 5 علامات على كونك إنسان ناجح دون أن تعلم! | عالم المنوعات | DW | 19.10.2019

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منوعات

5 علامات على كونك إنسان ناجح دون أن تعلم!

تعريف النجاح يختلف من شخص إلى آخر، فقد يراه البعض من خلال الوصول لمنصب معين أو العمل بشركة ما أو امتلاك ثروة ضخمة أو ربما منزل كبير وسيارة فارهة. ولكن ماذا إن كان المعيار مختلفا؟ فربما أنت شخص ناجح بالفعل دون أن تدري! 

Bildergalerie German Words in English | Schadenfreude (picture alliance/chromorange/BilderBox)

يلفت موقع مجلة فوربس الانتباه إلى عدد من المواصفات، التي إن امتلكها شخص ما تعد دليلا على كونه إنسان ناجح سواء بعمله أو بحياته بشكل عام، حتى وإن لم يدرك الشخص ذاته كون تلك المواصفات إشارة على النجاح. 

- العلامة الأولى على أنك شخص ناجح هي حينما لا تخشى التعبير عن نفسك والحديث بثقة، خاصة عندما تعلم أنه في كل مرة لا يتحدث الموظف عن مشكلة ما تحتاج إلى حل، يكلف مكان عمله، خسائر مالية.

وإن كنت تخشى التعبير عن أرائك ومشاركة أفكارك، فممكن أن تبدأ بمحاولات بسيطة مع أشخاص مقربين لك لتشعر ببعض الأمان، مع إخبارهم أنك تسعى لتقوية ثقتك بنفسك عند الحديث مع الآخرين. والاستعداد المسبق وكتابة ما ترغب في الحديث عنه وتحديد أهدافك من الحديث من شأنها مساعدتك.

- القدرة على التركيز على اللحظة الحالية والاستمتاع بها هو العلامة الثانية على النجاح، فوفقا لدراسة أمريكية، يؤمن 90% من الأمريكيين أن الشعور بالسعادة هو المؤشر الأكبر على النجاح.  

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وحتى تكون قادرا على الاستمتاع باللحظة الحالية، عليك التدرب على جعل "التأمل" بهدف التركيز على أنشطة يومك ومحاولة الشعور بالحماس  جزء من الروتين اليومي الخاص بك. ولا يعني التأمل هنا الجلوس في وضع واحد والتنفس بطريقة محددة، وإنما يمكنك التأمل في يومك أثناء المشي أو الجري أو العزف على أله موسيقية ما أو حتى تناول طعام صحي بهدوء وغيرها من الانشطة التي تقوم بها لتخلي ذهنك مما يشغله، كما يمكنك الاشتراك بمجموعات للتأمل أو استخدام عدد من التطبيقات على الإنترنت المخصصة لذلك.

- هل تعلم أن 8% فقط من الأشخاص التي تضع لنفسها أهداف مع بداية كل عام جديد هم من يحققوها بالفعل؟! فإن كنت لا تخشى الحلم بتحقيق هدف ما مهما بدى الأمر صعبا في البداية، فأنت بالتأكيد شخص ناجح أو على الأقل لديك القدرة على تحقيق النجاح، ولكن بشرط الاعتراف لنفسك بالدافع الحقيقي وراء رغبتك وقيامك بخطوات حقيقية من أجل تحقيق ما تحلم به.

- النجاح لا يعني كونك محصنا من الفشل، بل العكس تمام. فالعلامة الرابعة على النجاح هي تقبل احتمال الفشل وعدم السماح له عند حدوثه بالسيطرة عليك لفترة طويلة، حيث أن الفشل يستمد معناه من مدى استسلامك له.

ولا تخشى مشاعر الخوف من الفشل، وإنما فقط حاول التعامل معها بشكل طبيعي ولا تعطيه أكبر من حجمه، وتذكر ما تعلمته والخبرة التي اكتسبتها من أي فشل سابق يمكنه أن يساعدك كثيرا. 

