارات

وقد تجلى ذلك خلال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في فبراير / شباط الماضي، قرار يدعو إلى "سلام شامل وعادل ودائم" في أوكرانيا مع مطالبة روسيا  مجددا بسحب قواتها "فورا" ووقف القتال.

فخلال الجلسة، صوتت دول مثل بوتسوانا وزامبيا وتونس لصالح القرار فيما صوتت دول أفريقية أخرى مثل مالي وإريتريا ضد القرار مع امتناع 15 دولة أفريقية أخرى عن التصويت مما يشير إلى تزايد النفوذ الروسي في القارة السمراء

لكن كيف تستهدف حملات التضليل الروسية أفريقيا بما في ذلك إذكاء المشاعر المعادية للغرب؟ يكشف فريق DW الاستقصائي الكثير عن أشكال البروباغندا الروسية في القارة السمراء. 

لماذا تولي روسيا أهمية كبيرة لأفريقيا؟ 

يرى مراقبون أن من بين الأهداف وراء أن أفريقيا باتت هدفا رئيسيا للدعاية الروسية يتمثل في رغبة موسكو في الحصول على شرعية دبلوماسية لحربها في أوكرانيا. وفي مقابلة مع DW، قال مارك دوركسن، الباحث المساعد في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن روسيا "بحاجة فعلا إلى أفريقيا في ظل أنها تواجه عزلة دولية متزايدة". 

وتعاني حكومات أفريقية من سوء إدارة وفساد وفي بعض الأحيان عزلة دولية ما يخلق بيئة تسمح لروسيا  بممارسة نفوذها في القارة السمراء. 

بدوره، قال جاستن أرينشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة "كود لأفريقيا" التي تعد أكبر شبكة للتكنولوجيا المدنية  في القارة الأفريقية، في مقابلة مع DW إنه حتى قبل الحرب في أوكرانيا، تم رصد "قيام روسيا بمحاولة حشد الدعم لسياساتها في أفريقيا خاصة عندما كانت سياساتها تتعارض مع سياسات أوروبا أو الناتو أو الولايات المتحدة". 

 

في المقابل، يرى خبراء أن روسيا تعد دولة ذات أهمية كبيرة للعديد من البلدان الأفريقية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي إذ في عام 2019 أفشلت روسيا مشروع قرار يدين قتل مدنيّين في عملية فض الاعتصام في الخرطوم في الأحداث التي تسببت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. 

من جانبه، قال جوزيف سيغل، الباحث في مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن وضع روسيا في مجلس الأمن يمثل "إشكالية لسبل تعزيز الديمقراطية في أفريقيا". وأضاف أن روسيا ترغب من وراء تعزيز نفوذها في أفريقيا من أجل خلق "أسواق بديلة عن أوروبا والولايات المتحدة بعد العقوبات الغربية الاقتصادية". 

 

"فاغنر" في أفريقيا 

ويُضاف إلى ذلك الانخراط العسكري الروسي في أفريقيا في ضوء انتشار مرتزقة مجموعة "فاغنر"  في دول أفريقية عديدة مثل مالي وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي مقابل دعمها للحكومات، تحصل فاغنر على مواد خام لا سيما الذهب فيما تعمل أيضا على تقوية النفوذ الروسي في أفريقيا. 

وعقب انسحاب فرنسا من مالي التي دعت إلى سحب قوات حفظ السلام الأممية، بدا واضحا أن مالي تسعى إلى النأي بنفسها عن القوة الاستعمارية السابقة مع مساعي للتعزيز التعاون بشكل وثيق مع روسيا. وقد ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن روسيا كانت مصدر 44 ٪ من الأسلحة التي تم بيعها إلى الدول الأفريقية بين 2017 و2021. 

انتشار أعلام روسية في بوركينا فاسو 

انتشار أعلام روسية في بوركينا فاسو 

كيف تعمل البروباغندا الروسية في أفريقيا؟ 

تستخدم روسيا منصات التواصل الاجتماعي لنشر حملات التضليل المعلوماتية والبروباغندا الروسية فيما قال دوركسن إن هذه الاستراتيجية نجحت بشكل خاص في البلدان التي تفتقر إلى وجود صحافة حرة ومستقلة. 

ومن بين الأمثلة على ذلك مقطع رسوم متحركة قصير يروج لمجموعة فاغنر حيث يُظهر أحد المشاهد قيام جنود روس بمحاربة جنود فرنسيين في شكل "زومبي" فيما يقول أحد الجنود الفرنسيين إنه أحد "شياطين ماكرون ومالي بلدنا". 

وتستخدم  روسيا  مثل هذا الفيديو لإذكاء المشاعر المعادية للدول الغربية. 

