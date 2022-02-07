 DW تتحقق: بلى.. ألمانيا تورد السلاح إلى مناطق نزاع! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.02.2022

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سياسة واقتصاد

DW تتحقق: بلى.. ألمانيا تورد السلاح إلى مناطق نزاع!

ترفض الحكومة الألمانية طلب أوكرانيا تزويدها بالأسلحة، بحجة أن ألمانيا لا ترسل من حيث المبدأ السلاح إلى مناطق النزاع. DW تتقصى الحقائق وتكشف أن الأمر ليس صحيحا تماما.

مدرعة من نوع غيبارد الألمانية للدفاع الجوي

الحكومة الألمانية وافقت في نهاية عام 2020 على تصدير 15 مدرعة من نوع غيبارد للدفاع الجوي إلى قطر.

دفعت روسيا بنحو 100 ألف جندي إلى حدودها مع أوكرانيا، بحسب تقارير مخابرات غربية، الأمر الذي تراه أوكرانيا والغرب تهديدا عسكريا،  استدعى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا .

مختارات

ألمانيا أرسلت إليها خمسة آلاف خوذة عسكرية فقط. هذه المساعدة لم تكن كافية بالنسبة للحكومة الأوكرانية التي طلبت رسميا من ألمانيا تقديم أسلحة. لكن ألمانيا ترفض تقديم أي نوع من الأسلحة الدفاعية. فالمستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يشيران إلى أن مبادئ سياسية تقف خلف رفض المانيا تصدير أسلحة إلى مناطق النزاع. كما أن اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر ينص على: "فقط في حالات فردية مبررة، يجب توثيقها بطريقة يسهل فهمها للرأي العام، يمكن حدوث استثناء".

مسار واضح "لتصدير الأسلحة الألمانية"؟

مثل هذه الاستثناءات موجودة، يقول مستخدمون على مواقع التواصل. إذ يقول أحد المستخدمين من أوكرانيا: "أسأل الألمان عن توريد الأسلحة إلى السعودية ومصر وتركيا والإمارات". وفي تعليق آخر كتب أحدهم: "الأسلحة الألمانية تستعمل في الحروب والنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم - بالمناسبة أيضا من قبل داعش ..." هل هذا صحيح؟

ادعاء: "الحكومة الألمانية تتبع منذ أعوام استراتيجية مماثلة بالنسبة لهذه المسألة. ألمانيا لا تصدر أي أسلحة لمناطق النزاع ولن تصدر أي سلاح فتاك لأوكرانيا" أكد على ذلك المستشار أولاف شولتس، مكررا ما قاله سابقا، في لقاء مع القناة الألمانية الأولى ARD، ردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا ستدعم أوكرانيا بالسلاح.

المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يغادر مؤتمرا صحفيا 21.01.2022 في برلين

المستشار أولاف شولتس: ألمانيا لا تصدر أي أسلحة لمناطق النزاع ولن تصدر أي سلاح فتاك لأوكرانيا.

DW تتقصى: الادعاء خاطئ

كريستيان مولينغ، خبير الدفاع والأمن في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية يقول موضحا في مقابلة مع DW "قدمنا ​​في الماضي، ولكن دائما في حالات ترتبط بالوضع". ويضيف "هذا يعني أنه يوجد في ألمانيا مبدأ فحص كل حالة فردية. نحن ننظر في كل حالة على حدة".

كما أكد بيتر فيزمان من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI" لـ DW أن ألمانيا أرسلت مؤخرا أسلحة إلى مناطق الأزمات. ويقول "من الواضح أنه ليس صحيحا أن ألمانيا لا تزود دولا أو جهات فاعلة في حالة نزاع بالأسلحة. وهناك كثير من الأمثلة التي تم فيها تصدير أسلحة األمانية بموافقة الحكومة، وبدعم خاص منها، أو حتى من خلال الحكومة نفسها".

