2022- احتفالات خافتة بالعام الجديد تطغى عليها مخاوف انتشار كورونا

تمضي الساعات الأخيرة من عام 2021 وجائحة كوفيد-19 تخيم على الأجواء والاحتفالات. لكن لن يكون هناك أي عروض عند الكثير من المعالم الشهيرة في العالم إذ ألغت باريس العرض السنوي فوق قوس النصر
احتفالات مشوبة بالحذر
كانت مدينة سيدني الأسترالية أحد الأماكن التي بدأت فيها السنة الجديدة بكامل زينتها حيث أضاءت الألعاب النارية سماء الميناء فوق دار أوبرا سيدني.
وفي لندن ألغيت عروض الألعاب النارية فوق ساعة بيغ بن. وكان من المقرر أن تدق الساعة الشهيرة في منتصف الليل إيذاناً ببدء العام الجديد للمرة الأولى بعد عمليات ترميم استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام.
كما ألغت ماليزيا عروض الألعاب النارية فوق برجي بتروناس بالعاصمة كوالامبور.
ومن المنتظر أن تهبط الكرة الذهبية في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، لكن الحشود التي تتجمع هناك عادة للاحتفال بقدوم العام الجديد سينخفض عددها إلى الربع مع مراعاة وضع الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتقديم شهادة تثبت تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.
بسبب جائحة كورونا ومتحور اوميكرون ألغيت عروض الألعاب النارية فوق ساعة بيغ بن
ومن المفترض أن تتم الاحتفالات في الميدان الشهير بحضور 15 ألف متفرج فقط بدلاً من حوالي 55 ألفا، والتي ستكون بمثابة تقدم كبير عن احتفالات العام الماضي والتي حضرها بضع عشرات فقط. لكن مع إعلان نيويورك عن أكثر من 74 ألف حالة يوم الخميس، تساءل منتقدون عما إذا كان ينبغي المضي قدما في الاحتفالات من الأساس.
أما جنوب أفريقيا، فكانت أول بلد يعلن تجاوزه موجة المتحور أوميكرون، ما جلب بارقة أمل جديدة بعام جديد سعيد.
وأعلنت جوهانسبرغ عن إحدى المفاجآت الطيبة هذا العام قائلة إن موجة أوميكرون انحسرت دون أن تسبب زيادة ضخمة في الوفيات. ورفعت على نحو مفاجئ حظر التجول الليلي مما يتيح الاحتفال بالعام الجديد.
وفي آسيا ألغيت احتفالات العام الجديد أو جرى تقليصها. وأوقفت كوريا الجنوبية المراسم التقليدية لقرع الأجراس في منتصف الليل للعام الثاني وأعلنت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة لأسبوعين لمواجهة زيادة مستمرة في الإصابات.
وحظرت اليابان الاحتفالات في حي شيبويا الترفيهي الشهير في طوكيو وناشد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا السكان عبر قناته الرسمية على يوتيوب بوضع الكمامات وخفض أعداد الضيوف في الحفلات.
احتفلت أعداد أكبر هذا العام في ميدان تايم سكوير الشهير في نيويورك بالولايات المتحدة
وفي الصين، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في نهاية 2019، سادت حالة من التأهب الشديد إذ فرضت مدينة شيان إجراءات إغلاق وألغت مدن أخرى احتفالات العام الجديد.
وأعلنت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عزمها إغلاق 11 طريقاً عادة ما تجتذب حشودا كبيرة خلال الاحتفالات بالعام الجديد.
وحتى كوريا الشمالية المنغلقة على نفسها، أظهرت لقطات تلفزيونية آلاف الأشخاص يشاهدون الألعاب النارية في ميدان بالقرب من نهر تايدونغ في وسط بيونغيانغ بينما كانت تعزف الموسيقى الوطنية.
زيادة قياسية للإصابات عالمياً
وتسبب الظهور المفاجئ لأوميكرون في زيادة قياسية لعدد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن الوفيات لم ترتفع بالوتيرة نفسها لتتصاعد الآمال بأن يكون المتحور الجديد أقل حدة، إلا أن العديد من البلدان أعادت فرض القيود لتجنب إرهاق أنظمة الرعاية الصحية.
وحتى في الأماكن التي يُسمح فيها بالتجمعات، فضل الكثيرون البقاء في المنزل.
وكشفت بيانات رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم سجلت زيادة قياسية في الأيام السبعة الماضية، إذ جرى رصد مليون إصابة في المتوسط يوميا بين 24 و30 ديسمبر/كانون الأول بزيادة نحو 100 ألف عن أحدث ذروة مسجلة يوم الأربعاء.
