 100 شخص يركبون مترو الأنفاق في برلين بلا سراويل | عالم المنوعات | DW | 13.01.2019

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منوعات

100 شخص يركبون مترو الأنفاق في برلين بلا سراويل

شارك في العاصمة الألمانية برلين نحو 100 شخص في فعالية "ركوب مترو الأنفاق بلا سراويل". الفعالية تهدف إلى رسم الابتسامة على وجوه ركاب المترو.

England Aktion No Trousers Tube Ride in London (picture-alliance/dpa/D. Lipinski)

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (13 يناير 2019) تنظيم فعالية طريفة حيث قام 100 شخص بركوب مترور الأنفاق بلا سراويل. وصل عدد المشاركين في فعالية مشابهة في العاصمة البريطانية لندن إلى عدة مئات، وذلك في إطار الفعالية التي يتم تنظيمها سنويا.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مبادرة (مار-مار) التي دعت إلى تنظيم المظاهرة إن الغرض من هذه الفعالية هو " رسم الابتسامة على وجوه ركاب المترو"، واضافت أنها " فعالية للاستمتاع الخالص وليس لدينا أي رسالة سياسية منها".

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وبوسع كل شخص المشاركة في الفعالية شريطة أن يكون معه تذكرة سارية وألا يرتدي السروال عند ركوب المترو. وحسب المتحدثة فإن "الشباب دون سن الثلاثين" هم الذين يشاركون بشكل رئيسي في هذه الفعالية، وقالت إن هناك بعض " الأشخاص المسنين بصورة واضحة" شاركوا أيضا.

وتابعت المتحدثة تصريحاتها بالقول إن من المفترض "إمتاع الناس ولا نريد أن نستفز أحدا". وقالت المتحدثة إن "الملابس الداخلية ذات التصاميم المضحكة أو السراويل القديمة التي تعود إلى العشرينيات تثير الضحك بشكل دائم". وكانت هذه الفعالية قد أقيمت للمرة الأولى في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في عام 2002.

ط.أ/ي.ب (د ب أ )

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  • Bottles to recycle (picture-alliance/dpa)

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  • Bucket of soapy water (picture-alliance/dpa)

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  • Person using a toilet brush (Colourbox)

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

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  • Book shelf (picture-alliance/eb-stock)

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

    مكتبة مكتظة بمختلف الكتب!

    لا يميل الألمان إلى التفاخر كثيراً، إلا إذا تعلق الأمر بكتبهم. إذ يوجد في كل بيت ألماني تقريباً مجموعة كتب هائلة ومتنوعة من كتب كلاسيكية، وتاريخية، أو لفلاسفة ألمان، في مكتبة تغطي الجدار من الأرض للسقف غالبا.

  • Binders (Olaf Wandruschka - Fotolia.com)

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

    ملفات تحفظ المستندات لسنوات!

    على الرغم من وجود العديد من الكتب، يجد الألمان مساحة إضافية على الرف للاحتفاظ بوثائقهم المهمة مثل: الشهادات والإقرارات الضريبية، والعقود، والبيانات المصرفية، وأوراق التأمين، حيث ترتب جميعها وتفرز بطريقة مناسبة. لذا ستجد في كثير من الأحيان جيشاً من المجلدات المصممة خصيصاً لهذه المهمة، ولا تتعجب من احتفاظ الألمان بمستندات مر عليها عقد من الزمان.

  • Windows closed with shutters (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

    تغطية النوافذ: حماية من شمس الصباح وفضول الجيران

    ويعرف عن الألمان تقديرهم للخصوصية، الأمر الذي يلاحظ جيداً من خلال النظر إلى نوافذهم الأمامية (وليس من خلالها). العديد من الأسر لديها أغطية نوافذ معدنية تسمى "Rollladen"، تتدحرج لتغطية النافذة بالكامل لتفصل الغرفة عن العالم الخارجي، حيث ينجحون بحماية المنزل من الشمس في وقت مبكر من الصباح، إضافة إلى منع الجارالفضولي من استراق النظر.

  • Hausschuhe (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra)

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

    الحذاء المنزلي: مريح وجذاب

    في العديد من البلدان، يخلع الناس أحذيتهم عندما يدخلون إلى المنزل. غير أن تنظيم الألمان حتى في هذا الأمر يثيرالإعجاب، حيث لديهم دائماً أحذية خاصة مريحة لارتدائها داخل المنزل تسمى "Hausschuhe".

  • Double bed with separate blankets

    10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!

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