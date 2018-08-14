 10 ساعات مختبئا داخل حقيبة.. تونسي يصارع الموت بسبب الهجرة | عالم المنوعات | DW | 13.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

10 ساعات مختبئا داخل حقيبة.. تونسي يصارع الموت بسبب الهجرة

يبدو أن هدف الوصول إلى أوروبا بطرق غير شرعية يدفع كثيرين إلى سلك طرق غريبة لا تخلو من خطورة. الأمر ينطبق على شاب تونسي، يرقد الآن في المستشفى بسبب بقائه لساعات طوال داخل حقيبة كانت في طريقها إلى إيطاليا. فكيف حصل ذلك؟

Spanien Grenze Ceuta Koffer mit jungem Migranten Illegale Einreise (picture-alliance/Guardia Civil)

يواجه تونسي خطر فقدانه لحياته إثر محاولته للهجرة غير الشرعية داخل حقيبة قبل أن يتم التفطن له من قبل الجمارك، بعد ساعات طويلة من الانتظار. ويرقد المهاجر في قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي لمدينة جرجيس جنوب تونس، لكن وضعه الصحي وصف بالحرج جدا، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2018).

وأفادت إذاعة (موزاييك)، بأن المهاجر كان يعتزم الهجرة غير الشرعية بمساعدة وسطاء، عبر "باخرة قرطاج" التي تؤمن رحلتها الأولى من ميناء المدينة نحو ميناء مرسيليا الفرنسي. واضطرت الباخرة التي كان يفترض أن تغادر عند منتصف نهار أمس الأربعاء إلى تأخير رحلتها لسبع ساعات بعد التفطن إلى عدة محاولات لمهاجرين كانوا يعتزمون الهجرة بطريقة غير شرعية.

وبحسب تقرير الإذاعة، تم التفطن في مرحلة أولى إلى خمسة أشخاص تخطوا الحواجز الأمنية، وكانوا يخططون للوصول بأي طريقة ممكنة الى ظهر السفينة قبل أن يتم التفطن إليهم. ودفعت الحادثة وحدات الأمن إلى التدقيق أكثر في عمليات التفتيش بالباخرة قبل مغادرتها الميناء. وأفضت عمليات التدقيق إلى كشف حقيبة بإحدى السيارات التي نجحت في تخطي حواجز التفتيش وصعود الباخرة، وبداخلها شخص في وضع صحي حرج ومهدد بالموت. وأوقف رجال الأمن السيارة بعد شكهم في سلوك السائق وتم سحب الحقيبة من تحت أدباش أخرى بمؤخرة السيارة، إلى الخارج.

ويواجه المهاجر مشكلات صحية معقدة بسبب توقف عمل كليتاه بالكامل، بعد أن اضطر للمكوث داخل حقيبة مغلقة بالسيارة لمدة تفوق 10 ساعات، منذ وصول السيارة إلى الميناء. ويرقد المهاجر في العناية المركزة بمستشفى جرجيس، وقالت الإذاعة إن فرص نجاته تكاد تكون مستحيلة، بينما أفضت التحقيقات الأمنية إلى إيقاف 12 شخصا من بينهم عمال في الباخرة، متورطين في الوساطة لتيسير الهجرة غير الشرعية.

هروب متكرر!

وتشهد سواحل جرجيس عمليات إبحار متكررة لقوارب الهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية، لكن القيود الأوروبية المتزايدة قلصت من فرص وصول المهاجرين وبقائهم داخل دول التكتل الأوروبي، إذ يجري في الغالب ترحيلهم على الفور.

مختارات

وقعت ألمانيا وتونس اتفاقا للتعرف على هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال 30 يوما. وفيما قدمت ألمانيا ربع مليار يورو لدعم التنمية في المناطق الفقيرة في تونس، أعلن السبسي عن " تعاون مرضٍ في مكافحة الإرهاب والأمن والهجرة". (03.03.2017)

تنتظر ألمانيا من المغرب والجزائر وتونس تعاونا أكبر لاستقبال المرّحلين. ولا تنتظر برلين في هذا الصدد إلّا تفعيلا لمشروعها الرامي بتصنيف البلدان الثلاث في القائمة الآمنة. فما هي وسائل الضغط؟ وهل ستستجيب الدول المعنية؟ (18.07.2018)

وشددت الحكومة اليمينية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من قيود استقبال قوارب الهجرة ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر لموانئها، لكن هذا لم يحل دون استمرار محاولات الهجرة غير الشرعية للشباب العاطلين واليائسين من سواحل تونس.

وحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا غير شرعي أدركوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس عبر رحلات بحرية غير شرعية. وفي مقابل تلك الأرقام، أحبطت قوات خفر السواحل في نفس الفترة، هجرة 6369 شخصا نحو السواحل الإيطالية خلال نفس الفترة.

