 2.5 مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة | أخبار | DW | 10.08.2019

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أخبار

2.5 مليون حاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

عززت السعودية الإجراءات الأمنية في مكة ومحيطها وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن وكاميرات لمراقبة كل منطقة مكة. وبعد الوقوف بعرفة وصل الحجاج للمبيت في مزدلفة ليعودوا إلى منى بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى.

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أكثر من مليوني مسلم يباشرون مناسك الحج في السعودية من بينهم أقارب ضحايا مجزرة نيوزيلندا

بعد قضاء ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات حتى غروب شمس السبت، التاسع من شهر ذي الحجة 1440 هجرية (10 آب/ أغسطس 2019) بدأ حوالي مليوني ونصف مليون حاج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة.

وبعد نهار حار، هطلت أمطار رعدية غزيرة على جبل عرفات بعد ظهر السبت، وانخفضت درجة الحرارة من 38 إلى 23 درجة في دقائق معدودة. وتأثر الحجاج بسقوط الأمطار ورفعوا أيديهم إلى السماء، وبدأوا بالدعاء. واستخدم آخرون المظلات للوقاية من المطر.

وبعد وصولهم إلى مزدلفة يؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر الأحد (يوم عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

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الحجاج يقفون بجبل عرفات أعظم أركان الحج

وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي أرقام جديدة صدرت السبت، قالت السلطات السعودية إن ما مجموعه 2.48 مليون حاج يشاركون هذا العام، أغلبهم جاؤوا من الخارج لأداء المناسك التي تستمر خمسة أيام. ولكل دولة عدد محدد من الحجاج يمكنها إرساله سنويا إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن بين من وصلوا من الخارج 200 من الناجين وأسر القتلى في الهجومين، اللذين وقعا على مسجدين في كرايست تشرش بنيوزيلندا في مارس/ آذار.

وفي ظل الحرب في اليمن والتوتر في الخليج والخلاف السعودي الإيراني وكذلك القطيعة مع قطر، طلب المسؤولون السعوديون من الحجيج أن يركزوا على الشعائر وحذروا من تسييس الحج.

ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Saudi-Arabien Islam eine Taube in Mekka

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    الحج فريضة

    الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم قادر صحياً ومالياً مرة واحدة في العمر. يتمنى ملايين المسلمين حول العالم القيام بهذه الرحلة لأداء ركن من أركان الإسلام وإشباع رغبة روحانية مرتبطة بالشعائر المقدسة.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Kabaa, Große Moschee (picture-alliance/AP Photo/K. Hamra)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    بدء مناسك الحج

    بدأت مناسك الحج في السعودية بتوجه الحجاج إلى وادي منى لقضاء ما يعرف بيوم التروية، تحت أشعة الشمس الحارقة ليتوجهوا بعدها لجبل عرفة. بعد انتهاء مناسك الحج يحتفل المسلمون في شتى أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى.

  • Beginn Pilgerfahrt Hadsch in Mekka 01.10.2014

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    رحلة الطواف

    ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة، قبل أن يتوجهوا إلى وادي منى الذي يبعد خمسة كيلومترات إلى الشرق من مكة المكرمة، ومنه إلى جبل عرفات.

  • Saudi Arabien Mekka Pilger Berg Arafat (picture alliance/dpa/Y. Arhab)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    "الحج عرفة"

    يقف الحجاج داعين متضرعين بجبل عرفة الواقع على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرق مكة المكرمة، ويعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج. ووقت الوقوف بعرفة هو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي وهو أول أيام عيد الأضحى.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    رمي الجمرات

    وبعد يوم الوقوف في عرفات، ينزل الحجاج إلى منطقة مزدلفة في ما يعرف بالنفرة، ويجمعون الحصى فيها لاستخدامها في شعيرة رمي الجمرات في عملية ترمز الى رجم الشيطان.

