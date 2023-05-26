 DW تتحقق.. ما تأثير المعلومات المضللة على قرار الناخب التركي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.05.2023

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق.. ما تأثير المعلومات المضللة على قرار الناخب التركي؟

قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا يتواصل نشر معلومات مضللة على الإنترنت، وهو ما يثير الجدل حول مدى تأثيرها على نتائج المعركة الإنتخابية. نبين هنا أهم هذه الادعاءات وما إذا كانت صحيحة أم مزيفة.

بطاقة اقتراع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا

يتواصل نشر الأخبار الكاذبة قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا

يمكن أن تتحول انتخابات الإعادة للرئاسة في تركيا إلى سباق متقارب بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو. يرى بعض السياسيين والمواطنين أن هذه الجولة الانتخابية فرصة لتقصي حقيقة ما ينشر على الإنترنت بهذا الصدد.

وكان الرئيس أردوغان نفسه قد نشر بالفعل شريط فيديو تم التلاعب به عن منافسه كمال كليجدار أوغلو قبل الجولة الأولى، إذ ربط بين منافسه وبين حزب العمال الكردستاني. في مقابلة تلفزيونية، قال أردوغان إنه لا يهتم حقا بما إذا كان الفيديو قد تم التلاعب به أم لا. بل اتهم أردوغان أنصار منافسه بنشر معلومات مضللة من أجل الفوز في الانتخابات. راجعنا وتحققنا من ثلاثة مزاعم حديثة قبيل جولة الإعادة.

مختارات

ادعاء: الذين صوتوا لأردوغان في الجولة الأولى غير مضطرين للتصويت في الجولة الثانية؟

من بين المزاعم المنشورة على الإنترنت بخصوصالانتخابات كانت حول التصويت، حيث تم نشر ادعاء مفاده أنه "إذا صوّت لأردوغان في الجولة الأولى، فإن صوتك لا يزال صالحا ولا يتوجب على الناخب الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى "، حسب ما يدعيه أحد المؤثرين الأتراك على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو على تويتر وتيك توك.

تحقيق DW يؤكد خطأ المعلومة

عدد مشاهدات الفيديو تعدت أربعة ملايين مشاهدة على منصة تويتر لوحدها، وأكثر من 35 ألف على تيك توك، يدعي المؤثر الذي يحمل لقب فارتولو "VartoLu" أن الأصوات الانتخابية الموجهة لأردوغان في الجولة الأولى من التصويت ستحتسب أيضا في جولة الإعادة. لذلك لم يعد من الضروري أن يذهب ناخبو أردوغان إلى جولة الإعادة. في حين يتعين على المواطنين الذين سيصوتون لكليجدار أوغلو التصويت مرة أخرى.

ادعاءات كاذبة فحصتها DW

يدعي هذا الممثل الكوميدي أنه من غير الضروري إعادة انتخاب أردوغان مرة ثانية لمن انتخبه في المرة الأولى

هذا الادعاء كاذب. وستقرر جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار ما إذا كان أردوغان سيبقى رئيسا لتركيا أو ما إذا كان كليجدار أوغلو سيحل محله. يجب على جميع المواطنين الذين يرغبون المشاركة في الانتخابات الذهاب إلى صناديق الاقتراعوالتصويت مرة أخرى. إذ ينص قانون الانتخابات الرئاسية في تركيا بوضوح على أن المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات يفوز في الانتخابات.  كما يصنف موقع رسمي للحكومة على شبكة الإنترنت الضوابط الانتخابية، ولا يوجد أي تأكيد على صحة الادعاء باحتساب الأصوات الانتخابية في الجولة الأولى ضمن جولة الإعادة، وهو ما يعني بكل وضوح عدم صحة الادعاء المتداول.

ويصف "فارتولو"، الذي نشر فيديو" الإدعاء الكاذب"، نفسه على صفحته على فيسبوك بأنه ممثل كوميدي يعيش في باريس. لذلك كان من الممكن أن يكون المقصود من الفيديو هو انتقاد الرئيس أردوغان، بيد أنه لم يتم وضع أية علامة من قبل الناشر تفيد بأن المعلومات غير صحيحة، وهو ما قد يكون مضللا لبعض الناخبين.