- وإن كنت تعلم أنك لست مركز الكون، فأنت بالتأكيد على الطريق الصحيح. فالعلامة الخامسة للقائد الناجح هي قدرته على التعامل بذكاء وتواضع مع الأشخاص المحيطين به وأخذ احتياجاتهم ورغباتهم دائما في الاعتبار، بغض النظر عن حجم ما حققته سابقا من إنجازات. 

د.ب./ ع.خ

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    حضور خجول

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    زيمونه مينه

    زيمونه مينه هي أول سيدة على الإطلاق في ألمانيا تتبوأ منصباً رفيعاً في إحدى الشركات الكبيرة الممثلة في البورصة الألمانية (داكس). السيدة مينه التحقت بمنصبها الجديد كمديرة للحسابات في شركة "لوفتهانزا" للطيران والنقل الجوي سنة 2012. زيمونه مينه تحتل مناصب أخرى مهمة في شركة لوفتهانزا.

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    كاترين مينغيس

    بدأت كاترين مينغيس حياتها العملية كمدربة ومن ثم التحقت سنة 1999 بشركة هينكل، عملاق مستحضرات التجميل ومساحيق التنظيف. ترأس مينغيس قسم الموظفين في الشركة.

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    ميلاغروس كاينا كاريرو أندريه

    بدأت ميلاغروس كاينا كاريرو أندريه عملها في إدارة الأعمال اللوجستية لشركات النقل بواسطة القطارات مبكراً في سن الثانية والعشرين، ومن ثم احتلت مناصب مهمة في شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان"، وفي سنة 2012 انتقلت أندريه إلى شركة "بي إم دبليو" العملاقة لإنتاج السيارات لتكون مديرة قسم الموظفين وعلاقات العمال في الشركة.

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    كلاوديا نيمات

    كلاوديا نيمات هي أول سيدة تحتل منصباً رفيعاً في إدارة شركة "تيليكوم" الألمانية للاتصالات. نيمات كانت أستاذة للفيزياء في جامعة كولونيا، إلا أنها تركت العمل الأكاديمي لتلتحق بشركة "ماكينزي" للاستشارات، ومن ثم انضمت إلى "تيليكوم".

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    أنغيلا تيتزرات

    التحقت أنغيلا تيتزرات سنة 2012 بشركة "دويتشه بوست" للبريد لتصبح مديرة قسم الموظفين. احتلت السيدة تيتزرات قبل ذلك مناصب مهمة في شركة "دايملر" لصناعة السيارات.

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    كريستينه هومان دينهارت

    كانت كريستينه هومان دينهارت قاضية ومن ثم أصبحت وزيرة للعدل ومن ثم وزيرة للفن والعلوم في ولاية هيسين الألمانية. في سنة 2011 ابتعدت هومان دينهارت عن السياسة لتلتحق بشركة "دايملر" لصناعة السيارات كمديرة القسم القانوني وحماية المعلومات في الشركة.

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    بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

    إلكه شتراتمان

    شغلت إلكه شتراتمان منصب عضو مجلس إدارة شركة "كونتيننتال" لصناعة إطارات السيارات سنة 2012 ومديرة قسم الموظفين في الشركة. عملت شتراتمان سابقاً في شركة "جونسون وجونسون" ولها خبرة طويلة في مجال إدارة السلع الاستهلاكية. لكن عملها الجديد في شركة "كونتيننتال" واجهته كثير من المصاعب ومن المحتمل أن لا يجدد عقدها الحالي مع الشركة.

    الكاتب: كيفين كوته / زمن البدري


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بالصور: سيدات أعمال ناجحات في ألمانيا

نجاح النساء في ألمانيا لا يقتصر على مجالات السياسة والفن والحياة العامة، وإنما يمتد أيضاً إلى مجالات الأعمال والاقتصاد وإدارة الشركات العملاقة. في ملف الصور هذا، نستعرض بعض أشهر سيدات الأعمال الناجحات في ألمانيا. (25.06.2014)  

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