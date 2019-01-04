CBS: مصر طلبت منا عدم بث مقابلة أجريت مع السيسي

أعلنت شبكة التلفزيون الأميركية "سي بي أس" (CBS) أن السلطات المصرية طلبت منها عدم بث مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث فيها عن التعاون بين بلاده وإسرائيل في سيناء. وأكدت الشبكة أنها رغم ذلك ستبث في برنامج "60 دقيقة" يوم الأحد القادم "المقابلة، التي لا تريد الحكومة المصرية رؤيتها على التلفزيون". وأوضحت الشبكة أن "السفير المصري (في الولايات المتحدة) اتصل بفريق برنامج 60 دقيقة بعد فترة وجيزة من إجراء المقابلة وقال إنه لا يمكن بثها".

ونشرت القناة الأمريكية اليوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019) مقتطفات من المقابلة التي أجراها الصحفي سكوت بيللي مع الرئيس المصري، وأكد فيها السيسي "أن جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون مع إسرائيل هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس السيسي: "هذا صحيح ... لدينا تعاون مع الإسرائيليين على نطاق واسع".

وكان الجيش المصري أطلق في شباط/ فبراير الماضي العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" بالمشاركة مع قوات الشرطة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وفي الشهر نفسه صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده ستفعل "كل" ما هو ضروري للدفاع عن نفسها، بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل قامت بضربات جوية ضد الجهاديين في سيناء.

وجاء شن العملية "سيناء 2018" بتكليف من الرئيس السيسي بعد هجوم يعد الأكبر من حيث أعداد الضحايا، نفذه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء في تشرين ثان/نوفمبر عام 2017.

السيسي: لا يوجد لدينا معتقلون سياسيون

وفي مقطع المقابلة، الذي بثته المحطة الأميركية على موقعها، قال السيسي من جانب آخر، إنه لا يوجد في مصر "سجناء سياسيين"، وأضاف "في كل مرة تسعى فيها أقلية لفرض أيديولوجيتها المتطرفة على الآخرين، يجب أن نتدخل". وأوضح الرئيس المصري أن جميع المشتبه بهم "سيكون لديهم محاكمة عادلة" يمكن أن تستغرق سنوات، حسب قوله.

يذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية تتهم بانتظام نظام السيسي بارتكاب انتهاكات خطيرة. وتقول تقديرات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عدد الموقوفين لأسباب سياسية في مصر وصل إلى 60 ألف.

وكان تقرير للخارجية الأمريكية صدر في ربيع العام الماضي بشأن حقوق الإنسان تناول مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في مصر، منها التعذيب والقيود على حرية التعبير وسيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية ومحاكمة المدنيين عسكريا. وتنفي مصر هذه المزاعم مؤكدة أنها تخوض حربا ضد الإرهاب.

ص.ش/ي. ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)