أسلحة ألمانية في حرب اليمن

مثال على ذلك مصر. بحسب مؤشر TIV التابع لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، مصر هي خامس مستورد للسلاح الألماني منذ عام 2010. إذ تم في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2021 وحتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2021، إصدار تراخيص لتصدير أسلحة لمصر بقيمة 4,34 مليار يورو، بحسب وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية. إذ وافقت الحكومة الاتحادية السابقة على معظمها في الأيام الأخيرة من ولاية المستشارة أنغيلا ميركل - على الرغم من  تورط مصر عسكريا  في الصراعات في اليمن وليبيا وتعرضت لانتقادات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مشاهدة الفيديو 01:39

ألمانيا تتعهّد ببذل "كل ما في وسعها" لضمان أمن أوكرانيا

هل يعني هذا أن مصر تستخدم السلاح الألماني في الحرب باليمن وليبيا؟

لا يستبعد بيتر فيزمان هذه الفرضية ويقول "توريد السلاح الألماني إلى مصر يمكن تقسيمه إلى مجموعتين. الأولى تتعلق بأسلحة الدفاع الجوي، وهذه لا يمكن استعمالها في حرب اليمن، على حد علمي. المجموعة الأخرى يمكن أن تكون إشكالية، وهي السفن الحربية. "يمكن أن تلعب الفرقاطات دورا في الصراع باليمن، حيث يتم تنفيذ الحصار البحري". والذي يخشى حدوثه خبير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI". إضافة إلى ذلك، يرى فيزمان أن توريد الأسلحة بهذا الشكل المكثف سيقود إلى تعزيز شرعية النظام العسكري في مصر.

دول أخرى شاركت أو لازالت تشارك في الحرب باليمن منذ عام 2015، حصلت هي الأخرى على توريدات أسلحة من ألمانيا، كالسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وبحسب تقرير الحكومة الألمانية لعام 2020 المتعلق بتصدير الأسلحة تم الموافقة على تصدير ذخائر للمدافع والبنادق وكذلك لمدافع الهاوزر إلى قطر، وهي ذخائر مدرجة ضمن قائمة أسلحة الحرب. كما أن الحكومة الألمانية وافقت في نهاية عام 2020 على تصدير 15 مدرعة من نوع غيبارد للدفاع الجوي إلى قطر.

لعب السلاح الألماني في حرب اليمن دورا مهما أثبته تقرير استقصائي في عام 2019 أصدره مشروع #GermanArms. وكان على الحكومة الألمانية الاعتراف أن تصدير أنواع معينة من السلاح كان خطأً، يقول بيتر فيزمان، ويضيف "على الأقل أصبح من الجلي أن المخاطر التي ينطوي عليها تصدير هذه الأسلحة كبير جدا. ما يستدعي وقف توريدها".

هذا كان واضحا مع مثال السعودية، حيث أبرمت صفقة لتوريد زوارق دوريات. بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، تم توقيف كل التراخيص لتصدير أسلحة للرياض. ومنذ ذلك الحين يطبق حظر تصدير الأسلحة للسعودية وتم فعلا تمديده أكثر من مرة.

سفينة حربية ألمانيا من طراز ميكو 200

رغم مشاركة مصر في حرب اليمن باعتها ألمانيا سفنا حربية مثل هذه من طراز "ميكو 200"!

تركيا .. شريك صعب

مشتر آخر  للسلاح الألماني إشكالي جدا وهو الشريك في حلف الناتو، تركيا. "تركيا تغيرت بشكل كبير" خلال السنين الماضية يقول خبير شؤون الدفاع كريستيان مولينغ. ويضيف "أدرك المرء بشكل متأخر أن توريد الأسلحة كان قرارا خاطئا. ومن الوارد أن تخطئ الحكومة في تقديراتها، وذلك لأنها تبقى تقديرات".

