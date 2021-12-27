300 ألف مريض في ألمانيا عولجوا من أعراض كوفيد طويلة الأمد

قال تقرير طبي صدر عن المعهد المركزي للتأمين الصحي في ألمانيا إنه منذ أول كانون ثان/يناير 2021، أمكن التعرف على مرضى يعانون من آثار ما بعد كوفيد من خلال شيفرة خاصة.وأضاف المعهد أنه تم توثيق ذلك لدى 303267 مريضا في الأشهر الأولى من العام الماضي وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2021.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من ذات العام تم التعرف على ما يصل إلى 110 آلاف مريض، بينما وصل العدد إلى 125 ألف مريض في الربع الثاني، أما الربع الثالث فوصل عدد المرضى الذين يحملون هذه الأعراض إلى 68 ألف مريض.

وأوضح دومينيك فون ستيلفريد، رئيس المعهد أنه فيما يتعلق بـ 2ر4 مليون حالة من حالات كورونا تم تأكيدها بحلول أيلول/سبتمبر 2021، كان تكرار هذه الأعراض لحسن الحظ منخفضا إلى حد ما. وقال "إن أعراض ما بعد كوفيد لا تتطور لتصبح مرضا جديدا واسع الانتشار".

وأظهرت بيانات حسابات المرضى التي تم تقييمها أن هناك صورة سريرية غير متجانسة لهذه الأعراض، ولا تحتاج الأغلبية العظمى إلى أي رعاية خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، وأن هذا ينطبق فقط على نسبة أصغر، حيث تحتاج هذه المجموعة إلى مزيد من المراقبة.

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وقال التقرير أيضا إنه بناء على متابعة حالات المرضى خلال العام تبين أن 61 % من المرضى بهذه الحالات تمت معالجتهم في الربع الأول، وأن خمس العدد (8ر19 %) تمت معالجتهم في الربع الثاني ونسبة مماثلة في الربع الثالث.

وقال رئيس مؤسسة التأمين الصحي الرسمي، أندرياس غاسين، إن مدة العلاج يمكن التحكم فيها وعادة ما تمتد إلى ثلاثة أشهر. وقال نائب رئيس التأمين الصحي، شتيفان هوفمايستر، إنه كان من الواضح أيضا أن الحاجة إلى الرعاية والمشورة الطبية كانت عالية للغاية وشمل ذلك أيضا عملا مكثفا داخل عيادات الأطباء. وأوضح هوفمايستر أنها صورة سريرية غير متجانسة تتطلب إيضاحا مكثفا.

وتحدد إرشادات المريض الصادرة في ألمانيا أنه في حالة الإصابة بما يسمى "كوفيد طويل الأجل" تصدر عن المرضى شكاوى تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة بالعدوى - بينما تصنف كحالات "ما بعد كوفيد" إذا استمرت الإصابة في تعطيل الحياة اليومية للمريض لفترة 12 أسبوعا بعد الإصابة.

وكتب معهد روبرت كوخ الألماني على شبكة الإنترنت: "بهذا يشمل "كوفيد طويل الأجل" أعراضا تستمر ما بين أربعة إلى اثني عشر أسبوعا من ظهور الإصابة بالإضافة إلى متلازمة ما بعد كوفيد - 19".

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا حصيلة مؤسفة بسبب كورونا فقد هذا الرجل زوجتة التي يزور قبرها في مقبرة بمدينة بون. والمتوفاة هي ضمن 100 ألف حالة وفاة في البلاد على صلة بوباء كورونا. ومرة أخرى تعاود أعداد الوفيات ارتفاعها تماشيا مع ارتفاع الإصابات منذ بداية الخريف. في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت الوفيات 66 حالة، لكن في 21 من الشهر الموالي، سجلت 200 حالة في ذلك اليوم، وفق معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا الإنذار الأخير على هذا التابوت كتبت عبارة "احذر العدوى"، في إشارة إلى أن الشخص المتوفى كان مصاباً بكورونا. وهي رسالة لباقي العاملين في شركة دفن الموتى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال غير الملقحين أكثر عرضة لمسار خطير لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. لكن أعداد المصابين بين الملقحين بدورها في ازدياد.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا قلق على المسنين في الأيام الأخيرة شهدت دور رعاية المسنين انتشاراً للإصابات رغم تلقي غالبية نزلاء هذه المنشآت للقاحات كاملة. من ثمّ أضحت الفحوصات الدورية إجراء ضروريا بهدف حصر الإصابات. في الوقت ذاته يحتدم النقاش في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية حول جعل اللقاح إلزاميا للعاملين في هذا القطاع.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا .. وعلى الصغار أيضا! في دور الحضانة والمدارس الألمانية تحولت فحوصات كورونا إلى إجراء يومي اعتاد عليه الأطفال. فلا مكان في البلاد يتم فحصه بهذا القدر من الاستمرارية والصرامة كما يحصل في المدارس ودور الحضانة. بيد أن نسبة الإصابة لدى الفئة العمرية ما بين الخامسة والرابعة عشر هي الأعلى على الإطلاق.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا ضغط شديد على أقسام العناية المشددة هذا الطبيب في إحدى أقسام العناية المركّزة في مدينة لايبزيغ يعالج رجلاً تدهورت حالته بسبب كوفيد-19. وإذ طالبت هيئة الأطباء الألمان باتخاذ تدابير سريعة، فإنها لم تستبعد إغلاقا شاملا جديدا لتخفيف الضغط على أقسام العناية المركزة. وبالفعل أعلنت مستشفيات ولاية ساكسونيا أنها لم تعد قادرة على استقبال مرضى جدد.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا معيار جديد لرصد الحالة الوبائية أدخلت السلطات الألمانية مستوى نسب ملء المستشفيات ضمن القياسات المعتمدة لرصد تطور الحالة الوبائية للبلاد. يضاف إلى ذلك أن مرضى كوفيد في الموجة الرابعة من الحالات الخطرة، هم أقل سنّاً مقارنة بذات الحالات في موجات الوباء السابقة. ما يعني أن مدة بقائهم في المستشفيات تكون أطول.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا الفيروس في كل مكان هذا المشهد في محطة القطارات في هامبورغ والذي يظهر جليّاً التجمعات الحاصلة في المنشآت العمومية وفي وسائل المواصلات العامة، ما هو إلا مثال عما تشهده أماكن عديدة. ولهذا يطالب الكثيرون باعتماد صريح على ما بات يعرف بـ"3G" على الأقل. أي إما أن يكون الفرد معافاً أو ملقحا أو خاليا من المرض وفق فحص سلبي. ومن لم يحترم القواعد يدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا بيتي هو مكتبي من يسمح له العمل من المنزل، عليه القيام بذلك. فلابد من التقليل قدر الإمكان من الاتصالات المباشرة بين الناس، وفق المسؤولين.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا أسواق عيد الميلاد أسواق عيد الميلاد فُتحت من جديد في عدد من المدن الألمانية وتحت إجراءات احترازية مشددة. لكن في ولاية بافاريا حيث الإصابات شديدة الارتفاع تمّ إلغاؤها. ليس هذا فحسب، بل عاد الإغلاق الشامل في بعض مناطق الولاية والتي سجلت معدل وباء بلغ ألفاً بين كل مائة ألف إصابة.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا أخذ اللقاح في سيارتك الخاصة لأن ألمانيا لم تحقق بعد النسبة المرجوة من التلقيح والتي تعادل 75 بالمائة على الأقل، تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح مراكز التلقيح وفتح أخرى في مآرب للسيارات تكون وسط المدينة وبالتالي يكون الوصول إليها سهلا على الناس في سبيل تشجيعهم على تلقي اللقاح. هذه المراكز ستستخدم أيضا لتوزيع الجرعة التنشيطية للقاحات كورونا.

في صور.. أرقام صادمة لوفيات كورونا في ألمانيا الجرعة الثالثة أطلقت الحكومة الألمانية توصيات بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للجميع، معللة ذلك بتراجع مستوى المناعة في مدة أقصاها ستة أشهر. وهناك إقبال شديد على هذه الجرعة في عدد من المراكز ما بات ملحّاً توفير أماكن أخرى لذلك.



ف.ي/ (د ب ا)