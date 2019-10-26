 63 قتيلا وآلاف الجرحى حصيلة احتجاجات العراق خلال يومين | أخبار | DW | 26.10.2019

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أخبار

63 قتيلا وآلاف الجرحى حصيلة احتجاجات العراق خلال يومين

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى 63 شخصا خلال يومين. وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة حراك شعبي في بغداد وعواصم أخرى. مسؤولة أممية اتهمت "كيانات مسلحة" لم تسمها بـ "النيل من حق الناس في التجمع السلمي".

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تجدد المظاهرات في العراق ضد الفقر والفساد

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق مساء اليوم السبت (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق أمس واليوم بلغت 63 قتيلا بين المتظاهرين و2592 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية. وأشارت المفوضية إلى أنه تم حرق والحاق الإضرار بـ 83 مبنى حكوميا ومقرات أحزاب في عدة محافظات عراقية.

مختارات

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي يشهدها العراق اليوم إلى 21 قتيلاً على الأقل ونحو ألفي مصاب. وفي حين هاجم متظاهرون مقرات حكومية وحزبية، طالب السيستاني المحتجين وقوات الأمن بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات. (25.10.2019)

في حين ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى ثلاثين قتيلاً ونحو ألفي مصاب، أعلنت السلطات العراقية فرض حظر تجول في سبع محافظات جنوبية. (25.10.2019)

في غضون ذلك أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها لما يتعرض له المتظاهرون في بغداد والمحافظات من خسائر بالأرواح وتدمير  الممتلكات العامة والخاصة.

واتهمت المسؤولة الأممية في بيان ما وصفتها بـ "كيانات مسلحة" بمحاولة "عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة". وأضافت في بيانها أن حماية أرواح البشر تحتل المقام الأول دائماً. وشددت على أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".

من جانبه حذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من خطر انزلاق العراق في أتون الفتنة والحرب الأهلية. ووصف الزعيم الشيعي المتظاهرين  بأنهم "ثلة قد نجحت وبامتياز بالضغط على الفاسدين فأجبروهم على التراجع ومحاولة الإصلاح... أفلا تعينهم يا رئيس الوزراء لكي تكمل ما تدعيه من مشروع الإصلاح".

وكان قادة فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران قد توعدت في وقت سابق اليوم السبت بـ"الثأر"، غداة هجمات ليلية دامية طالت مقارهم في جنوب البلاد، ما أثار مخاوف من تصاعد العنف في العراق الذي يشهد موجة احتجاجات مطلبية.

يشار إلى أن محتجين أضرموا النار مساء أمس الجمعة في جنوب العراق بعشرات المقار التابعة لأحزاب سياسية ومسؤولين، وخصوصاً الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي.

ع.أ.ج/ أ.ح (دب أ، أ ف ب)

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


مختارات

مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

تجددت الاحتجاجات الواسعة في العراق بعد أن تلقى المتظاهرون الشباب العزل الرصاص بصدورهم وهم يبحثون عن فرص عمل ويرومون تحسين الخدمات ومحاربة الفساد، فيما أقرت السلطات باستخدام القوة ضد المتظاهرين. ملف صور من حراك أكتوبر. (07.10.2019)  

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