2021.. صور من عام مليء بالأحداث الساخنة

العبور إلى بريطانيا.. بالقارب

في شمال فرنسا، انتشر اليأس بين الكثير من المهاجرين بشكل متزايد. كانوا يحاولون العبور إلى إنجلترا في قوارب مطاطية ضعيفة للغاية في رحلة شديدة الخطورة. هذا العام، تم انتشال المزيد من الأشخاص في بحر المانش أكثر من أي وقت مضى. لكن أيضاً، تصاعد عدد الغرقى خلال رحلة العبور المرعبة لأكثر من أي وقت مضى. توفي ما لا يقل عن 27 مهاجراً في أسوأ حادث من نوعه في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.