700 يورو شهريا.. إقليم إيطالي يبحث عن سكان جدد

بعد تضاؤل عدد سكانه كثيراً في السنوات الأخيرة، وانتقال الكثيرين منهم للعيش في أماكن آخرى توفر ظروف عيش أفضل بكثير، يعتزم إقليم في إيطاليا تقديم عرض يمكن وصفه بالسخي، من أجل إقناع الناس بالانتقال للعيش فيه مجدداً.

أما عن هذا العرض، فقد ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إقليم موليزي (في جنوب إيطاليا)، سيقدم 700 يورو شهريا ولمدة ثلاث سنوات (أي نحو 25 ألف يورو في الإجمالي) للأشخاص، الذين ينتقلون للعيش في إحدى قرى الإقليم.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن هذا العرض، يشمل فقط 2000 من الوافدين الجدد على الإقليم، وأضاف أنه يشترط على هؤلاء الأشخاص أيضاً التعهد بافتتاح مشروع تجاري في القرية التي يختارونها.

وقال دوناتو توما رئيس إقليم موليزي "نريد من الناس أن يقوموا بالاستثمار هنا، إذ يمكن لهم فتح أي نوع من المشاريع: مخبز، متجر، مطعم، أي شيء"، وأردف: "إنها وسيلة لبث الحياة في مدننا مع زيادة عدد السكان أيضاً". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن عدد سكان إقليم موليزي الإيطالي أقل بكثير من المتوسط الوطني، مضيفة أن هذا الإقليم الإيطالي يشتهر سكانه بصناعة الجبن، ومهرجانات عيد الميلاد القديمة.

الجدير ذكره أن عدد سكان إيطاليا، سجل تراجعا ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ويرى الخبراء أن سبب ذلك يكمن في عاملين: انخفاض عدد المواليد، وزيادة هجرة الشباب الإيطالي إلى دول أوروبية أخرى بحثاً عن فرص عمل أفضل، حسب ما أوردت صحيفة "أيريش تايمز" الإيرلندية.

ر.م/ع.ج