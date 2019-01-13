100 شخص يركبون مترو الأنفاق في برلين بلا سراويل

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (13 يناير 2019) تنظيم فعالية طريفة حيث قام 100 شخص بركوب مترور الأنفاق بلا سراويل. وصل عدد المشاركين في فعالية مشابهة في العاصمة البريطانية لندن إلى عدة مئات، وذلك في إطار الفعالية التي يتم تنظيمها سنويا.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مبادرة (مار-مار) التي دعت إلى تنظيم المظاهرة إن الغرض من هذه الفعالية هو " رسم الابتسامة على وجوه ركاب المترو"، واضافت أنها " فعالية للاستمتاع الخالص وليس لدينا أي رسالة سياسية منها".

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وبوسع كل شخص المشاركة في الفعالية شريطة أن يكون معه تذكرة سارية وألا يرتدي السروال عند ركوب المترو. وحسب المتحدثة فإن "الشباب دون سن الثلاثين" هم الذين يشاركون بشكل رئيسي في هذه الفعالية، وقالت إن هناك بعض " الأشخاص المسنين بصورة واضحة" شاركوا أيضا.

وتابعت المتحدثة تصريحاتها بالقول إن من المفترض "إمتاع الناس ولا نريد أن نستفز أحدا". وقالت المتحدثة إن "الملابس الداخلية ذات التصاميم المضحكة أو السراويل القديمة التي تعود إلى العشرينيات تثير الضحك بشكل دائم". وكانت هذه الفعالية قد أقيمت للمرة الأولى في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في عام 2002.

ط.أ/ي.ب (د ب أ )