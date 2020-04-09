3 أهداف يسعى بايرن ميونيخ لحسمها مع اقتراب نهاية الموسم

فاز فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني على مضيفه يونيون برلين (0ـ2)، أمس الأحد (17 مايو/ أيار 2020)،وهي النتيجة التي جعلت هانزي فليك مدرب الفريق راضيا عن مستوى الذي ظهر به جل اللاعبين. لكن تبقى أمام النادي البافاري ثلاثة أمور بحاجة للحسم، خاصة وأن نهاية الموسم تلوح في الأفق:

سباق التتويج باللقب:

تحدث توماس مولر عن أفضلية الأربع نقاط التي يملكها فريقه أمام دورتموند مع استئناف البوندسليغا بعبارات بسيطة، حيث قال :"تتبقى لنا تسع مباريات، علينا أن نفوز بثمانية. الهدف واضح للغاية. اليوم كانت أول خطوة. المباراة في دورتموند يوم (26 أيار/مايو 2020) ستكون حاسمة في هذا، هذا مفهوم".

ويلتقي بايرن وبوروسيا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ويعلم بايرن أن الفوز أو التعادل سيجعل الفريق يواصل طريقه نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي وتمديد رقمه القياسي. ولكن القائد مانويل نوير حذر من التركيز فقط على أن بوروسيا دورتموند هو المنافس الوحيد على اللقب.

