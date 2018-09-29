 22 وفاة وأكثر من 150 حالة تسمم بسبب الخمر المغشوش في إيران | عالم المنوعات | DW | 29.09.2018

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منوعات

22 وفاة وأكثر من 150 حالة تسمم بسبب الخمر المغشوش في إيران

وصل عدد الوفيات في الأيام العشرة الأخيرة إلى 22 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 150 حالة تسمم، جراء استهلاكهم خمراً مغشوشاً، على الرغم من العقوبات المشددة لشرب الخمر في إيران، والتي قد تصل عقوبتها إلى الجلد والغرامة والسجن.

Symbolbild Frau trinkt Wein (picture-alliance/imageBroker/A. G. Holesch)

توفي 22 شخصاً على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة في إيران وأدخل عشرات المستشفيات في عدة محافظات بعد استهلاكهم خمراً مغشوشاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء إيسنا اليوم السبت (29 أيول/ سبتمبر).

من الجدير بالذكر، أن استهلاك الخمر المهرب شائع في إيران رغم العقوبات، التي باتت سارية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، حيث يعاقب شارب الخمر بالجلد والغرامة وحتى السجن. ويمكن أن يكون الخمر المهرب أحياناً مغشوشاً بسبب استخدام الميثانول "السام" بديلاً عن الإيثانول.

وقالت فاطمة نوروزيان، المسؤولة المحلية في مدينة بندر عباس، "إن 168 شخصاً أودعوا المستشفى بسبب تسمم ناجم عن الخمر"، مضيفة "للأسف توفي 16 منهم وهناك ثمانية آخرون بحالة حرجة". كما تم توقيف زوجين مسؤولين عن تصنيع هذه الخمرة وكذلك مروجها، بحسب قائد شرطة بندر عباس اسماعيل مشيخ.

مختارات

قالت باحثة بريطانية إن نحو مليونين و500 ألف شخص يموتون سنويا بالعالم بسبب الخمور، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بسبب الكحول يفوق عدد ضحايا مرض الإيدز والملاريا والسل، ودعت إلى اتفاقية دولية مُلزِمة للحد من سوء استخدام الكحول. (15.02.2012)

أعلنت وزارة الصحة الليبية وفاة 51 شخصا جراء تسمم ناتج عن تناولهم خمورا مغشوشة. وسجلت معظم الحالات في طرابلس وضواحيها. فيما شددت السلطات الليبية على منع بيع المشروبات الكحولية المهربة. (11.03.2013)

وفي مدينة البورز (شمال) توفي ثلاثة أشخاص إثر التسمم بخمر مغشوش. وأكد مهرداد بابايي رئيس أجهزة الطوارئ في المدينة "تسمم 25 شخصاً في الساعات الـ 72 الأخيرة وتوفي ثلاثة" مشيراً إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة.

وفي منطقة خراسان (شمال شرق) قال رئيس الشرطة علي رضا مظاهري لوكالة "إرنا" إن ثلاثة من الأشخاص الـ 25، الذين تسمموا في الأيام العشرة الأخيرة، قد توفوا. ومن جهة أخرى، داهمت شرطة خراسان موقع تقطير غير قانوني وأوقفت 31 شخصاً.

ويتم تصنيع الخمر، الذي يستهلك في إيران خلسة، في البلاد أو يجلبه مهربون من تركيا أو كردستان العراق. وكثيراً ما تعلن الصحف عن وفيات ناجمة عن تناوله.

ر.ض/ف.ي (أ ف ب)

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    الحذر واجب في الصيف

    يتزايد خطر التسمم الغذائي الناجم عن الإصابة ببكتريا في الصيف أكثر من المعتاد، إذ تزيد الحرارة من سرعة تكاثر البكتيريا. ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وتشنجات في المعدة.

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    البكتيريا الملتوية

    الإصابة بالبكتيريا الملتوية هو أمر مخيف، إذ لا تختلف أعراضها في البداية عن العدوى المعوية التقليدية، إلا أنها تسبب إسهالا قد يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ورغم أن الإصابة بهذه العدوى تختفي لوحدها، إلا أن هذه البكتيريا تعد خطيرة لأولئك الذين يعانون من مناعة ضعيفة، ما يعني ضرورة الذهاب إلى الطبيب.

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    السوائل ضرورية

    وبحسب درجة الإسهال وتكراره، يمكن للجسم أن يفقد كميات كبيرة من السوائل والأملاح، ولهذا فإن شرب الكثير من السوائل وخاصة الشاي مهم. كما يمكن للسوائل التي تحتوي على الكهرل (إلكتروليت) إعادة التوازن لمخزون الأملاح في الجسم.

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    عواقب خطيرة

    من الممكن أن يكون للتسمم الغذائي عواقب خطيرة وخاصة لدى الرضع والأطفال وكبار السن ومن يعانون من مناعة ضعيفة، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطبيب فوراً

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    حفظ المواد الغذائية بشكل مبرد

    تخزين المواد الغذائية التي تفسد بسرعة في مكان بارد حتى أثناء نقلها، وأن تتراوح درجة حرارة الثلاجة بين خمس وتسع درجات مئوية. وعدم تجميد الأغذية بعد تذويبها.

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    إتباع قوانين النظافة

    لدى الطهي يجب غسل اليدين جيدا وبانتظام مع مراعاة تقطيع الخضار والفواكه أولاً، ومن ثم اللحم أو السمك. ويجب غسل أدوات الطبخ والتقطيع بعد ذلك بالماء الساخن والصابون.

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    بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

    شواء اللحم بشكل جيد

    عند تناول اللحم المشوي يجب التأكد من أنه مشوي بشكل جيد، فالبكتيريا لا تموت إلا بالوصول إلى حرارة تبلغ سبعين درجة مئوية. ولا يجب وضع الأطعمة دون تبريد لفترة طويلة. ومن يمرض عليه بالراحة والإكثار من السوائل.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

بالصور...نصائح للوقاية من التسمم الغذائي

تزداد حالات التسمم الغذائي المترافق مع الإسهال والتقيؤ والأعراض المعوية بشكل خاص في فصل الصيف. جولة مصورة تعرض لنا طرق الوقاية من التسمم الغذائي. (15.07.2013)  

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