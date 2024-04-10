DW تتحقق: بايدن أم ترامب.. من لديه كفاءة اقتصادية أكبر؟

في عهد من كان الوضع الاقتصادي أفضل ولديه خبرة اقتصادية أكبر، ترامب أم بايدن؟ يتحدث البعض عن البيانات، بينما يعتمد آخرون على استطلاعات الرأي. DW تحققت من أربعة ادعاءات حول نمو الاقتصاد والتضخم والديون والأسهم في أمريكا.

وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها YouGov، غالبية سكان الولايات المتحدة لديهم ثقة أكبر في الرئيس السابق دونالد ترامب من الرئيس الحالي جو بايدن في مجال الاقتصاد. إذ أن 26 بلمائة فقط من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع في فبراير/ شباط من هذا العام يعتبرون بايدن سياسيا اقتصاديا قديرا. من ناحية أخرى، يتمتع ترامب بنسبة موافقة شعبية تبلغ 47 بالمائة.

ولكن هل تتطابق نتائج هذا الاستطلاع مع البيانات الاقتصادية الرئيسية للولايات المتحدة؟

ازدهار النشاط الاقتصادي

الادعاء: "بايدنيدمر القانون والنظام، والاقتصاد في حالة سقوط حر. في عهد ترامب، كان اقتصادنا يعمل بشكل جيد، ونحن بحاجة إلى أربع سنوات أخرى معه، "يكتب السناتور الأمريكي تيم سكوت في 28 مارس/ آذار على منصة X تويتر سابقا. ويتوقع مستخدمون آخرون أيضًا عودة "النمو الاقتصادي المزدهر في عهد ترامب".

حقيقة هذا الادعاء: إنه مضلل

كانت السنوات الثلاث الأولى في عهد دونالد ترامب واعدة اقتصاديا، حيث بلغت معدلات النمو أكثر من 2 بالمائة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على "ازدهار" طويل الأمد.

وفقًا للتعريف العلمي، يتميز هذا الانتعاش بـ "زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي، تتجلى في معدلات نمو عالية، ونسبة استخدام الطاقة مرتفعة بشكل ملحوظ، وزيادة ملحوظة في التوظيف، وارتفاع في البورصة".

بدأ ترامب فترة ولايته الأولى في 20 يناير/ كانون الثاني 2017 مع نمو اقتصادي بنسبة 2,4 بالمائة. في عام 2020، تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 2,2 بالمائة بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنه تعافى في الربع الأخير ثم ارتفع بسرعة إلى 5,8 بالمائة.

في عهد بايدن ، لم يكن الاقتصاد "في حالة سقوط حر" ، كما ادعى السناتور الأمريكي سكوت، لكنه استقر عند نمو يبلغ حوالي اثنين بالمائة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2,1 بالمائة في عام 2024.

المقارنة تظهر أن الولايات المتحدة لم تشهد انتعاشًا اقتصاديًا سواء تحت إدارة ترامب أو بايدن، بل كانت تعاني بدلاً من ذلك من الآثار الاقتصادية الجسيمة لأزمات مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

ارتفاع الدين العام

الادعاء: على مدى السنوات الأربع الماضية، تسبب الإنفاق المتهور في ارتفاع الدين الوطني إلى 34 تريليون دولار". تم توجيه هذا الاتهام من قبل جمعية "أمريكيون من أجل الازدهار" التابعة لترامب، والتي تقدم "فحصًا" لسياسة بايدن الاقتصادية عبر الإنترنت.

حقيقة هذا الادعاء: إنه مضلل

صحيح أنه وفقا للبيانات الرسمية، ارتفع الدين العام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 34 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2023. هذا يتوافق مع 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP). ولكن الصحيح أيضا أن الدين العالم ارتفع بقوة أكبر من حيث النسبة المئوية خلال فترة ولاية ترامب مقارنة بعهد بايدن. بين عامي 2017 و 2021 ، ارتفعت الذمم المدينة من 19,84 تريليون دولار إلى 28,13 تريليون دولار، وهذا يمثل زيادة بنسبة 41,62 في المئة.

في عهد بايدن ، نمت الديون من 28,13 تريليون دولار إلى 34 تريليون دولار في ديسمبر/ كانون الثاني 2023. هذا يتوافق مع زيادة بنسبة 20,86 بالمائة.

