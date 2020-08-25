 50 إصابة بكورونا في حفل زفاف ووفاة سيدة لم تكن حاضرة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 25.08.2020

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صحة

50 إصابة بكورونا في حفل زفاف ووفاة سيدة لم تكن حاضرة

تجنب التجمعات والحفلات في ظل وباء كورونا الذي يواجهه العالم، هو الحل الأفضل لمنع انتشار الفيروس والإصابة بالمرض. إذ تسبب حفل زفاف في إحدى الولايات الأميركية بإصابة أكثر من خمسين شخص من الضيوف بالمرض، ووفاة سيدة.

حفلات الزفاف تراجعت كثيرا بسبب كورونا، فيه مثل كل التجمعات مرتعا لانتشار الفيروس

حفلات الزفاف تراجعت كثيرا بسبب كورونا، فيه مثل كل التجمعات مرتعا لانتشار الفيروس

تسبب  وباء كورونا بتأجيل أو حتى إلغاء الكثير من حفلات الزفاف في العالم نظراً للإجراءات الاحترازية التي فرضت ذلك تجنباً لخطر انتقال العدوى بين ضيوف الحفلات. غير أن حفلات أخرى أقيمت ما إن رفعت الاجراءات والقيود على التجمعات أو خففت، على الرغم من أن الأمر لا يخلو من المخاطر، إذ لم يتم القضاء على الفيروس بعد أو إيجاد لقاح مضاد.

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بمراسم بسيطة وبدون حفل زفاف ملكي، تم عقد قران شقيقة ملك الأردن الأميرة راية بنت الحسين في لندن على الصحفي البريطاني نيد دونوفان. فما قصة هذا الزواج الملكي الهادئ؟

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.

فقد أدى حفل زفاف في ولاية "مين" في الولايات المتحدة الأميركية بإصابة نحو 53 شخصاً بفيروس كورونا، وفقاً لتقرير مركز ولاية مين لمكافحة الأمراض والوقاية منها من ضيوف الحفل بفيروس كورونا، حيث حضر الحفل الذي أقيم في صالة مغلقة في السابع من آب/أغسطس 63 مدعواً. بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر) الأميركي.

ونتجت عن هذه الإصابات وفاة سيدة منذ أيام لم تحضر الحفل لكنها التقطت العدوى في وقت لاحق من تواصلها مع أحد الضيوف الذين كانوا في حفل الزفاف.

وقال نيراف شاه، مدير مركز السيطرة على الأمراض في ولاية مين في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن عدد الضيوف قد تجاوز الحد المسموح به للتجمعات وهو50 شخصا فقط في الأماكن المغلقة، ومائة شخص في الأماكن الخارجية المفتوحة.

وذكر أن متوسط ​​عمر المصابين بسبب تفشي المرض (42) عاماً، لكن هناك تفاوت كبير في الأعمار يتراوح من 4 سنوات إلى (78) عاماً، وبأن معظم الأشخاص أبلغوا عن أعراض بعد حوالي أربعة أيام من الاستقبال، لكن حوالي 13 في المائة لم تظهر عليهم أعراض.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في "مين" في بيان: "التجمعات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف وحفلات الاستقبال تشكل خطراً كبيراً لانتقال الفيروس". إذ تتضاعف إمكانية انتقال الفيروس بازدياد عدد الحاضرين، حتى عند وجود بعضهم في الهواء الطلق وذلك لإمكانية تواصلهم واحتكاكهم مع الأخرين في الداخل. كما أن التجمعات الداخلية تشكل مخاطر إضافية مقارنة بالتجمعات الخارجية، نظراً لصعوبة ضمان التباعد الجسدي والتهوية.

ويتوجب على الحضور اتباع إرشادات التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة أثناء عدم تناول الطعام. فقد تصل الغرامة إلى عشرة آلاف دولار.

وأصيب في ولاية مين الأميركية أكثر من 4 آلاف شخص بالفيروس بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولاية، كما بلغ عدد الوفيات131 حالة. بحسل ما نشره موقع (ديلي ميل) البريطاني.

ر.ض

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