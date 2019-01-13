100 شخص يركبون مترو الأنفاق في برلين بلا سراويل

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد (13 يناير 2019) تنظيم فعالية طريفة حيث قام 100 شخص بركوب مترور الأنفاق بلا سراويل. وصل عدد المشاركين في فعالية مشابهة في العاصمة البريطانية لندن إلى عدة مئات، وذلك في إطار الفعالية التي يتم تنظيمها سنويا.
من جانبها، قالت متحدثة باسم مبادرة (مار-مار) التي دعت إلى تنظيم المظاهرة إن الغرض من هذه الفعالية هو " رسم الابتسامة على وجوه ركاب المترو"، واضافت أنها " فعالية للاستمتاع الخالص وليس لدينا أي رسالة سياسية منها".
وبوسع كل شخص المشاركة في الفعالية شريطة أن يكون معه تذكرة سارية وألا يرتدي السروال عند ركوب المترو. وحسب المتحدثة فإن "الشباب دون سن الثلاثين" هم الذين يشاركون بشكل رئيسي في هذه الفعالية، وقالت إن هناك بعض " الأشخاص المسنين بصورة واضحة" شاركوا أيضا.
وتابعت المتحدثة تصريحاتها بالقول إن من المفترض "إمتاع الناس ولا نريد أن نستفز أحدا". وقالت المتحدثة إن "الملابس الداخلية ذات التصاميم المضحكة أو السراويل القديمة التي تعود إلى العشرينيات تثير الضحك بشكل دائم". وكانت هذه الفعالية قد أقيمت للمرة الأولى في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في عام 2002.
ط.أ/ي.ب (د ب أ )
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
استعدادات متكاملة للتعامل مع البيض المسلوق
تشمل وجبة الإفطار الألمانية غالباً على البيض المسلوق. لذلك تحتوي معظم المطابخ الألمانية على مجموعة متنوعة من الأكواب الخاصة لحمل البيض، قد تكون ملحقة أيضاً بملاعق خاصة، إضافة إلى علب ملح الطعام. كما يوجد أيضاً أدوات مصصمة لتكسير قشرة البيض، التي قد لا تجدها إلا في ألمانيا.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
الزجاجات الفارغة: توفير للمال وحماية للبيئة
يأخذ الألمان إعادة التدوير على محمل الجد، وخصوصاً فيما يتعلق بالعبوات المرتجعة التي قد تكلفهم بعض السنتات. تجمع هذه العبوات الزجاجية والبلاستيكية في المنزل، وتؤخذ إلى السوبرماركت حيث يمكن إرجاعها، واسترجاع ثمنها الذي يتراوح من 8-25 سنتاً. غير أن الجميع يقوم بإرجاعها بجميع الأحوال، لأنها تشغل مساحة في البيت.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
مناشف المطبخ: تميز من نوع خاص
لا يمكن القول إن استعمال "مناشف المطبخ" يقتصر على ألمانيا وحدها، غير أنك ستجد في المطابخ الألمانية مجموعة مذهلة منها. وإذا دخلت لأي بيت ألماني، فستجد على الأرجح هذه المناشف بأشكالها القديمة والحديثة، معلقة في أماكن مختلفة، إذ تعتبر اقتصادية وصديقة للبيئة أكثر من المناشف الورقية.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
أدوات التنظيف جاهزة دائما!
إذا سكبت مشروبك خلال زيارتك لمنزل ألماني، فلا تقلق، إذ يوجد لديهم أدوات التنظيف المناسبة والمتخصصة بكل جزء من المنزل، مثل منتجات تنظيف الزجاج، والبلاط، والسيراميك، والخشب بأنواعه، والمعادن وغيرها.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
فرشاة المرحاض: صديق يومي!
فرشاة المرحاض ليست بأداة حصرية لألمانيا، بل موجودة في كل البيوت، غير أن الألمان يشددون على أهمية استخدامها اليومي وليس الأسبوعي.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
مكتبة مكتظة بمختلف الكتب!
لا يميل الألمان إلى التفاخر كثيراً، إلا إذا تعلق الأمر بكتبهم. إذ يوجد في كل بيت ألماني تقريباً مجموعة كتب هائلة ومتنوعة من كتب كلاسيكية، وتاريخية، أو لفلاسفة ألمان، في مكتبة تغطي الجدار من الأرض للسقف غالبا.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
ملفات تحفظ المستندات لسنوات!
على الرغم من وجود العديد من الكتب، يجد الألمان مساحة إضافية على الرف للاحتفاظ بوثائقهم المهمة مثل: الشهادات والإقرارات الضريبية، والعقود، والبيانات المصرفية، وأوراق التأمين، حيث ترتب جميعها وتفرز بطريقة مناسبة. لذا ستجد في كثير من الأحيان جيشاً من المجلدات المصممة خصيصاً لهذه المهمة، ولا تتعجب من احتفاظ الألمان بمستندات مر عليها عقد من الزمان.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
تغطية النوافذ: حماية من شمس الصباح وفضول الجيران
ويعرف عن الألمان تقديرهم للخصوصية، الأمر الذي يلاحظ جيداً من خلال النظر إلى نوافذهم الأمامية (وليس من خلالها). العديد من الأسر لديها أغطية نوافذ معدنية تسمى "Rollladen"، تتدحرج لتغطية النافذة بالكامل لتفصل الغرفة عن العالم الخارجي، حيث ينجحون بحماية المنزل من الشمس في وقت مبكر من الصباح، إضافة إلى منع الجارالفضولي من استراق النظر.
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
الحذاء المنزلي: مريح وجذاب
في العديد من البلدان، يخلع الناس أحذيتهم عندما يدخلون إلى المنزل. غير أن تنظيم الألمان حتى في هذا الأمر يثيرالإعجاب، حيث لديهم دائماً أحذية خاصة مريحة لارتدائها داخل المنزل تسمى "Hausschuhe".
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10 أشياء لا يخلو منها البيت الألماني!
غطاء السرير: التفكير العملي قبل الرومانسية!
تعطي العائلة الألمانية الأولوية للحياة العملية على الرومانسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأغطية. فالسرير المزدوج للأزواج يحتوي غالبا على غطائين منفصلين، فما الغاية من مشاركة غطاء واحد في حين بإمكان كل شخص الحصول على غطاء خاص به؟. آنا صوفي بريندل/ إليزابيث غرنير/ ريم ضوا/ ا.ف