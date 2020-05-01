 115 مشروعا لتطوير لقاحات لكورونا .. والنتائج الأولية في يونيو | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.05.2020

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صحة

115 مشروعا لتطوير لقاحات لكورونا .. والنتائج الأولية في يونيو

تتسابق عدة مراكز أبحاث لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. الاتحاد الألماني لشركات الأدوية، أشار إلى وجود 115 مشروعا على مستوى العالم لتطوير لقاحات. فهل اقترب الخلاص من أزمة كورونا؟

صورة من الأرشيف لمختبر في ميونيخ الألمانية

رغم عدم المعرفة بفيروس كورونا المستجد مازالت حديثة نوعا ما إلا أن شركات عديدة قالت إنها بدأت تجارب لعقارات مضادة للفيروس

كشف الاتحاد الألماني لشركات الأدوية، والمسؤول عن إجراء الأبحاث بمجال صناعة الدواء، عن وجود 115 مشروعا على مستوى العالم حاليا، لتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

مختارات

أصبح علماء الفيروسات الألمان في زمن كورونا، نجوما إعلاميين يؤثرون على الرأي العام وعلى القرار السياسي. ولأسابيع تتبع الألمان بشغف الجدل بشأن نتائج دراسة حول "مناعة القطيع" في هاينسبرغ أكبر بؤرة لوباء كورونا في ألمانيا. (23.04.2020)

مازال العالم يترقب توصل الخبراء إلى تطوير لقاح ضد فيروس كورونا للخروج من دوامة إجراءات الحجر الصحي التي تفرض قيودا من أشكال متعددة على حياة البشر. وفي ألمانيا قال وزير الصحة بأن ذلك قد يتطلب شهورا. (03.05.2020)

تتواصل الجهود في كل أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد فييروس كورونا. وفي هذا الإطار أعلنت المستشارة ميركل تخصيص مبلغ 525 يورو للتعاون الدولي في أبحاث كورونا، في المقابل كشفت وزيرة ألمانية عن برنامج لتطوير لقاح داخل ألمانيا. (04.05.2020)

وقال المتحدث باسم الاتحاد، رولف هومكه، اليوم الثلاثاء إنه بالرغم من عدم المعرفة بالفيروس على المستوى العملي قبل بداية هذا العام، إلا أن ست شركات أعلنت حتى مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي عن مشروعات لتطوير لقاحات مضادة.

وأضاف هومكه في تصريحاته أنه في التاسع من آذار/مارس وصل عدد هذه الشركات إلى 16، وواصل الارتفاع ليصل حاليا إلى 115 شركة حول العالم، منهاسبع شركات ألمانية، فضلا عن خمس شركات  أخرى ”مدعومة من ألمانيا“، على حد تعبيره.

وذكر هومكه أن العمل جاري حاليا على تطوير لقاحات من أنواع مختلفةحيث أن بعضها يتعلق بلقاحات خاملة، مثل التي تُستخدم ضد التيتانوس والتهاب الكبد بي، إلى جانب ما يعرف باللقاحات الموهنة، وهي التي تحتوي على ما يسمى نقالات فيروسية غير ضارة.

وأضاف هومكه أن هناك أيضا أبحاثا تجرى على لقاحات معتمدة على جينات الفيروس، وقال: "هذه الطريقة جديدة، ولا يوجد حتى الآن أي لقاح معتمد من هذا النوع ضد أي مرض".

ويجري بالفعل اختبار عشرة لقاحات بتجارب سريرية على متطوعين.

وتشهد ألمانيا واحدة من هذه التجارب السريرية على حوالي 200 شخص من الأصحاء، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 55 عاما.

ومن المنتظر ظهور البيانات الأولية لهذه الاختبارات في شهر حزيران/يونيو المقبل.

د.ب/ف.ي (د ب أ)

  • Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance/ANE)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات "غرافيتي"

    أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    على أحدث صيحات الموضة

    دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    أشكال جديدة للكمامة

    ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

  • Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    ماركات عالمية

    تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Krawattenmanufaktur Auerbach (picture-alliance/dpa/C. Koall)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    للرجال فقط

    الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

  • Deutschland Coronavirus - Trachtenmasken (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات بنكهة تقليدية

    قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

  • BdT - Coronavirus - Bayern (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    تصاميم متنوعة

    لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

  • BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامة لكل مناسبة

    يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

  • Mädchen mit Blatt vorm Mund: Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/AFP/M. Abed)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات صديقة للبيئة

    من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

  • Deutschland BdT Bremer Stadtmusikanten (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الكمامة للجميع

    في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

  • Corona Schutzmasken Statuen, Krakau (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الفن في زمن الكورونا

    حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.


 

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