  • Saudi Arabien Mekka Pilger Haare schneiden Hadsch Tamattu‘ (Getty Images/AFP/M. Fala'ah)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    النحر ثم الحلق أو التقصير

    وبعد رمي الجمرات يأتي وقت النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى، ثم الحلق أو التقصير ثم يتحللون من إحرامهم تحللاً أصغر. ويستمر الحجاج في رمي الجمار خلال الأيام الثلاثة التالية والتي تسمي بـ"أيام التشريق"، وفي ختام مناسك الحج، يعود الحجاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، والتحلل نهائيا من إحرامهم وأداء طواف الوداع استعدادا لمغادرة المشاعر.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Saudi-Arabien, Mekka (picture-alliance/Zuma Press/M. Hassan)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    الأزمة الخليجية ألقت بظلالها على الحج

    موسم الحج هذا العام يأتي في خضم توترات سياسية وخلافات ألقت بظلالها على الركن الخامس من أركان الإسلام، نتيجة لأزمة دبلوماسية كبيرة في الخليج ومقاطعة السعودية ودول حليفة لقطر، الأمر الذي أدى لإثارة موضوع تدويل الحج مجدداً، كما أعربت قطرعن مخاوفها من إمكانية تعرض الحجاج القطريين للمضايقات في السعودية، التي منعت الطائرات القطرية من الهبوط في مطاراتها.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Saudi-Arabien, Mekka (picture-alliance/Zuma Press/M. Hassan)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    إعادة 400 ألف "مخالف"

    أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الثلاثاء، إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على تصاريح الحج. وبحسب الوزارة فإن أعداد الحجاج لعام 2017 بلغت نحو مليوني حاج، بينهم مليون و734 حاجاً قدموا من خارج المملكة بالإضافة إلى مايقارب 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.

  • Wartehalle am Flughafen Benazir Bhutto in Islamabad (Mahmujd Hams/AFP/Getty Images)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    عودة الحجاج الإيرانيين

    يعود هذا العام إلى مكة الحجاج الإيرانيون، الذين غابوا عن شعائر السنة الماضية، بعدما أدى حادث التدافع في 2015 إلى وفاة 464 إيرانيا، تلاه قطع العلاقات بين المملكة السعودية وإيران إثر مهاجمة السفارة السعودية في طهران بعد إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.

  • Mekka-Wallfahrt - muslimische Pilgerreise - Steinigung des Teufels (picture-alliance/Photoshot)

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    السعودية "تسخر جميع طاقاتها"

    بعد عامين من حادث تدافع في منى أودى بحياة أكثر من 2300 شخص، تؤكد السلطات السعودية أنها سخرت كل طاقاتها الأمنية والخدماتية في سبيل إنجاح موسم الحج والاستعداد لأي طارئ. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن "ضمان سلامة الحجاج أولوية" سلطات المملكة. وبحسب الوزارة فإن أكثر من 100 ألف من القوات الأمنية يعملون على تأمين الشعائر في مختلف مراحلها ومواقعها.

  • 07.2015 DW Highlights Juli 2015 Die Turmuhr zu Mekka

    مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

    الحج كقوة اقتصادية

    يعتبر الحج قوة اقتصادية ضخمة تؤثر على قطاعات كاملة في السعودية، بين الإسكان والمواصلات وقطاعات التجارة والتوظيف، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الريال السعودي خلال موسم الحج. ففي عام 2012 على سبيل المثال، قدرت إيرادات الحج والعمرة بأكثر من 16 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار لعام 2014، وفقاً لتقديرات الغرفة التجارية-الصناعية بمكة.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

أكثر من مليوني حاج توافدوا إلى منى في بداية مناسك الحج

حذرت السعودية من أي محاولة لتسييس الحج هذا العام. وبدأ أكثر من مليوني شخص مناسك الحج بالوصول إلى مشعر منى استعدادا للوقوف بعرفة. وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن ونصب آلاف من كاميرات المراقبة في المشاعر المختلفة. (09.08.2019)  

السعودية: الجمعة غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس

وفق المحكمة العليا بالسعودية بات يوم الأحد المصادف للحادي عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك. المحكمة أكدت ثبوت رؤية الهلال قائلة إن يوم الجمعة هو غرة ذي الحجة للعام الهجري 1440. (01.08.2019)  

مناسك الحج وسط استمرار الخلافات السياسية

بدأ الحجاج بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة، قادمين من مختلف أصقاع الأرض لإتمام الركن الخامس في الإسلام، في خضمّ الأزمة السياسية المستمرة في الخليج والتي ألقت بظلالها على أجواء هذا العام. وتتوقع السلطات مشاركة مليوني حاج. (30.08.2017)  

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الحجاج يقفون بجبل عرفات أعظم أركان الحج  

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