 3 علماء يفوزون بنوبل في الاقتصاد لأبحاثهم عن أسواق العمل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.10.2021

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أخبار

3 علماء يفوزون بنوبل في الاقتصاد لأبحاثهم عن أسواق العمل

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء ديفيد كارد وجوشوا دي أنغريست وغيدو إمبنس بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2021، حيث فاز كارد بنصف الجائزة، بينما يقتسم أنغريست وإمبنز النصف الآخر. ما إنجازاتهم؟

ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغيدو إمبنس

تبلغ قيمة الجائزة حوالي مليون يورو

أعلنت لجنة نوبلاليوم (الإثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) منح جائزة الاقتصاد إلى ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد الاختباري والمبني على التجربة، هم الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست والأميركي الهولندي غيدو إمبنس، لإسهاماتهم في العديد من المجالات مثل سوق العمل والهجرة والتربية. وأوضحت اللجنة أن علماء الاقتصاد الثلاثة "قدموا لنا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل وأظهروا الاستخلاصات التي يمكن استنتاجها من التجارب الطبيعية على صعيد العلاقات السببية". وتابعت لجنة "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، أحدث جوائز نوبل، أن "مقاربتهم امتدت إلى ميادين أخرى وأحدثت ثورة في البحث المبني على التجربة".

مختارات

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب لعام 2021 عن اكتشافاتهما في مجال مستقبلات الحرارة واللمس.

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوز العالمين بنيامين ليست وديفيد ماكميلان بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021 لأعمالهما "في تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل"، وهو ما يساعد في بناء الجزيئات.

منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.

فازت منظمة حقوقية من بيلاروسيا ومحامية إيرانية ومحامٍ أمريكي بجائزة نوبل البديلة لعام 2020، التي تمنحها مؤسسة "رايت لايفليهود". ونظرت لجنة التحكيم هذا العام في أمر 182 مرشح من 71 دولة مختلفة.

حصلت دراسة تتحدث عن "نقل وحيد القرن مقلوبا على ظهره" وأخرى حول مضغ العلكة على جائزة "إج نوبل" الساخرة للإنجازات غير المعتادة في مجالي العلوم والدراسات الإنسانية والتي تهدف إلى الضحك أولا ثم التفكير.

ومنحت الجائزة التي تتضمن مبلغ عشرة ملايين كورون سويدي (حوالي مليون يورو) مناصفة بين الكندي ديفيد كارد المولود عام 1956 من جهة، وجوشوا أنغريست (61 عاما) وغيدو إمبنس (58 عاما) من جهة أخرى. وذكرت اللجنة أن كارد، الأستاذ في جامعة بيركلي المرموقة في كاليفورنيا، استعان بتجارب طبيعية لتحليل تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، مشيرة إلى أن "دراساته في مطلع التسعينات أعادت النظر في المسلمات، ما قاد إلى تحليلات جديدة وفتح آفاقا جديدة".

 وأظهرت أعماله خصوصا أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تقود حكما إلى إلغاء وظائف. وبفضل أعماله "أدركنا أيضا أن موارد المدارس أهم بكثير مما كنا نظن سابقا من أجل نجاح التلاميذ لاحقا في سوق العمل".

أما النصف الثاني من الجائزة، فمنح إلى أنغريست، الأستاذ في معهد "إم آي تي"، وإمبنس، الأستاذ في ستانفورد، تكريما لـ"مساهماتهما المنهجية في تحليل العلاقات السببية". ومن إنجازات العالمين أنهما أثبتا في منتصف التسعينات كيف يمكن "استنتاج استخلاصات دقيقة حول الأسباب والمفاعيل من تجارب طبيعية"، ولا سيما في مجال التربية. واستخلصا بذلك أن عاما دراسيا إضافيا يزيد متوسط الأجور بنسبة 9%، وأن الأميركيين المولودين في القسم الأخير من السنة يكون لهم تحصيل دراسي أفضل.

