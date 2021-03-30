45 قتيلا في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل ماغوفولي

أعلنت الشرطة التنزانية الثلاثاء (30 مارس/ آذار 2021)، مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في 21 آذار/مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي. وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا لفرانس برس "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة".

وأفاد المصدر أن خمسة من القتلى ينتمون لعائلة واحدة. وحينها كان قد أُعلن عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو، لكن لم يتم آنذاك الإعلان عن العدد الكامل للقتلى.

ووقع التدافع في اليوم الثاني من مراسم تكريم الرئيس الراحل في ملعب أوهورو.

يذكر أن الرئيس ماغوفولي توفي عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيّب لأسباب غامضة لنحو ثلاثة أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عن ما قالت المعارضة إنها إصابته بكوفيد-19.

وتزامن الخبر مع ترشيح الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانغو نائبا لها. وسيتم التصويت على هذا الترشيح في موعد لاحق الثلاثاء في البرلمان. وتولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة الرئيس جون ماغوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

و.ب/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)