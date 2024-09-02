DW تتحقق: تصريح من ميرتس حول اللاجئين السوريين في ألمانيا

في مؤتمر صحفي، ادعى رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس أن ألمانيا تستقبل أكبر نسبة من اللاجئين السوريين والأفغان على مستوى العالم. لكن هذا الادعاء من زعيم المعارضة غير صحيح.

بعد الهجوم في مدينة زولينغن، تناقش الحكومة الاتحادية تشديد القوانين المتعلقة باللجوء وحيازة الأسلحة. كما طالب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) فريدريش ميرتس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 27 أغسطس / آب باتخاذ تدابير أكثر صرامة. وتحدث زعيم المعارضة أيضا عن عدد اللاجئين في ألمانيا. وقد تحقق فريق DW من صحة تصريحاته.

الادعاء: وفقا لميرتس، يوجد في ألمانيا حاليا "ما يقرب من مليون سوري، من أصل 25 مليون نسمة عدد سكان سوريا. وتابع لدينا 400 ألف أفغاني في ألمانيا. (...) لا يوجد بلد آخر في العالم، تناسبا مع حجمه، استقبل هذا العدد الكبير من اللاجئين من سوريا وأفغانستان كما فعلت ألمانيا." هل يمكن أن يكون صحيحا أن ألمانيا استقبلت نسبة كبيرة من الأفغان والسوريين مقارنة بعدد سكانها أكثر من أي دولة أخرى في العالم؟

نتيجة تحقق DW: ادعاء خاطئ.

يشكل الأفغان ثالث أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم بعد السوريين والأوكرانيين. ووفقا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء والمحتاجين للحماية من أفغانستان حوالي 5.7 مليون شخص بنهاية عام 2022. إذا جمعنا مجموعتي "اللاجئين تحت ولاية المفوضية" و"طالبي اللجوء" من أفغانستان ووضعناهم في نسبة إلى إجمالي سكان الدولة المستقبلة، فإن ألمانيا تحتل المرتبة الخامسة فقط. وفقا لإحصائيات المفوضية لعام 2023، كان هناك ما يقرب من 300 ألف أفغاني في ألمانيا، يشكلون 0.35 بالمئة من إجمالي السكان.

في إيران وباكستان والنمسا واليونان، يعيش عدد أكبر مناللاجئين الأفغان مقارنة بإجمالي سكان تلك الدول. لذلك، فإن ادعاء فريدريش ميرتس بأن ألمانيا استقبلت أكبر عدد من الأفغان "نسبة إلى حجمها" هو ادعاء غير صحيح.

وماذا عن اللاجئين السوريين؟

أيضا، فيما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء، لا تحتل ألمانيا المرتبة الأولى كما زعم ميرتس. لبنان، الأردن، تركيا، قبرص، والنمسا تستقبل نسبة أكبر من السوريين. ألمانيا تأتي في المرتبة السادسة بحوالي 778 ألف سوري، يشكلون 0.92 من إجمالي سكانها.

وبشكل عام، يمكن القول إن ألمانيا تتصدر الإحصائيات عندما يتعلق الأمر باستقبال اللاجئين من أفغانستان وسوريا، ولكن هناك دول أخرى في العالم تكون أعداد اللاجئين فيها أعلى، سواء بالأرقام المطلقة أو بنسبة إلى عدد السكان. وبالتالي، فإن تصريح رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ميرتس بأن ألمانيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان غير صحيح.

أعده للعربية: علاء جمعة