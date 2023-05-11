 70 عاما دويتشه فيله.. اهتمام متزايد بأفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

70 عاما دويتشه فيله.. اهتمام متزايد بأفريقيا

احتفل ساسة في برلين بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله، التي أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بدورها كصوت للديمقراطية. مظاهرات احتجاجية اعتراضا على خطط تقليص أعلنت عنها المؤسسة، خيمت على الاحتفال.

صورة لوزيرة الدولة للثقافة والإعلام كلاوديا روت ومدير مؤسسة دويتشه فيله بيتر ليمبورغ بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله

في الذكرى السبعين، تتشابه بعض الأشياء مع الوضع العالمي الصعب سياسيًا في وقت التأسيس. مرة أخرى.

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بأهمية التغطية الإخبارية الحرة لمؤسسة دويتشه فيله وذلك عبر كلمة مسجلة شارك خلالها  بالاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس مؤسسة دويتشه فيله أكد فيها "عندما نحتفل اليوم بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله، فإننا نحتفل أيضا بـ  70 عاما دعمت فيها المؤسسة الديمقراطية".

مختارات

في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.

احتشد الجنود والدبابات في الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية موسكو من أجل عرض عسكري، إذ أحيت روسيا ذكرى الانتصار على النازيين، فيما شنت هجمات جديدة على أوكرانيا. والرئيس الروسي يهاجم الغرب ويتهمه بشن حرب ضد بلاده.

من جهتها أكدت وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، كلاوديا روت على أهمية تقديم دويتشه فيله للصوت الحر من خلال برامجها التي تفتح المناقشات حول مواضيع تعتبر من المحظورات في الدول المخاطبة، لأسباب سياسية أو دينية. وبالنظر إلى المخاطر المتنامية التي تهدد حرية الرأي والصحافة والمعلومات الحرة، فإنه "لا يمكن الاستغناء عن دويتشه فيله" بحسب روت.

وعن الخطط المستقبلية للمؤسسة، قال المدير العام لدي. دبليو، بيتر ليمبورغ، إن المؤسسة تعمل الآن على تطوير مكتبة رقمية تجمع المواد التي تنتجها المؤسسة بلغات مختلفة من بينها العربية والإنجليزية والروسية ويمكن من خلالها العثور على ما تنتجه الأقسام المختلفة ويتم بثه على المنصات الاجتماعية المختلفة مثل فيسبوك وانستغرام.

في الوقت نفسه كشف ليمبورغ عن اهتمام المؤسسة بقارة أفريقيا وبإمكانيات التعاون مع أطراف محلية بلغات مختلفة وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "تنتشر البروباغندا الروسية والصينية بشكل كبير في تلك المناطق وواجبنا يتمثل في مواجهة ذلك بصحافة مبنية على الحقائق". وبالنظر إلى الحرب في أوكرانيا، أكد ليمبورغ على أهمية ألا يؤدي تعزيز التغطية حول أوروبا، إلى نسيان باقي مناطق العالم.

وفي الوقت الذي تعرقل فيه بعض الأنظمة والحكومات عمل دويتشه فيله في الخارج، ثمة مناقشات أخرى داخل ألمانيا حول المؤسسة، فعلى خلفية الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس دويتشه فيله، تظاهر نقابيون وموظفون بالمؤسسة احتجاجا على خطط التقليص التي أعلنت عنها المؤسسة. وعلى خلفية هذه التقليصات، أعلنت مجالس الموظفين بالمؤسسة إلغاء مشاركتها في الاحتفال الذي أقيم بالبرلمان الألماني، كما خرجت مظاهرة بالدراجات من مقر المؤسسة في برلين حتى بوابة براندنبورغ، احتجاجا على إجراءات التقليص.

ا.ف/ ع.ش  

دويتشه فيله: 65 عاماً من العطاء