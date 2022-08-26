 25 يناير .. أحداث باقية في الذاكرة المصرية رغم محاولات الطمس المستمرة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.01.2023

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سياسة واقتصاد

25 يناير .. أحداث باقية في الذاكرة المصرية رغم محاولات الطمس المستمرة

تحل ذكرى 25 يناير على المصريين وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فقدوا معها جزءًا كبيراً من قيمة مدخراتهم، فيما شهدت أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفاعاً قياساً.. يتذكر المصريون أحداث تلك الأيام رغم محاولات طمسها.

غرافيتي لشاب ياكل رغيفاً من الخبز على أحد الحوائط بميدان التحرير (أزيل الغرافيتي لاحقاً)

تمر ذكرى 25 يناير هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة طالت كل شيء وارتفعت معها أسعار الأغذية والمواد الأساسية

على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات وما شهدته البلاد بعدها من وقائع؛ لاتزال ذكرى أحداث الخامس والعشرين من يناير التي وقعت في عام 2011 تداعب خيال الكثير من المصريين. وتأتي الذكرى هذا العام وسط غضب شعبي متصاعد على إثر أزمة اقتصادية عنيفة لم تشهد مصر لها مثيلاً منذ عقود، حتى أن البعض قال إن تدهورا للاقتصاد بهذا الشكل لم يمر على مصر خلال حربي يونيو/ حزيران 1967 وأكتوبر/ تشرين الأول 1973 .

ذكريات "18 يوما كأنها المدينة الفاضلة" 

ويتذكر مصريون على اختلاف مشاربهم أحداث تلك الفترة بكثير من الفخر والحزن على ما آلت إليه الأحوال بعدها "وعزوف الشباب عن العمل السياسي"، مثلما كتب رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس على موقع تويتر. 

وغرد الأديب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد مؤكدا أن "ثورة يناير عشنا فيها 18 يوما كأنها المدينة الفاضلة" وأنها "كانت ثورة الأنقياء والأبرياء"، ولكنها "أخطأت" في سير المحاكمات بعدها.   

وتحت وسوم مختلفة مثل #25_يناير و #انا_شاركت_دعمت_ثورة_يناير، أعاد مغردون نشر الكثير من المواد الفيلمية والصور التي توثق أحداث تلك الفترة، لعل أشهرها على الإطلاق الفيديو الذي وثق لحظات اقتحام المتظاهرين لميدان التحرير في الثامن والعشرين من يناير 2011 و"هروب الداخلية".

 

كما أعاد مغردون نشر فيديوهات "أيقونية" أخرى ومنها الفيديو الشهير للشاب الأعزل الذي أوقف إحدى مدرعات الأمن المركزي، في مشهد مشابه لمشهد المواطن الصيني الذي وقف أمام إحدى الدبابات في ميدان "تيانانمين" (ميدان السلام السماوي) قبيل المذبحة الشهيرة في عام 1989. 

 

وقامت الدولة على مدار السنوات التالية لثورة يناير بتغيير معالم ميدان التحرير أكثر من مرة، فيما اعتبره متابعون طمسا لذكرى يناير وإسكاتا نهائيا لأصوات الحرية، التي كانت تنبعث من الميدان.  

"صوت الحرية" مازال في الذاكرة

كما شارك مغردون فيديوهات لإعلاميين ارتبطوا في الأذهان بهذه الفترة من تاريخ مصر، لكن تم إقصاؤهم فيما بعد عن المشهد الإعلامي بسبب مواقفهم غير المتسقة مع مواقف نظام ما بعد 2013 ودعمهم للثورة، مثل الإعلامية الشهيرة ريم ماجد. 

 

وبالطبع شارك مدونون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الأغنيات التي صدرت تزامنا مع انتفاضة 25 يناير 2011 وارتبطت كلماتها بأحداث تلك الفترة، مثل أغنية "يا الميدان" لعايدة الأيوبي وفرقة كايروكي، وكذلك أغنية "صوت الحرية" لأمير عيد، التي يؤكد فيها أن "سلاحنا كان أحلامنا".  

ونشر مغردون صوراً وفيديوهات تخلد أسماء رجال ونساء سقطوا في مثل هذا اليوم قبل أكثر من عقد من الزمن، وقد انتشرت حينها صورة مجمعة لعدد كبير منهم وكتب بالخط الأحمر العريض "الورد اللي فتّح في جناين مصر". 

كما يتذكر آخرون أشخاصاً سقطوا في إحياء ذكرى ثورة يناير مثل الناشطة الحقوقية شيماء الصباغ التي قُتلت خلال مسيرة لإحياء ذكرى 25 يناير في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، عام 2015. وكانت شيماء تحمل مع آخرين آكاليل الزهور ويرددون شعار ثورة يناير "عيش، حرية، كرامة إنسانية". وأدين ضابط صغير بالأمن المركزي بقتلها بسلاح ناري من مسافة ثمانية أمتار، وحكم عليه بالسجن المشدد لعشر سنوات، ثم خففت محكمة النقض في 2020 العقوبة إلى سبع سنوات. 

 

فيما تناول آخرون "أكبر أخطاء من شاركوا في ثورة 25 يناير" والأسباب التي جعلت "الهزيمة سهلة".

