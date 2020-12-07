32 قتيلا وعشرات الجرحى في تصادم قطارين في صعيد مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان أن 32 شخصًا قتلوا في حادث تصادم قطارين الجمعة (26 آذار/مارس 2021) بمحافظة سوهاغ في صعيد مصر وجرح العشرات.

وقال البيان "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طنطا، بمحافظة سوهاغ". وقال مصدر بهيئة الإسعاف المصرية، إنه نتج عن الحادث خروج 3 عربات عن القضبان.

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وذكرت وزارة الصحة أنه تم إرسال 36 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ويجري نقل المصابين والقتلى إلى مستشفيات محلية.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

وقال مصدر أمني لرويترز "اصطدم القطاران أثناء سيرهما بسرعات ليست عالية جداً مما أدى إلى تدمير عربتين وانقلاب ثالثة". وقال مكتب النائب العام إنه أمر بفتح تحقيق في الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة طهطا على بعد نحو 365 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وفي وقت لاحق، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن الحادث وقع بعد أن استخدم "مجهولون" مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاغ. وأضافت أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف وأنها تجري مزيدا من التحقيقات.

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ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي ضحايا الحادث. وقال "وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

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وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة. وفي أسوأ حادث قطار بالبلاد، التهم حريق سبع عربات في قطار مزدحم في 2002 مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا. ونهاية شهر شباط/فبراير 2019 شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثا مروعا، حين صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصا. وتسبب هذا الحادث في استقالة وزير النقل هشام عرفات وقيام الرئيس المصري في آذار/مارس بتكليف كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالجيش آنذاك ليتولى مسؤولية قطاع النقل والمواصلات.

ويأتى حادث تصادم القطارين متزامنا مع أزمة أخرى يشهدها البلد العربي الأكثر سكانا وهي تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لاخراجها.

خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)