هل الملصقات الانتخابية المزعومة لكيليجدار أوغلو حقيقية؟

ادعاء: سيتم إطلاق سراح منافس أردوغان السابق في الانتخابات الرئاسية، صلاح الدين دميرتاش، المسجون حاليا! فوفقا لملصق انتخابي مزعوم من قبل كليجدار أوغلو وزعه السياسي في حزب العدالة والتنمية إرديم كيرتيشي على تويتر يتم تأكيد هذا الأمر. كما حمل ملصق انتخابي آخر معلومات تفيد بعدم اعتبار كليجدار وحدات حماية الشعب أنها منظمة إرهابية.

تم التلاعب بهذه الملصقات الانتخابية

تم التلاعب بهذه الملصقات الانتخابية المزيفة لمنافس أردوغان مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو نشرها سياسي من حزب أردوغان على تويتر

تحقيق DW  يؤكد خطأ المعلومة

تبدو ملصقات الدعاية الانتخابية المزعومة حقيقية بشكل مخادع: فاللون الأزرق مشابه للون الملصقات الانتخابية الحقيقية لكليجدار أوغلو، كما تظهر الصورة الموجودة عليها للمرشح بالإضافة إلى شعار الحزب. ولكن حتى البحث البسيط عن حقيقة الصور عبر TinEye يظهر أن الملصقات الانتخابية مزيفة وتم استخدام برامج تحرير للصورة المعروضة.

الشعارات الموضوعة خاطئة أيضا، إذ تظهر نظرة سريعة على موقع المرشح الرئاسي ملصقاته الحقيقية. ويمكن رؤية الشعارات الفعلية المستخدمة فعلا من قبل الحزب، مثل "حدودنا ستكون محمية"، "السوريون سيغادرون بلدنا" أو "الإرهاب سينتهي". بالإضافة إلى ذلك، يختلف لون سترة كليجدار أوغلو عن لون الملصقات الانتخابية المزورة التي انعكست عليها صورة المرشح. لذا فإن الملصقات الانتخابية المزعومة المنشورة مزيفة بشكل واضح.

من ناحية أخرى، تدعي الملصقات الانتخابية المزيفة أن كليجدار أوغلو يرى لا يعتبر وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية. في الحقيقة فإن وحدات حماية الشعب هي ميليشيا كردية سورية، وترى الحكومة التركية أنها هيكل مواز لحزب العمال الكردستاني، الذي يشكل تهديدا للأمن القومي التركي ووحدته.

صورة تحققت DW من مدى صحتها

فناة A Haber التركية استخدمت هذه البطاقة الانتخابية غير الصحيحة في أحد برامجها عن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

هل تنشر القناة التلفزيونية التركية A Haber صورا مضللة لبطاقة الاقتراع؟

ادعاء: تم الزعم أن القناة التركية نشرت صورة لورقة اقتراع، بحيث كانت على النحو التالي: على الجانب الأول يكون خيار انتخاب أردوغان، مع صورته، وعلى الجانب الآخر "مرشح آخر" بدون صورة، وهو ما ذكره المستخدمون على تويتر.

تحقيق DW يؤكد صحة المعلومة

كما يظهر من البحث على صفحة القناة على موقع يوتيوب، فقد تم عرض هذه البطاقة الانتخابية المضللة فعلاً في برنامج تلفزيوني على قناة A Haber في 20 مايو/ أيار. في البداية، تم عرض بطاقة انتخابية توضيحية فيها اسما المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات، أردوغان وكليجدار أوغلو، فقط في بداية البرنامج (تم أرشفته هنا) لبضع ثوانٍ، ثم تم استبدال اسم كليجدار أوغلو وصورته بـ "مرشح آخر" لبقية البرنامج.

وفي البرنامج تم شرح آلية الجولة الثانية من الانتخابات - لكن فقط بصورة واسم أردوغان. في الحقيقة، تبدو بطاقة الاقتراع الفعلية للدور الثاني على النحو التالي: على الجانب الأيسر صورة أردوغان واسمه الكامل، وعلى الجانب الأيمن صورة كليجدار أوغلو واسمه الكامل. وتحتهما، دائرتان يمكن التصويت في كل منهما.

كما أفادت وكالة الأنباء التركية "بيانات" أيضًا بالحادث. ولم تتجاوب قناة A Haber وترد على استفسار DW بشأن سبب عدم استمرارها في عرض اسم وصورة المرشح الرئاسي الثاني. علما أن القناة التلفزيونية تعتبر مقربة من أردوغان.

كاترين فيسولوفسكي غامزه كافار/ علاء جمعة

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

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  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي