40 مليون يورو قد تنقل راكيتيش إلى الغريم المدريدي

عرض نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مبلغ 40 مليون يورو لشراء خدمات لاعب خط وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيش، حسبما نقل تلفزيون "موفيستار +" الإسباني. وكما يبدو فإن اللاعب الكرواتي سينتقل في شهر كانون الثاني/ ينايرالقادم إلى الغريم الثاني للنادي الكاتالوني.

وكانت أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وأ سي ميلانو الإيطالية ترغب بشراء خدمات اللاعب الكرواتي، غير السعيد في برشلونة في الفترة الماضية، بسبب عدم مشاركته كلاعب أساسي.

ولعب راكيتتش دورا كبيرا في خط وسط برشلونة كصانع ألعاب خلال الأعوام الخمسة الماضية. وفاز مع الفريق الكاتالوني بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، ولقب بطولة كأس ملك إسبانيا. ولم يشترك خلال الموسم الحالي سوى في ثلاث مباريات في دوري الأبطال وسبع مرات في الدوري، غالبا كبديل في الشوط الثاني من المباريات. إذ واجه راكيتيتش منافسة على مركزه من ارتورو فيدال وفرانكي دي يونغ وارتور ميلو خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في عام 2021، لكنه يرغب في ترك عرين الكامب نو خلال مطلع السنة القادمة.

عباس الخشالي