على عكس بيانات " منظمة أمريكيون من أجل الازدهار"، التي تتهم بايدن بـ "الإنفاق المتهور" خلال الحملة الانتخابية، تلقي وزارة الخزانة الأمريكية باللوم على عاملين على وجه الخصوص في التطور: الإنفاق الإضافي بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، فضلا عن انخفاض الإيرادات الضريبية في نفس الوقت.

انخفاض الإيرادات الضريبية يعود جزئياً إلى إصلاح الضرائب الذي أدخله ترامب في عام 2018، وهذه حقيقة يتجاهلها أنصاره. أدخلت إصلاحات ترامب الضريبية في عام 2018 خفضًا في ضرائب الشركات من متوسط 35 إلى 21 بالمائة.

خفّض الإصلاح الضريبي لترامب ضرائب الشركات من متوسط 35 بالمائة إلى 21 بالمائة في عام 2018. كما تم تخفيض معدلات ضريبة الدخل. وتم تمويل الزيادة في الإنفاق الحكومي عن طريق الديون.

الخلاصة: ترامب مسؤول جزئيا عن ارتفاع نسبة الدين العام.

بايدن والتضخم

الادعاء: "لقد أطلق جو بايدن العنان لتضخم قياسي مرتفع في الولايات المتحدة، ولن يختفي". تم التعبير عن هذا الانتقاد من قبل جلين ألين يونغكين، حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية في 21 مارس/ آذار2024.

حقيقة هذا الادعاء: إنه غير صحيح

يغفل البيان أرقام إحصائية مهمة. هذا لأنه لا يذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة قد انخفض بشكل مطرد لمدة عام.

وفقًا للبيانات الصادرة عن البيت الأبيض، بلغت نسبة التضخم في عام 2023 3,4 بالمائة. في شهر فبراير/ شباط، انخفضت النسبة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 3,2 بالمائة. في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت النسبة ما تزال 8 بالمائة!

عندما تولى ترامب منصبه، كان التضخم 2,1 بالمائة وانخفض إلى 1,2 بالمائة في عام 2020. خلال جائحة كورونا، ارتفع إلى 4,6 بالمائة في عام 2021.

الخلاصة: سبب ارتفاع التضخم هو في الواقع جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في انفجار أسعار الطاقة، وليس سياسة بايدن الاقتصادية.

النجاح في سوق الأسهم

الادعاء: "تسير أسواق الأسهم بشكل ممتاز، لأنهم يتوقعون فوزي". قدم ترامب هذا الادعاء في 29 يناير/ كانون الثاني 2024 بمناسبة ارتفاع الأسواق الأمريكية على شبكة "Truth Social" التي يملكها.

حقيقة هذا الادعاء: إنه غير صحيح

بالفعل: بين أبريل/ نيسان 2023 وأبريل/ نيسان 2024، ارتفع مؤشر الأسهم S&P 500 بنسبة 27 بالمائة. المؤشر هو ثالث مقياس رئيسي لسوق الأسهم الأمريكية إلى جانب مؤشر داو جونز وناسداك. ويشمل أكبر 500 شركة مطروحة للتداول العام في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن الانتعاش في سوق الأسهم الأمريكية له علاقة أقل بنتائج استطلاعات الرأي لترامب، وعلاقة أكثر بسياسة الفائدة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أي البنك المركزي الأمريكي.

بدأ الانتعاش في سوق الأسهم الأمريكية في نهاية عام 2023، عندما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن "فترة أسعار الفائدة المرتفعة تاريخيا قد تصبح قريبا شيئا من الماضي نظراً لانخفاض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع".

وبناءً على التطور الإيجابي في الاقتصاد الأمريكي و"على أمل أن تتحسن الأمور كما هو متوقع بشكل عام"، فإن باول أشار في 4 أبريل/ نيسان إلى أن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا في وقت لاحق من العام. وفقا للمحللين، تساهم عوامل أخرى أيضا في ارتفاع أسواق الأسهم، على سبيل المثال "التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي".

الاستنتاج: يشير منشورترامب إلى ميله نحو التفاخر بنفسه بدلاً من الكفاءة الاقتصادية.

أعده للعربية: علاء جمعة