 120 ألف دولار تم تحويلها بالخطأ إلى حسابهما.. فكيف تصرفا؟ | عالم المنوعات | DW | 10.09.2019

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منوعات

120 ألف دولار تم تحويلها بالخطأ إلى حسابهما.. فكيف تصرفا؟

لم يتردد زوجان أمريكيان في قبول "هدية ملغومة" وصلت إلى حسابهما البنكي عن طريق الخطأ. ولكن تصرفهما بها فتح عليهما نافذة المصائب. الآن تتهددهما محاكمة بتهمة السرقة، وقد يتم وضعهما في السجن.

Symbolbild | Dollar Scheine (picture-alliance/dpa/AFP Creative)

صورة رمزية.

لم يتردد زوجان من الولايات المتحدة الأمريكية في قبول هدية ثمينة، وصلت إليهما بشكل غير متوقع تماماً. فعلى حين غرة، وجد الزوجان أن رصيدها البنكي قفز من 1000 دولار ليصل إلى 120 ألف دولار دفعة واحدة، حسب ما أورد موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأخذ الزوجان على الفور في الاستمتاع بهذه الهدية المفاجأة، فقد اشتريا أكثر من سيارة مميزة وبأثمنة متفاوتة، وسددا كذلك بعض الديون التي كانت عليهما، فضلاً عن إعطاء مبلغ 15 ألف دولار لبعض الأصدقاء، الذين كانوا في حاجة للمساعدة.

أما عن مصدر هذا الأموال التي وصلت إلى حسابهما، فقد أشار موقع قناة "cbsnews" الأمريكية أن بنك "BB&T"، كان ينوي تحويل مبلغ 120 ألف دولار إلى شركة استثمار، بيد أنه أخطأ وأرسل الأموال إلى الزوجين وليامز.

مختارات

في طائرة متجهة من مانشستر إلى اليكانتي في إسبانيا تسبب غياب قائد الرحلة في تأخيرها. الحل جاء على يد سيدة كانت مع طفلها، التي طلبت من زوجها قيادة الطائرة إلى وجهتها حيث تقضي الأسرة إجازتها!. (06.09.2019)

أراد رجل من سنغافورة أن يودع زوجته المسافرة بالشكل الذي يعتقد أنه يليق بها وينعم بالبقاء بقربها حتى آخر لحظة قبل إقلاع طائرتها، ففطن إلى حيلة تمكنه من ذلك، لكنه لم يكن يتوقع بأن ذلك سيكون سببا لاعتقاله. (04.09.2019)

وتابع نفس المصدر أنه بمجرد اكتشاف أمر الخطأ، سارع البنك إلى سحب الأموال من حساب وليامز، غير أن البنك اصطدم بحقيقة انفاق وليامز لكل الأموال تقريباً. وقالت  شرطة بنسلفانيا إنه "خلال التحقيق، اعترف وليامز بأنهما كانا يدركان أن الأموال المُودعة في حسابهما لا تعود لهما، وأنهما اشتريا العديد من الأشياء بهذه الأموال". هذا وألقي القبض على الزوجين وليامز، وقد تم تحويل الأمر إلى المحكمة والتي تنظر باتهامهما بجريمة السرقة.

في المقابل، نقل موقع صحيفة "واشنطن بوست" عن براين دافيس، المتحدث باسم بنك "BB&T"، قوله "لا يمكننا التعليق على تفاصيل هذه القضية وذلك بسبب مسألة الخصوصية، غير أننا نعمل بأسرع ما يمكن لمعالجة أي مشكلة تؤثر على عملائنا".

ر.م/ف.ي

  • Eine Frau fasst sich mit der Hand an den Kopf. (Andrzej Wilusz/Fotolia)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    نظام مناعي في إجازة

    توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.

  • Mann und Frau sitzen nebeneinander auf dem Sofa. (picture alliance/PhotoAlto)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصيدة للأزواج

    دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.

  • Zwei Frauen und ein Mann sitzen am Strand in einem Strandkorb. (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    الحرارة سبب للشجار

    وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.

  • Mann und Frau liegen am Strand in Liegestühlen. (haveseen - Fotolia.com)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصدر للغباء

    أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.

  • Eine Frau blickt auf einer Anhöhe über die Stadt Florenz. (picture alliance/Arco Images)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    متلازمة ستندال

    احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.


مختارات

من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

لطالما ارتبطت أيام الإجازة بالشعور بالراحة وإعادة شحن طاقة الجسد، لكن دراسات علمية توصلت إلى أن الإجازة بعيدة كل البعد عن الشعور بالراحة ويمكن أن تصيبنا بالمرض، فهل يجب أن نحتفل بانتهاء إجازة الصيف؟ (19.06.2019)  

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