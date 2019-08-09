2.5 مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

بعد قضاء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات حتى غروب شمس السبت، التاسع من شهر ذي الحجة 1440 هجرية (10 آب/ أغسطس 2019) بدأ حوالي مليوني ونصف مليون حاج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة.

وبعد نهار حار، هطلت أمطار رعدية غزيرة على جبل عرفات بعد ظهر السبت، وانخفضت درجة الحرارة من 38 إلى 23 درجة في دقائق معدودة. وتأثر الحجاج بسقوط الأمطار ورفعوا أيديهم إلى السماء، وبدأوا بالدعاء. واستخدم آخرون المظلات للوقاية من المطر.

وبعد وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر الأحد (يوم عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

مشاهدة الفيديو 01:32 شارك الحجاج على جبل عرفات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3NiZY الحجاج يقفون بجبل عرفات أعظم أركان الحج

وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي أرقام جديدة صدرت السبت، قالت السلطات السعودية إن ما مجموعه 2.48 مليون حاج يشاركون هذا العام، أغلبهم جاؤوا من الخارج لأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام. ولكل دولة عدد محدد من الحجاج يمكنها إرساله سنويا إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن بين من وصلوا من الخارج 200 من الناجين وأسر القتلى في الهجومين، اللذين وقعا على مسجدين في كرايست تشرش بنيوزيلندا في مارس/ آذار.

وفي ظل الحرب في اليمن والتوتر في الخليج والخلاف السعودي الإيراني وكذلك القطيعة مع قطر، طلب المسؤولون السعوديون من الحجيج أن يركزوا على الشعائر وحذروا من تسييس الحج.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)