 وأعرب إمبنس عن "ذهوله" في اتصال هاتفي أجراه معهد نوبل مضيفا "كان جوش أنغريست إشبيني في زفافي، وهو بالتالي صديق جيد لي على صعيد شخصي وعلى صعيد مهني، وإنني سعيد بتقاسم الجائزة معه ومع ديفيد".

 ومنحت الجائزة العام 2020 للأميركيين بول ميلغروم وروبرت ويلسون لأعمالهما الرائدة في مجال المزادات العلنية. وجائزة الاقتصاد الملقبة أحيانا "نوبل الزائفة" إذ لم تكن مدرجة في وصية مؤسس الجوائز ألفريد نوبل، هي الأكثر ذكورية إذ لم تمنح حتى الآن سوى لامرأتين من أصل 89 فائزا. ويهيمن عليها خبراء الاقتصاد الأميركيون، وآخر عام لم يكافأ فيه أميركي بهذه الجائزة كان العام 1999.

 وتختتم جائزة "بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" الـ53 موسما خالفت فيه الخيارات تكهنات الخبراء كما المراهنين، وكللت 12 فائزا في مقابل فائزة واحدة.

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روائي من زنجبار يحصل على جائزة نوبل للآداب

وإن كانت حرية الصحافة حلت في طليعة الترشيحات لجائزة السلام، فإن لجنة نوبل النروجية لم تكافئ منظمة بل اختارت تكريم صحافيين استقصائيين هما مديرة موقع "رابلر" الفيليبيني الاستقصائي ماريا ريسا ورئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية دميتري موراتوف.

 كذلك، شكلت جائزة نوبل للآداب مفاجأة إذ ذهبت للروائي تنزاني الأصل المقيم في المملكة المتحدة عبد الرزاق غورنا.

وفي مجال الطب، كافأت الجائزة الأميركي ديفيد جوليوس ومواطنه المتحدر من أصل لبناني أرمني أرديم باتابوتيان لاكتشافاتهما بشأن طريقة نقل الجهاز العصبي للإشارات المرتبطة بالحرارة واللمس، فيما كانت الترجيحات تشير إلى الباحثين في مجال باللقاحات المضادة لكوفيد-19 بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه).

 أما جائزة الفيزياء، فمنحت للمرة الأولى لخبيرين في المناخ هما الياباني الأميركي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان مناصفة مع عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي الذي شكّلت أبحاثه إحدى "أهم المساهمات" في ما يسمى "نظرية الأنظمة المعقدة"، ومنها الطقس.

 وأخيرا كافأت جائزة نوبل للكيمياء الألماني بنيامين ليست والأميركي الإسكتلندي ديفيد ماكميلان لابتكارهما أداة جديدة لإنتاج الجزيئات، وخصوصاً في مجال صناعة الأدوية، بتكلفة أقل وبطريقة أكثر مراعاة للبيئة.

وفي ظل القيود الناجمة عن وباء كوفيد-19، لن يتوجه الفائزون إلى ستوكهولم لحفل توزيع الجوائز التقليدي في 10 كانون الأول/ديسمبر كما في العام الماضي، غير أن مسألة منح جائزة نوبل للسلام في أوسلو لم تحسم بعد وسيصدر قرار بشأنها في الأيام المقبلة.

ح.ز/ خ.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف الفائزان بجائزة نوبل للسلام 2021

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة

    الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، تقديراً لجهودهما في العمل الاستقصائي. أسست ريسا موقع الصحافة الاستقصائي "رابلر" على الإنترنت، وركزت أعمالها على الحملة العنيفة المثيرة للجدل التي شنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات في بلاده. أما موراتوف، فقد شغل عدة مرات منصب رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة في روسيا.

  • شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع

    برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

  • رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.

  • الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي

    الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تكريماً لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

  • مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان جائزة نوبل للسلام 2017

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية

    الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.

  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

    الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس

    الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.

  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم

    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"

    منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.

  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

    إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)


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