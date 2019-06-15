 50 مدينة ألمانية تفتح أبوابها أمام لاجئين ترفض إيطاليا استقبالهم | أخبار | DW | 18.06.2019

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أخبار

50 مدينة ألمانية تفتح أبوابها أمام لاجئين ترفض إيطاليا استقبالهم

أنقذت سفينة "سي وتش" الألمانية عشرات المهاجرين أمام الساحل الليبي. بعضهم لازال عاالقا على متن السفينة، لأن إيطاليا لا ترغب باستقبالهم، فيما أبدت مدن ألمانية استعدادها لاستقبالهم . لكن القرار الأخير بيد برلين.

Migration Europa Flüchtlinge Mittelmeer (picture-alliance/dpa/Lupi)

مرّ أكثر من أسبوع وسفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية " Sea-Watch" عالقة أمام المياه الإقليمية الإيطالية في البحر المتوسط وعلى متنها 43 مهاجرا. والآن أعربت أكثر من 50 مدينة وبلدة ألمانية عن استعدادها استقبال المهاجرين العالقين على متن "سي وتش"، حسبما اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية.

وأنقذت منظمة الإغاثة الألمانية 53 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي أمام الساحل الليبي الأسبوع الماضي، لكن من غير المسموح لسفينة الإنقاذ "سي وتش" بالرسو في أي ميناء إيطالي أو بدخول المياه الإقليمية لإيطاليا.

وأكد المتحدث باسم منظمة "سي وتش" روبن نويجباور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هؤلاء المهاجرين "لا يرون سوى مياه البحر طوال 24 ساعة في اليوم . إن ذلك مرهق نفسيا للغاية". وانتقدت منظمة "سي ووتش"، انتظار ألمانيا إلى غاية التوصل إلى حل أوروبي. وقال المتحدث باسم المنظمة نويجباور: "ألمانيا مطالبة بالتصرف"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعرقل ذلك حاليا.

وزارة الداخلية في برلين أكدت الاستعداد لإيجاد حل بشرط "أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن يتم التنسيق من قبل المفوضية الأوروبية".

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


 

تحالف "موانئ آمنة"

وأبدت مدن ألمانية استعدادها لاستقبال المهاجرين العالقين على متن "سي وتش". وشكلت هذه المدن تحالفا أطلق عليه "موانئ آمنة" ويهدف هذا التحالف إلى تقديم ملاذات للاجئين القادمين إلى أوروبا عبر البحر. ومن بين المدن المشاركة في هذا التحالف برلين وروستوك وبوتسدام.

وانضمت مدن جديدة إلى التحالف من بينها مدينة روتنبورغ الواقعة على نهر نيكار بولاية بادن فورتمبورغ، طالب شتيفان نيهر، عمدة روتنبورغ على نهر النيكار بولاية بادن- فورتمبرغ، بنقل اللاجئين مباشرة من على متن سفن الإنقاذ إلى المدن والبلدات المشاركة في اتحاد "الموانئ الآمنة".

د.ص/ ( د ب أ)-مهاجر نيوز

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جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

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