ع.ح./ص.ش. (رويترز)
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
فيينا - النمسا
ترامب والانسحاب الجزئي منذ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أضيئت شوارع فيينا وساحاتها بأضواء احتفالية متلألئة. ويمكنك رؤية أضواء عيد الميلاد على طول شارع التسوق النابض بالحياة في فيينا "غرابين"، حيث يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من فيروس كورونا كوفيد 19 على الأقل الاستمتاع بالمزاج الاحتفالي.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
براغ - جمهورية التشيك
تزين شجرة الميلاد الكبيرة بطريقة مميزة واحتفالية وسط مدينة براغ على الرغم من أنه لا يتم تزيينها عادة بحسب التقليد حتى صباح عيد الميلاد. كما تنتشر أسواق عيد الميلاد المختلفة في المدينة وتدعو الزوار لتذوق الحلوى التشيكية التقليدية "تردلنيك"، وهي عبارة عن معجنات مغطاة بمسحوق السكر والجوز.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
كوبنهاغن - الدنمارك
تجتذب مدينة ملاهي "تيفولي" الشهيرة عالمياً الزوار من جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة. ومع ذلك، فإن فترة الميلاد تضيف عليها سحراً خاصاً للغاية. تُزين الحديقة بأكملها لعيد الميلاد مع الكثير من الأضواء. وبالطبع يزور بابا نويل مع حيوان الرنة سوق الكريسماس "الميلاد الكبير".
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
بالما - أسبانيا
مايوركا، جزيرة العطلات الأكثر شهرة وشعبية لدى الألمان، تتألق في روعة ما قبل عيد الميلاد، وخصوصاً بأنها تتميز بوجود شجرة عيد الميلاد التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً (88 قدماً) أمام كاتدرائية بالما. يضيء حوالي 4200 مصباح، وأكثر من 415 كيلومتراً (258 ميلاً) من الأضواء الخيالية عاصمة الجزيرة. مشهد جميل جداً إلا أنه مكلف للغاية أيضاً، إذ تبلغ التكلفة ما يقرب من 1.5 مليون يورو.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
بازل - سويسرا
كل عام، تجعل مئات الأكشاك وعدد لا يحصى من الأضواء من بازل واحدة من أجمل مدن عيد الميلاد في أوروبا. لا سيما وسط المدينة القديمة الذي يتألق في روعة احتفالية. وتجذب المتاجر الكثيرة السياح والسكان المحليين على حد سواء لشراء هدايا جميلة. ومع ذلك، نظراً لوباء كورونا، لا يُسمح بالدخول إلى السوق إلا بجواز كوفيد، وهو شهادة تطعيم سارية المفعول.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
كاتوفيتشي - بولندا
تحت شجرة عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في ساحة السوق في كاتوفيتشي، يستمتع الزوار بروح الأعياد. ويفرح الصغار والكبار بالألعاب المختلفة كالأرجوحة وحلبة التزلج على الجليد. ومن المؤكد أن أولئك الذين ما زالوا بحاجة لشراء الهدايا سيجدون شيئاً مناسباً في الأكشاك المتعددة، التي تبيع زينة عيد الميلاد والصناعات اليدوية وتخصصات الطهي.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
بودابست - المجر
تصدر سوق الميلاد في العاصمة المجرية بودابست قائمة أجمل أسواق الميلاد في أوروبا لعدة سنوات. وبعد إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا العام الماضي، سمح مسؤولو المدينة بإقامته مجدداً هذا العام، ولكن فقط لاستقبال الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخراً من عدوى كورونا.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
ستوكهولم - السويد
الأزقة الخلابة لمركز ستوكهولم التاريخي، تتألق بزينتها الرائعة خلال الأمسيات الباردة. في سوق الميلاد التقليدي في متحف (Skansen) المفتوح، يمكن للزوار صنع الشموع الخاصة بهم أو مشاهدة تحضير الخبز.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
لندن - المملكة المتحدة
كما هو الحال في كل عام، تتألق شجرة عيد الميلاد النرويجية في ميدان ترافالغار بلندن. شجرة التنوب هدية من مدينة أوسلو تقديراً للدعم البريطاني أثناء احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة، فعلى الأرجح أنها مجرد واحدة من العديد من أماكن عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في العاصمة.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
بروكسل - بلجيكا
تصبح العاصمة البلجيكية أرض العجائب الشتوية الملونة عندما تستضيف الساحة المركزية (غراند بالاس) وميادين المدينة الأخرى أسواق عيد الميلاد. إذ يقام مئات من الأكواخ الخشبية الصغيرة والآلاف من الأضواء التي تعكس أجواء احتفالية مميزة. وإذا كنت ترغب في الهروب من الزحام والضجيج لبضع دقائق، فيمكنك القيام ببعض الدورات في دولاب الملاهي.
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من بودابست إلى برلين.. مدن أوروبية تتزين بأضواء "الميلاد"
برلين - ألمانيا
أجواء احتفالية مميزة في العاصمة الألمانية ببرلين مع اقتراب عيد الميلاد، تناسب الصغار والكبار، حيث تزين الإضاءة والألوان والألعاب شوارع المدينة وأسواق الميلاد الكثيرة المنتشرة في أنحاء المدينة، ولكن الدخول يقتصر على الأشخاص الملقحين أو الذين تعافوا من كورونا. إعداد: صوفي ديزموند/ مارتن كوخ/ ر.ض.