50 مدينة ألمانية تفتح أبوابها أمام لاجئين ترفض إيطاليا استقبالهم

أنقذت سفينة "سي وتش" الألمانية عشرات المهاجرين أمام الساحل الليبي. بعضهم لازال عاالقا على متن السفينة، لأن إيطاليا لا ترغب باستقبالهم، فيما أبدت مدن ألمانية استعدادها لاستقبالهم . لكن القرار الأخير بيد برلين.
مرّ أكثر من أسبوع وسفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية " Sea-Watch" عالقة أمام المياه الإقليمية الإيطالية في البحر المتوسط وعلى متنها 43 مهاجرا. والآن أعربت أكثر من 50 مدينة وبلدة ألمانية عن استعدادها استقبال المهاجرين العالقين على متن "سي وتش"، حسبما اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية.
وأنقذت منظمة الإغاثة الألمانية 53 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي أمام الساحل الليبي الأسبوع الماضي، لكن من غير المسموح لسفينة الإنقاذ "سي وتش" بالرسو في أي ميناء إيطالي أو بدخول المياه الإقليمية لإيطاليا.
وأكد المتحدث باسم منظمة "سي وتش" روبن نويجباور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هؤلاء المهاجرين "لا يرون سوى مياه البحر طوال 24 ساعة في اليوم . إن ذلك مرهق نفسيا للغاية". وانتقدت منظمة "سي ووتش"، انتظار ألمانيا إلى غاية التوصل إلى حل أوروبي. وقال المتحدث باسم المنظمة نويجباور: "ألمانيا مطالبة بالتصرف"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعرقل ذلك حاليا.
وزارة الداخلية في برلين أكدت الاستعداد لإيجاد حل بشرط "أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتم التنسيق من قبل المفوضية الأوروبية".
تحالف "موانئ آمنة"
وأبدت مدن ألمانية استعدادها لاستقبال المهاجرين العالقين على متن "سي وتش". وشكلت هذه المدن تحالفا أطلق عليه "موانئ آمنة" ويهدف هذا التحالف إلى تقديم ملاذات للاجئين القادمين إلى أوروبا عبر البحر. ومن بين المدن المشاركة في هذا التحالف برلين وروستوك وبوتسدام.
وانضمت مدن جديدة إلى التحالف من بينها مدينة روتنبورغ الواقعة على نهر نيكار بولاية بادن فورتمبورغ، طالب شتيفان نيهر، عمدة روتنبورغ على نهر النيكار بولاية بادن- فورتمبرغ، بنقل اللاجئين مباشرة من على متن سفن الإنقاذ إلى المدن والبلدات المشاركة في اتحاد "الموانئ الآمنة".
د.ص/ ( د ب أ)-مهاجر نيوز
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