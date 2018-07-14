 192 دولة بالأمم المتحدة تتفق على ميثاق عالمي للهجرة | أخبار | DW | 14.07.2018

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أخبار

192 دولة بالأمم المتحدة تتفق على ميثاق عالمي للهجرة

اتفقت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما عدا دولتين، على ميثاق عالمي للهجرة من شأنه أن يجعل الهجرة أكثر أمانا وتنظيما. وسيتم التصديق على الميثاق رسميا في مؤتمر دولي يعقد بدولة عربية في نهاية العام الجاري.

Mittelmeer MV Aquarius gerettete Bootsflüchtlinge (Reuters/SOS Mediterranee/Karpov)

أيدت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، وضع ميثاق عالمي غير ملزم حول الهجرة مبدية وحدتها إزاء هذا الملف، الذي أدى إلى انقسامات في أوروبا وتوتير العلاقات بين واشنطن ودول أميركا اللاتينية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش أن "المهاجرين هم محرك خارق للعادة للنمو" مشيداً بهذا "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية". وأضاف أن الميثاق "غير ملزم لكنه خطوة غير مسبوقة لزيادة التعاون الدولي".

مختارات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لندن الهجرة إلى أوروبا، محذرا من أن القارة تفقد ثقافتها. وسبق لترامب وأن أكد على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "حذرا للغاية" بشأن قضية الهجرة. فيما تظاهر المئات ضده في بريطانيا. (13.07.2018)

يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في العمالة المتخصصة. ويأمل أرباب العمل أن يتمكنوا من سدّ هذه الثغرة عبر المهاجرين. لكن البيروقراطية تبقى عائقا في وجه أرباب العمل، الذين يطالبون بحل جذري من خلال قانون جديد للهجرة. (10.07.2018)

واستمرت المفاوضات حول الميثاق، التي رعاها سفيرا المكسيك وسويسرا، 18 شهرا. وسيتم التصديق رسميا على الميثاق خلال مؤتمر دولي مقرر تنظيمه في المغرب منتصف كانون الاول/ ديسمبر 2018.

ويشتمل الميثاق على سلسلة من المبادئ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية وغيرها، كما يحوي فهرسا للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات .

والوثيقة التي تقع في نحو 25 صفحة ترمي إلى "زيادة التعاون بشأن الهجرات الدولية في كافة أبعادها" ومحاربة تهريب البشر. وينص الميثاق كذلك على الحفاظ على "سيادة الدول" مع الاعتراف "بأنه لا يمكن لأية أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة". ويضيف "من المهم أن توحدنا الهجرة بدلا من أن تقسمنا". وبحسب راعيي النص فإن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، التي عادة ما تتصارع بشأن ملف الهجرة، "تحدثت بصوت واحد" أثناء المفاوضات. بينما ذكرت هنغاريا أن حكومة الرئيس فيكتور أوربان ستبحث الأمر الأسبوع المقبل، بشأن الانسحاب من هذا الميثاق العالمي للهجرة.

ويقدر عدد المهاجرين في العالم بـ 258 مليون نسمة أي 3,4 بالمئة من سكان الكرة الأرضية. وبحسب غوتيريش فإن 60 ألف مهاجر قضوا منذ عام 2000 في البحر أو الصحراء أو غيرهما ولم يعد ممكنا الاستمرار في عدم التحرك. وانسحبت واشنطن في نهاية 2017 من إعداد الميثاق مؤكدة أنه يتضمن قواعد تتعارض مع سياسة الهجرة الأميركية.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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