(د.ب.أ) م.م/ع.ش

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    اغتيالات سياسية

    هز اغتيال قادة سياسيين علمانيين كمحمد براهمي وشكري بلعيد تونس في عام 2013. وبشكل روتيني تشهد البلاد مظاهرات تدعو إلى إحقاق العدالة في القضيتين.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    ظلال الماضي

    قبل اندلاع "ثورة الياسمين" قبل سبع سنوات كان الجميع يخشى من ظله: الحيطان لها آذان. اليوم يشعر التوانسة بالفخر بحرية الرأي التي ينعمون بها.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    مقهى البرلمان

    "نملك اليوم، على الأقل، حرية الكلام"، هذا هو لسان حال ابن الشارع في تونس. وأضحت مقاهي كالبرلمان منتديات للنقاشات التي أطلقتها الثورة من قمقمها.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    رصاصة في حائط متحف باردو

    المتحف الوطني التونسي باردو كان مسرحاً لهجوم إرهابي عام 2015 خلفا 24 قتيلاً. وما يزال يعاني الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة من تبعات ذلك الهجوم وآخر أكثر دموية على فندق بالقرب من سوسة.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    أكبر مصدر لـ"الدواعش"

    إلى جانب متحف باردو شهدت مدينة سوسة اعتداء إرهابياً ذهب ضحيته 38 سائحاً. كما تشكل تونس البلد الأول الذي ينحدر منه أكبر عدد من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي.

  • Fußball WM Playoffs | Tunesien vs. Libyen Fußball WM Playoffs | Tunesien vs Libyen (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    جنون بكرة القدم..لامبالاة بالسياسية

    يشكو بعض الشباب التونسي من أن المجتمع يركز جل اهتمامه على كرة القدم أكثر من الأمور السياسية في تونس ما بعد "ثورة الياسمين"، متجاهلاً مشاكل جدية.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الكفاح من أجل حقوق المرأة

    في فبراير/ شباط الماضي دخل تشريع يجرم العنف ضد المرأة حيز التنفيذ. انخرطت وفاء فراوس في النضال من أجل المرأة وهي بنت خمسة عشر عاماً. ويعد الثورة كانت أحد الشخصيات التي صاغت مسودة الدستور، بما يضمن المساواة بين الجنسين. واليوم هي مديرة "بيتي"، وهو الملجأ الوحيد للنساء المعنفات.

  • Tunesien schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/Benas Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الأمل الوحيد

    بالنسبة للكثير من التونسيين فإن الخيار الوحيد للهروب من براثن الفقر هو ركوب البحر إلى أوروبا في رحلة هجرة غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر والأهوال نحو "الفردوس الأوروبي". في عام 2017 وصل أكثر من 6000 تونسي السواحل الإيطالية.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    شباب مركون على الكراسي بلا عمل

    في أحد مقاهي العاصمة، يتحلق رجال حول طاولة بلاستيكية تعلوها فناجين قهوة وعلى الأرض تتناثر أعقاب السجائر. "هذه هي البطالة"، يقول أحد الجالسين. ثلاثة من الجالسين في المقهى على الأقل تم ترحيلهم من إيطاليا بعد وصولهم هناك بشكل غير شرعي.

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    الهروب من الماضي إلى المخدرات

    أحد رواد المقهى الدائمين يقول إن الكثير من التونسيين اتجهوا إلى الخارج للهروب من أحكام بالسجن والإنفاق على عائلاتهم في الوطن أو قطع أي علاقة لهم بالماضي. "ركبنا البحر أنا وخمسة آخرين إلى لامبيدوزبا، حيث قضيت أربع سنوات في شمال إيطاليا وأنا أتاجر بالمخدرات لإرسال ما يكفي من النقود لعائلتي".

  • Tunesiens schwieriges post-revolutionäres Erbe (DW/B. Gerdziunas)

    تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

    المسمار الأخير في النعش

    قضى المئات من التونسيين نحبهم أثناء محاولاتهم الوصول بحراً وبشكل غير شرعي إلى أوروبا. على طول الشاطئ التونسي على المتوسط تتناثر قبور لأشخاص مجهولي الهوية. بيناس جيردزيوناس/ خ.س


 

مختارات

تونس بعد سبع سنوات على "ثورة الياسمين".. نفق ما بعد الثورة

يواجه التونسيون معضلات جمة، ليس آخرها الإصلاحات التي تراوح في مكانها والبطالة المتفشية. ومن هنا يبرز السؤال: هل كانت "ثورة الياسمين" بلا جدوى وعبثية؟ ألبوم صور ينقلنا إلى عين المكان بعد سبع سنوات على الثورة. (02.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Tunesien Frauentag in Tunis

تونس.. حقوق المرأة والمثليين تثير الجدل حول مرجعية الدولة 14.08.2018

جدل كبير أثارته مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة. وشهدت البلاد تظاهرتين إحداهما مؤيدة وأخرى رافضة لها. الجدل ينصب حول مرجعية الدولة في إصدار قوانين بشأن المثلية والميراث، إذ يرى البعض أنها تتعارض مع قيم الإسلام.

Deutschland Ankunft Notfall-Flüchtlinge

إلى أين وصل البرنامج الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين؟ 14.07.2018

في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تستمر بعضها في إعادة توطين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. إلا أن الحاجة لإعادة التوطين مازالت أكبر من عمليات إعادة التوطين الحالية.

هكذا نجا أحد أبطال الكونغ فو في تونس من "قوارب الموت" 19.06.2018

وائل، أحد أبطال الكونغ فو في تونس يرى نفسه مهمّشا بدون فرصة في تونس، ركب قوارب الهجرة باتجاه القارة الأوروبية. غرق كثيرون ممن كانوا على متن القارب، أمّا هو فنجا لأنه يجيد السباحة. تحدث لـDW عن الرحلة الخطرة وعن أحلامه.

إعلان
Themenbild Facebook

 