 

"الوضع كان أفضل"

ويعود كثير من المصريين بالذاكرة إلى الوضع الاقتصادي لمصر قبل وخلال عام 2011 وحتى مطلع عام 2013، عندما كانت العملة المصرية في وضع أفضل بكثير، مع تدفق للأفواج السياحية الأمر الذي أحدث انتعاشا اقتصادياً ملحوظاً. 

لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد بشكل مستمر على أن ما يحدث من أزمة اقتصادية بدأ منذ أحداث 2011. 

 

ويقول السيسي إنه رغم محاولات الدولة لتعديل الوضع الاقتصادي إلا أن أزمة جائحة كورونا التي تلاها الغزو الروسي لأوكرانيا سبب خللا كبيرا في الاقتصاد العالمي تأثرت به مصر كغيرها

"أقدار وضرورات" وراء أزمة الاقتصاد المصري!

وقال السيسي في تصريحات نشرت خلال الأيام الماضية إن "المشروعات القومية" ليست هي السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية وإنما هي أقدار، في إشارة منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عن جائحة كورونا من أزمات اقتصادية عالمية. وأكد السيسي على أن توسعة قناة السويس زادت من دخلها، وإقامة مشروعات الطرق والكهرباء كانت ضرورة "لتجابه الدولة مستقبلها". وتساءل الرئيس المصري عما كان سيحدث "لو لم نقم بهذه الأشياء"، ومنوها إلى أنه "لو تأخرت تلك المشروعات لسنوات قادمة لكانت التكلفة ستكون أكبر بكثير". 

وأعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو داعمة للنظام المصري، نشر تلك التصريحات بصور مختلفة للتأكيد على أن الأزمة خارج أيادي النظام المصري.

 

لكن نشطاء ومغردين قالوا إن ما حدث جاء بسبب الانفاق الهائل على مشروعات تقول الدولة إنها ضرورية؛ فيما يرى مواطنون أنها تسببت في دمار الاقتصاد وإنفاق مليارات الدولارات دون عائد حقيقي يمكن رؤيته أو حسابه حتى الآن. 

 

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، أبدى شركاء خليجيون للنظام المصري عدم رغبتهم في ضخ مزيد من الأموال في السوق المصري دون مقابل، وهو ما فهمه كثير من المغردين المصريين من تصريحات وزير المالية السعودي عن "تغيير الطريقة التي يقدمون بها المساعدات" .

 

وتشير البيانات الرسمية إلى انهيار كبير في قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد نحو ثلاثون جنيها وفقد الكثير من المصريين قيمة مدخراتهم بشكل متسارع للغاية، وسط حصار حكومي غير عادي لكل سبل صرف الدولار حتى في البنوك التي فرضت قيوداً كبيرة على سحب الدولار من حسابات المودعين. واشتكى كثيرون من عدم تمكنهم من الحصول على العملة الصعبة سواء للعلاج في الخارج او لدفع نفقات التعليم لأبنائهم. 

وبحسب بيانات وإحصائيات مختلفة، وصل إجمالي ديون مصر الخارجية حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 إلى 155.7 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية وذلك بزيادة أكثر من 120 مليار دولار خلال 12 عاماً فقط، وهو دين ضخم أثار حالة من القلق والترقب بشأن مخاطر التخلف عن السداد في حين صدرت تأكيدات رسمية بأن أوضاع الدين آمنة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وكان الدين قد وصل إلى 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وارتفع إلى 43.2 مليار دولار في عام 2013، وبلغ 48.1 مليار دولار في عام 2015.

السيسي يغادر مصر

وتزامناً مع ذكرى 25 يناير، وفي خطوة يرى مراقبون أنها تعكس اطمئناناً متزايداً من جانب النظام المصري، سافر الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة عمل إلى الهند على رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين آخرين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة في احتفالات الهند بالذكرى 74 للاستقلال.

الزيارة أثارت تساؤلات البعض حول مغزاها والهدف منها رغم عدم حدوث تغيرات لافتة في علاقة البلدين، إضافة إلى ما تتكلفه خزينة الدولة من نفقات كبيرة لمثل هذه الزيارات في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد:

 

ويبدو أن النظام المصري بدأ يشعر بغضب المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، ما جعل السلطات المصرية تنشئ إدارة حكومية تحت اسم "فن إدارة الحياة" تابعة لوزارة الشباب والرياضة، "وتهتم ببث الطاقة الإيجابية ومساعدة الناس على تخطي الأزمات الحياتية، واختيار الطريق الصحيح لتحقيق النجاح"، بحسب ما نشر موقع العربية.

 

بدوره، أكد السيسي في تصريحات قبل يومين أنه استطاع تغيير حياة 60 مليون مصريا  خلال 3 سنوات فقط من خلال "مبادرة حياه كريمة" وأن الجهود الحكومية في هذا الإطار لا تتوقف

 

ورغم مرور اثني عشر عاماً على أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 ألا أن ذكرى هذا اليوم يبدو أنها من المستحيل أن تفارق وعي وخيال المصريين.

 

ويتحدث كثيرون ممن شاركوا في هذه الأحداث بفخر شديد عنها ويحاولون نقل ذكرياتهم لأجيال إما لم تشهد ذلك اليوم أو كانوا صغاراً في السن وقتها، لتبقى ذكرى 25 يناير حاضرة في الوعي الجمعي المصري رغم المحاولات المستمرة لشيطنتها وطمس معالمها.

محمود حسين

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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