وقال :"مازال هناك بعض الأشياء التي يمكن حدوثها، لا يمكنك ان تستبعد أي فريق، خاصة عندما يكونوا في أحسن حالاتهم مثل لايبزيغ". ولكن لايبزيغ يحتل المركز الرابع بفارق سبع نقاط، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الثالث بفارق ست نقاط.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" أولي هونيس (ميونخ) – رئيس نادي بايرن ميونخ "لطالما كنت أرى أنّ بالإمكان الارتقاء ببايرن ميونخ من نادٍ متواضع إلى علامة عالمية". من هذا المنطلق يعمل بصفته مديراً لأعمال النادي، وهو أيضاً بمثابة أخ ومُرشد بالنسبة للاعبين. لكنه سُجن في مارس/آذار 2014 لمدة 11 شهراً بسبب التهرب الضريبي. أولي هونيس ودّع يومها الجميع بالكلمات التالية: "لم يكن هذا كل شيء". يعرض فيلم "ميا سان ميا"على شاشة DW عربية يومي 16 و23 اكتوبر الجاري.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" كمال أبو ليل (الناصرة، إسرائيل) – مشجع بايرن "بغض النظر إن كنت فلسطينياً أم يهودياً، عندما يسجل بايرن هدفاً، فتعانق تلقائياً كل شخص". هذا ما يقوله كمال الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل. وهو مشجع لنادي بايرن منذ سبعينات القرن الماضي. "كنت في سن العاشرة آنذاك، وكان لدينا تلفزيون بالأبيض والأسود. وغالباً ما كانت المباريات تُنقل مباشرة: رومينيغه وبيكنباور وبرايتنر، كانوا آنذاك نجوماً مشهورين. وقد عشقت طريقة لعبهم بسرعة".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" فيليب لام (ميونخ) – من ناشئي البايرن "مخلص للنادي ومتحدث بارع ولاعب ناجح: فيليب لام خير مثال على عمل قسم الناشئين في البايرن. إبن الثالثة والثلاثين عاماً لعب قرابة عقدين من الزمن في ميونخ، ولكنه الآن لاعب كرة قدم متقاعد. وعلى الرغم من ذلك مازال يبدو وكأنه لاعب ناشئ. "لقد كنت أصغر حجماً من الآخرين، وهذا منحني جرعة من الطموح لكي أثبت نفسي بين حيتان الفريق البافاري العملاق".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" كاناتا توكوموتو (مدينة فوتشو/اليابان) – مشجع بايرن كاناتا هو تلميذ نموذجي في مدرسة بايرن تسونايشي، أكاديمية كرة القدم في إقليم فوكوشيما الياباني. الياباني ابن الـ 14 ربيعاً يلعب بمهارة كبيرة، لدرجة أن نادي بايرن ميونخ أرسل مدرب شباب لتقييم أدائه. حضرنا هذا اللقاء في مباراة ضمن دوري الشباب، وقيّمنا كاناتا ذا البنية الجسدية الصغيرة.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" صاموئيل "سامي" أوساي كوفور (أكرا، غانا) – لاعب سابق من غانا، مروراً بإيطاليا، ليصل إلى ميونخ في سن السابعة عشرة. أولي هونيس أصبح بمثابة الأب البديل لـ"سامي الصغير" الذي كان دوماً سنداً له في مراحل حياته العصيبة، وخاصة بعد حالة الوفاة المأساوية لابنته. إذ وقف هونيس إلى جانبه بشكل مؤثر، وبالتالي تجلت ظاهرة "ميا سان ميا" بالنسبة للغاني بأجمل صورها.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" كاميلا بوربوريما (ريو دي جانيرو/ البرازيل) – مشجعة بايرن ثمة برازيليين يعتبرون كاميلا مجنونة أحياناً. فعلى الرغم من كثرة الأندية في وطنها الأم، إلا أن ابنة الرابعة والعشرين عاماً اختارت نادي بايرن ميونخ بالتحديد. وهذا يعود أيضاً للاعب معين لم يفارق مخيلتها منذ نهائي بطولة العالم عام 2002: "أوليفر كان هو رجل أحلامي، فليس هناك إنسان على سطح هذا الكوكب أروع منه. أحبه أكثر من أي شيء".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" أوليفر كان (ميونخ) – حارس مرمى أسطورة يعتبره البعض "التيتانيوم"، بينما يعتبره البعض الآخر "لا بيستيا نيغرا"، أي "الوحش الأسود"، وهناك آخرون يعرفونه كـ غودزيلا الذي ينفث ناراً. ولكن الجميع مجمعون على شيء واحد: علاقة أوليفر كان ببايرن ميونخ وثيقة بشكل فريد من نوعه. "تشربت جميع قيم النادي، لأن النجاح غير ممكن إطلاقاً إلا من خلال التقمص التام لكل ما يفعله المرء". هذا ما يقوله حارس المرمى السابق.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" فرانتس "بوله" روت (باد فوريسهوفن) – بافاري أصيل في نهائي كأس أوروبا للأندية 1967 سجل الهدف الحاسم في مرمى غلاسكو رينجرز في الوقت الإضافي. وبذا استهل مسيرة نجاحات بايرن ميونخ. "تصدى لي حارس المرمى وأوقعني على الأرض بقوة، ولكن الكرة تجاوزت العارضة ودخلت المرمى. يا للروعة! وضعت الكأس على حافة السرير وبقيت أتأمله طيلة الليل...".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" جيوفاني إلبر (ماتو غروسو/ البرازيل) – لاعب سابق جيوفاني إيلبر يعيش نمطين من الحياة. ففي البرازيل، بالقرب من الحدود البوليفية، يمتلك مزرعة تضم 5000 بقرة. ولكن عندما يحتاجه نادي بايرن ميونخ، فلا يتردد في تلبية نداء ناديه المفضل. وبصفته سفيراً لبايرن ميونخ، يسافر جيوفاني حول العالم. وفي فيلم ظاهرة "ميا سان ميا" يستذكر أيامه عندما كان في أوج عطائه كلاعب مع بايرن.

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" رفائيل نوبوا ريفيرا (نيويورك/ الولايات المتحدة) – مشجع بايرن وُلد رفائيل في بورتو ريكو، وهو يقيم في نيويورك، حيث يعمل في شركة برمجيات. منذ 20 عاماً وهو مشجع أصيل للنادي البافاري، ولكن له وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر: "أحب طريقة اللعب التي تشبه الفن أحياناً. ولكن أحياناً أبالغ في عشقي للنادي، لذا أحاول ترك بعض المسافة، فأنا لا أريد أن أدمن على شيء لا أستطيع التحكم به".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" أندي براسل (لندن/ إنجلترا) – صحافي رياضي يكتب أندي في الغارديان وهو خبير في "توك سبورت"، وهي إذاعة رياضية واسعة الانتشار عالمياً. لرأيه وزنٌ في عالم كرة القدم، كما أن لقاءات الأندية الإنجليزية والألمانية هي من المواضيع التي تقع في صميم عمله. "لاعبو بايرن كبار وناجحون لدرجة أن كثيرين هنا في إنجلترا يعتبرون أن بايرن هو كرة القدم الألمانية".

من الرئيس إلى المشجع في حيّ عشوائي – أبطال ظاهرة "ميا سان ميا" جيم رودريغيز كاراسكو (مدريد/ إسبانيا) – صحافي رياضي الصحافي الرياضي البالغ من العمر 38 عاماً من موقع "إلموندو" يعشق كرة القدم كظاهرة اجتماعية، وكمسابقة رياضية أيضاً. "في مدريد يمكنني أن أقرر فيما إذا كانت المدينة ستنعم بنوم هادئ أم ستنام معكرة المزاج". ذروة الموسم بالنسبة له لا تتمثل بالكلاسيكو، بل بمواجهة ريال مدريد لـ "لا بيستيا نيغرا" البافاري، أي "الوحش الأسود".



في الوقت نفسه، يحافظ المدرب هانزي فليك على النهج الكلاسيكي - كل مباراة على حدى. وقال: "سنلعب أولا أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، وسنرى أي شيء آخر سيأتي بعد تلك المباراة". كما طالب فريقه بالتحسن، وقال "كل لاعب يمكنه تقديم أفضل من ذلك".

مطاردة الرقم القياسي لغيرد مولر:

سجل روبرت ليفانودفسكي بالفعل 40 هدفا هذا الموسم، حيث رفع بايرن سريعا رصيده من الأهداف في جميع المسابقات بعدما سجل الهدف الافتتاحي في مرمى يونيون برلين. ولكن بينما سجل المهاجم البولندي في الدوري، والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم 40 هدفا، سجل غيرد مولر، في موسمه الأسطوري 1971 / 1972 (40) هدفا في البوندسليغا فقط.

ولمطاردة هذا الرقم سيكون ليفاندوفسكي مطالبا بتسجيل 14 هدفا في المباريات الثمانية المقبلة، وهو معدل صعب ولكنه ليس مستحيلا. وقال فليك "لن يكون هذا سهلا". ويرى فليك أنه كان بإمكان لاعبي الفريق أن يتيحوا فرصا أكثر لليفاندوفسكي، العائد من إصابة في القدم. وقال :"ليفاندوفسكي قدم مردودا جيدا للغاية، أثبت إنه في كامل جاهزيته".

تجديد عقود اللاعبين:

"ظهر نوير مرتابا عندما تم إخباره أن الرئيس كارل هاينز رومينيغه متفائل للغاية بأن مفاوضات تجديد العقد معه سيتم حلها قريبا. وتوقع رومينيغه بكل ثقة أن الارتباط بين اللاعب والنادي سيتم رغم كل المشاكل التي تعرفها المفاوضات بينهما.

وبشكل منصف، أخبر نوير شبكة "سكاي" التليفزيونية إنه كان متفائلا بأن الأمور ستصل لنتيجة ودية، لكنه الآن أكثر حذرا في التفاؤل. وقال :"أعتقد ان كارل هاينز رومينيغه في الصورة. ولكن "في هذه اللحظة لا يوجد شيء لإعلانه وسأتمسك بذلك".

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)