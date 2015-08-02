10 ألقاب للتدليل والتدليع تنادي بها حبيبك باللغة الألمانية

Pupsi / بوبسي

أخيرًا، هناك اسم تدليل قد لا يرضي البعض كثيرًا هو pupsi (بوبسي)، وقد يبدو هذا اللقب جذابا، لكن من حيث النطق فإنه قريب من الكلمة الألمانية "Pups" والتي تعني الريح التي يطلقها الشخص، وتكون ناجمة عن غازات المعدة! لذلك، لن يشعر جميع الشركاء بسعادة غامرة عندما تتم مناداتهم بلقب "بوبسي"، إلا إذا كان لديهم حس فكاهي ويستمتعون بمضايقة بعضهم البعض بين الحين والآخر. إعداد مونا فيستهولت/ع.ح