على مدى أعوام زودت ألمانيا تركيا بأسلحة حربية بقيمة تجاوزت مئات ملايين اليورو، رغم أن تركيا تواجه انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن الدول التي تعتبرها الأمم المتحدة مشتركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا. كما أن تركيا تقاتل منذ عقود حزب العمال الكردستاني داخليا، وخارجيا في البلدان المجاورة. بالذات كان الوضع متفجرا بشكل خاص بعد الهجوم العسكري التركي على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا عام 2018. تساءلت حينها بعض وسائل الإعلام "تضرب صواريخ مضادة للدبابات، دبابات ألمانية". والسبب حول هذا التساؤل هو أن الحكومة الألمانية تدعم قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية- داعش بصواريخ مضادة للدروع منذ عام 2014. لم يتم توريد خوذ أو دروع واقية من الرصاص وأجهزة لاسلكي فقط، بل أسلحة مثل بنادق هجومية ومسدسات ومدافع رشاشة وقذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وقنابل يدوية، وبحسب الحكومة الألمانية بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو.

في ذلك الوقت، تعهدت حكومة إقليم كردستان باستخدام الأسلحة حصريا ضد تنظيم داعش الإرهابي، لكن ذلك لم يتم مراقبته بشكل مكثف. وفي إجابة على سؤال وجهته النائبة عن حزب الخضر أغنيسكا بروغر في عام 2016 ، لم تستبعد الحكومة الفيدرالية وصول أسلحة ألمانية في نهاية المطاف إلى السوق السوداء، في شمال العراق.

حتى ما يعرف بمراجعة وضبط الشحنات، أي مراقبة ما تبقى من الأسلحة، لم تستبعد هذه الإجراءات احتمال استعمال هذه الأسلحة في الصراعات، بحسب خبراء صرحوا بذلك لــDW.

قوات روسية قرب الحدود الأوكرانية.

دفعت روسيا بنحو 100 ألف جندي إلى حدودها مع أوكرانيا، وهو ما تراه أوكرانيا والغرب تهديدا عسكريا، استدعى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

معرفة مناطق الصراع القادمة؟

الخبيران مولينغ وكذلك فيزمان انتقدا سياسة الحكومة الألمانية، التي من جهة تفرض قيودا على تصدير السلاح، ومن جهة أخرى لا تملك بوصلة سياسية أمنية واضحة في عملية منح تصاريح التصدير. "يحتاج المرء إلى تحليل منظم محدث بشكل مستمر، يكشف التغييرات التي تطرأ على الوضع الأمني. أي دول يمكن توريد السلاح إليها؟ إلى أي درجة تعتبر آمنة؟  وأي دول لا يمكن تصدير السلاح إليها؟"، يوضح كريستيان مولينغ.

عدم الاتفاق حاضر غالبا حول اعتبار منطقة ما منطقة صراع أم لا. مثال على ذلك هو الوضع في كوريا الجنوبية: الدولة التي بحسب مؤشر TIV التابع لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، من الدول الأكثر شراء للسلاح الألماني. لكن "كوريا الجنوبية في حالة حرب رسميا مع كوريا الشمالية، بحسب ما يقول بيتر فيزمان. وبكل تأكيد تمنح الحكومة الألمانية تراخيص تصدير السلاح إلى كوريا الجنوبية "على أمل أن يحمي هذا السلاح كوريا الجنوبية في الدفاع عن نفسها في حال شن كوريا الشمالية حربا". ولكن لماذا لا تورد ألمانيا إذن السلاح إلى أوكرانيا؟ يتساءل الخبراء.

عدم وجود إطار قانوني حقيقي لتصدير السلاح الألماني، واقع ترغب الحكومة الجديدة في تغييره. يورغن تريتين مسؤول الشؤون الخارجية في كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني يقول في لقاء مع القناة الأولى الألمانية ARD، إن وزارة الاقتصاد التي يقودها حزبه قدم مشروع قانون بهذا الشأن والقانون في القراءة الأولى. وبهذا يجب "أن تصبح المبادئ غير  الملزمة تجاه تصدير السلاح، ملزمة"، بحسب تريتين.

الخلاصة: مبدأ عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، لم تلتزم به ألمانيا دائما. الحكومات الألمانية منحت تراخيص إلى دول تقع في مناطق نزاع أو هي نفسها تعتبر مناطق نزاع.

تاتيانا كلوغ/ ع.خ

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري