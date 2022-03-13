 4 أطعمة تسبب الأرق عند تناولها على العشاء | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.05.2023

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منوعات

4 أطعمة تسبب الأرق عند تناولها على العشاء

هناك العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم، بيد أن الغذاء يلعب كذلك دورا رئيسيا في الاسترخاء أو الأرق، لذلك إن كنت تعاني من مشاكل في النوم، افحص نظامك الغذائي وتجنب هذه الأطعمة قبل النوم.

مشكلة في النوم

يمكن أن تكون عواقب قلة النوم خطيرة. على المدى القصير

أحيانا نواجه ليالي لا يزورنا النوم بها، ونبقى متعبين في السرير مع الأرق بالرغم من محاولات الاسترخاء. من المعروف أن الكافيين أو قضاء وقت طويل أمام الشاشات يمنع النوم. لكن هل تعلم أن بعض الأطعمة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على نوعية نومك؟

وفقًا لمجلة ZDF heute، يعاني شخص من أصل خمسة حوالي (20 بالمائة) في ألمانيا من مشاكل في النوم، بيد أن موقع فت فو فن الألماني يرى أن أسباب الأرق لا يكون مردها القلق والتفكير فقط، إذ أن الغذاء المتبع والأطعمة المتناولة قد تلعب دورا رئيسيا في هذه المشكلة. فإذا كنت تتناول وجبة دسمة في المساء ، متبوعة بالقهوة والكحوليات ، فمن المحتمل جدا أن تواجه مشكلة في النوم.

مختارات

قيلولة بعد الظهر على الأريكة يمكن أن تكون شيئًا لطيفًا. لكن ليس لأجل هذا تُصنع الأرائك. فهي مصممة للاسترخاء في وضع مستقيم. لماذا نحب النوم على الأريكة وهل هو أمر صحي، ولماذا يحذر الخبراء من ذلك؟

ويمكن أن تكون عواقب قلة النوم خطيرة. على المدى القصير، إذ أن هذا يضعف جهاز المناعة لدينا ويقلل اليقظة. يمكن لأي شخص يعاني منالأرق لفترة طويلة أن يصاب بعدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. يزداد خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف أيضًا مع سوء نوعية النوم.

أطعمة من الواجب تجنبها

من أجل أن نحظى بليلة هانئة ونوم عميق يوصى الخبراء بالابتعاد عن هذه الأطعمة: 

الشوكولاتة:

نعم ، الشوكولاتة هي وجبة خفيفة تمنحك شعورًا بالرضا التام، ولكنها للأسف ليست مثالية إذا كنت ترغب في الحصول على ليلة نوم جيدةبعد ذلك. وذلك لأن حبوب الكاكاو تحتوي على الثيوبرومين. هذه المادة لها هياكل مشابهة للكافيين ولها تأثير محفز. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة أعلى من الثيوبرومين وهي أقل ملاءمة بتناولها كوجبة خفيفة في المساء.

السلطة والخضروات النيئة في المساء؟

سلطة طازجة على العشاء ليست سيئة لجسمك، أليس كذلك؟ حسنًا ، على الرغم من أن البندورة (الطماطم)والجزر والخيار وما شابه ذلك صحية ، إلا أنها صعبة الهضم أيضًا. يتسبب المحتوى العالي من الألياف في تراكم الغازات في الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ والتشنجات. ثم يصبح النوم  العميق غير وارد.

الزنجبيل

الزنجبيل صحي ولا غنى عنه في المطبخ الآسيوي. يحب الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن تناول الزنجبيل واضافتها للأطعمة، بيد أن هذا قد يكون مزعجا. فالمواد اللاذعة الموجودة في الزنجبيل تحفز عملية التمثيل الغذائي. لكن هذا بالضبط ما يمكن أن يكون سيئا في المساء. فالتمثيل الغذائي المحفز يمنع النوم.

الثوم طارد للنوم والحبيب

إذا كنت في موعد رومانسي، فأنت تتجنب الثوم بسبب رائحة الفم الكريهة التي يسببها. لكن الثوم قد يطرد النوم أيضا وليس الحبيب فقط. يسبب النوم العطش الشديد ليلا، وهو ما يؤدي إلى تقطع النوم وبالتالي عدم الدخول في النوم العميق أوالأرق.

ع.أ.ج 

عندما يرحل النوم

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