15 مؤسسة إعلامية ألمانية تطالب بالسماح لها بدخول قطاع غزة

طلبت وسائل الإعلام الرئيسية الألمانية من إسرائيل ومصر تمكينها من الدخول إلى غزة لتغطية الأحداث هناك، وذلك في رسالة مفتوحة من مدراء ورؤساء تحرير حوالي 15 وسيلة إعلام ومنها مؤسسة دويتشه فيله (DW).

بعثت مؤسسات إعلامية ألمانية بارزة رسالة مفتوحة إلى حكومتي إسرائيل ومصر طلبت فيها السماح لمراسليها بدخول قطاع غزة لتغطية الأحداث من هناك. وجاء في هذه الرسالة:" قرابة عام من الحرب، وما زالت حكوماتكما تحولان دون أن نكون صورة عن الوضع في غزة بشكل مستقل وبدون مرافقة. إن الإقصاء شبه الكامل للإعلام الدولي في أزمة بهذا الحجم العالمي الهائل هو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث".

وقال سفين غوسمان رئيس تحرير (د.ب.أ):" لا شيء أصدق من شهادة العيان لصحفيين مستقلين - خاصة بالنسبة لنا كوكالة أنباء. لذلك ندعم الدعوة لتوفير إمكانية القيام بهذا النوع من التغطية المستقلة".

وجاء أيضا في الرسالةالرسالة المفتوحة التي تم إرسالها، وفقا للمصادر، أمس الإثنين تحديدا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "لسنا طرفا في الصراع"، وأشار الموقعون إلى أن من يمنع التغطية المستقلة لهذه الحرب، يضر بمصداقيته، وقالوا:" من يمنعنا من العمل في قطاع غزة يخلق الظروف لانتهاكات حقوق الإنسان".

واختتم الموقعون نداءهم بعبارات:" نحن ندرك المخاطر التي نواجهها. نحن مستعدون لتحملها. اضمنوا لنا الوصول إلى قطاع غزة. دعونا نعمل - لمصلحة الجميع".

ووقع على هذه الرسالة المفتوحة رؤساء تحرير ومديرو مؤسسات إعلامية عامة وخاصة، من بينها شبكة DW الاعلامية ومجلة "دير شبيغل" وصحيفة "دي تسايت" وصحيفة "تسايت أونلاين" الإلكترونية، والقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، وصحيفة "تاتس"، وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" ومجلة "شتيرن"، وصحيفة "بيلد" وصحيفة "فيلت"، وإذاعة "أرته" وشبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند" وصحيفة "هاندلسبلات" ومحطة "آر تي إل" التلفزيونية ومحطة "إن تي في" التلفزيونية بالإضافة إلى منظمة "مراسلون بلا حدود" واتحاد الصحفيين الألمان. كما وقعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكبر وكالة أنباء في ألمانيا، على الرسالة.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب أ، أ ف ب)