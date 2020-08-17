800 ألف وفاة بكورونا وترامب يتهم "الدولة العميقة" بعرقلة اللقاح

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت (22 أغسطس/ آب 2020) أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء (اف.دي.إيه)، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كوفيد-19 وتأخيرها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكتب ترامب على تويتر أن الدولة العميقة أو "أيا من كان" في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت رويترز بشكل حصري يوم الخميس عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

وعادة ما يلجأ ترامب إلى تويتر لانتقاد الوكالات الاتحادية، وأحيانا ما يتهمها بأنها تقع تحت سيطرة "الدولة العميقة" في إشارة واضحة إلى الموظفين الذين يخدمون منذ فترة طويلة والذين يرى ترامب أنهم مصممون على تقويض برنامجه.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 23.06 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة بالفيروسمسجلة خمسة ملايين و640749 حالة إصابة و 175397 حالة وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و 532230 حالة إصابة و 113358 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 2 مليون و 975701 حالة إصابة و 55794 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 946976 حالة إصابة و 16189 حالة وفاة.

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وتخطت وفيات مرض كوفيد19- الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم عتبة 800 ألف وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وشهدت الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي وفاة أكثر من 1000 شخص جراء فيروس كورونا.

وفي أوروبا، سجلت ألمانيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة، لكن الموجة الجديدة للفيروس في القارة تعد أقل فتكا من الموجة الأولى حتى الآن، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت. وأدى تزايد الفحوص في الدول الأوروبية وإجراءات الحماية الأكثر صرامة للأشخاص المعرضين للخطر إلى خفض الوفيات.

غير أن إيطاليا سجلت 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتخطى عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ 12 مايو/ أيار الماضي. وكان عدد حالات الإصابة اليومية في البلاد قد انخفض إلى 114 حالة في منتصف شهر تموز / يوليو، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين، وسط تقارير عن قلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في مناطق قضاء العطلات التى تمثل بؤر تفشى للفيروس.

وكانت إيطاليا، إحدى أكثر دول أوروبا تضررا من جائحة كورونا، قد تمكنت من احتواء الفيروس بعد بلوغها الذروة في الوفيات والإصابات بين مارس/ آذار وأبريل/ نيسان. وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية السبت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 258136 حالة، وعدد الوفيات إلى 35430 حالة وفاة.

ص.ش/ع.ش (رويترز، د ب أ)