وقال ديميتي زوفيري، الباحث في منظمة "العيون على فاغنر"، إن مثل هذه المقاطع المصورة  ترتبط بشكل مباشر بروسيا. ومتحدثا إلى DW، أشار إلى تورط روسيا في دعم كيانات سياسية في أفريقيا، مضيفا "موسكو تدفع أموالا لمؤثرين أفارقة لنشر البروباغندا الروسية." 

يعد كيمي سبا من أبرز المؤثرين في فرنسا فيما لا يتوقف على منصات التواصل الاجتماعي عن تبني رسائل مؤيدة لروسيا ومعادية للغرب بين متابعيه الذين يصل عددهم على موقع فيسبوك إلى أكثر من مليون فيما زعم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط العام الماضي أن موسكو "تحاول استعادة الأراضي الروسية". 

يشار إلى أن روسيا تمتلك وسائل إعلام عديدة تُقدم على نشر الدعاية الروسية في أفريقيا فيما تلعب السفارات الروسية أيضا دورا مهما في نشر المعلومات المضللة. 

ويعد المثال الأوقع على ذلك ما نشرته السفارة الروسية  في جنوب أفريقيا مطلع يوليو/ تموز الجاري حيث قامت بنشر "لقطة شاشة" زعمت أنها لمقال نشرته مجلة بوليتيكو حمل عنوان "حياة عشرين مليون شخص من أجل الحرية". 

ولحقت السفارة الصورة بتعليق جاء فيه "الناتو يدفع نحو استمرار الحرب حتى آخر أوكراني"، لكن مع التحقيق تبين أن الصورة مزيفة وأن "لقطة الشاشة" لا تعود إلى مجلة "بوليتيكو" التي لم تنشر مثل هذا المقال فضلا عن أنه يحتوي على أخطاء نحوية. 

ويبدو أن ذلك دفع السفارة الروسية في  جنوب أفريقيا  إلى حذف المنشور بعد أن حقق أكثر من مئة ألف مشاهدة على تويتر. 

وفي سياق متصل، قامت شبكة "آر تي" الدولية المدعومة من الرئاسة الروسية بتوسيع تواجدها في أفريقيا مع تدشين مشاريع مختلفة مع وسائل إعلام أفريقية مثل مؤسسة Afrique Media التي تنشر دعاية موالية لروسيا ومعادية للغرب. 

وقد وثقت DW وجود محطات إذاعية وصحف تمولها مؤسسات روسية في أفريقيا مثل صحيفة "ندجوني سانغو" وإذاعة " لينغو سونغو" في جمهورية إفريقيا الوسطى. 

ما مدى النجاح الروسي؟ 

لكن ما مدى نجاح البروباغندا الروسية في أفريقيا في ظل شبكة كبيرة ومعقدة تدعم الرواية الروسية؟ وفي ذلك، قالت دراسة "مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية" أن نفوذ روسيا يعد جليا في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وزيمبابوي حيث تنشط مجموعة فاغنر. 

تزايد النفوذ الروسي في العديد من البلدان الأفريقية خلال السنوات الأخيرة 

تزايد النفوذ الروسي في العديد من البلدان الأفريقية خلال السنوات الأخيرة 

بدوره، قال دوركسن إن جمهورية أفريقيا الوسطى تتصدر قائمة الدول عندما يتعلق الأمر بالنفوذ الروسي خاصة مع وجود مدربين عسكريين يعملون كمستشارين للرئيس. 

وتستند روسيا في الترويج لسياستها في وسائل الإعلام الأفريقية على حقيقة مفادها أن روسيا لم تكن أبدا قوة استعمارية في القارة السمراء ولم يكن لها طموحات إمبريالية. كما تولى العديد من الأفارقة الذين درسوا في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، مناصب قيادية في بلدانهم مثل جنوب إفريقيا وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى. 

وقد حافظ العديد منهم على التواصل مع روسيا خاصة وأن الاتحاد السوفيتي  كان يدعم حركات التحرر الأفريقية خلال حقبة الاستعمار. 

ورغم تزايد وتيرة البروباغندا الروسية في أفريقيا، إلا أن آراء مواطني القارة السمراء ما زالت منقسمة حيال الحرب في أوكرانيا إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو/ حزيران في جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا أن الأغلبية تعتقد أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان مخالفا لمبادئ القانون الدولي. 

ورغم أن روسيا  ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تحاول تعزيز نفوذها في أفريقيا، إلا أن جاستن أرينشتاين يرى أن الأمر يمثل تهديدا للقارة السمراء، موضحا "روسيا تعمل على تقويض المجتمعات المنفتحة وتقويض قدرة المواطنين على اتخاذ خياراتهم الخاصة". 

 

كاثرين ويسولوفسكي/ م ع 

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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