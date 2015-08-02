10 ألقاب للتدليل والتدليع تنادي بها حبيبك باللغة الألمانية
"عسل" و"صغيري" و "حبة القلب" .. كلها أوصاف وألقاب شائعة في اللغات المختلفة تستخدم لتدليل الطرف الآخر الذي نحبه. لكن هل هناك مقابل لها باللغة الألمانية؟ كن حذرًا! .. فبعض ألقاب التدليل في اللغة الألمانية قد لا ترضي البعض!
Herz - Herzchen / قلبي .. قلبي الصغير
القلب Herz، أو "القلب الصغير Herzchen" باللغة الألمانية، هو رمز للحب والحياة. يمكنك أن تطلق على شريكك حياتك أو أطفالك كلتا الكلمتين.. واللقب الثاني هو تصغير كلمة قلب بالألمانية ولهذا تترجم الكلمة إلى "قلبي الصغير".
Prinzessin- Prinz / اميري.. أميرتي
تُترجم ألقاب التدليل الألمانية (Prinzessin- Prinz) إلى أميرة وأمير. من المفترض أن يكون الأزواج الذين يمنحون بعضهم البعض هذه الألقاب "الملكية" رومانسيين بشكل خاص - على الأقل وفقًا لما ذكرت المواقع المختلفة على الإنترنت. ومثل العديد من أسماء التدليل، يمكن بسهولة أن ينظر البعض لهذا الاسم على أنه مبالغ فيه.
Sonnenschein / شروق الشمس
اسم تدليل آخر مناسب لجميع أفراد الأسرة. يترجم "Sonnenschein" إلى شروق الشمس ويقصد به وصف الشخص بأنه "يضيء أكثر من الشمس". إنه تعبير لطيف ومناسب بشكل خاص للأشخاص السعداء عمومًا والذين يبتسمون ويضحكون كثيرًا.
Spatz, Spatzi or Spätzchen / عصفوري.. عصفوري الصغير
يعتبر إطلاق أسماء الكائنات الأليفة التي تشير إلى التدليل أمرًا شائعًا جدًا في ألمانيا. في الواقع، تشير كلمة "Spatz" وصيغتها المصغرة Spätzchen إلى العصفور. هناك العديد من الأمثلة الأخرى ، مثل "Hase" (أرنب) "Maus" (فأر) أو "Bärchen" (دب صغير) أو "Schnecke" (حلزون)، وكلها كلمات تطلق على الأطفال أو على من نحبهم.
Herzblatt / حبيب قلبي .. أحب ما عندي
حرفياً تعني ورقة القلب لكن المعنى المقصود مختلف. نشأ اسم التدليل هذا من لعبة الورق skat، حيث يمكن لبطاقات مثل الأمير أو الملكة أو الملك أو Ace of Hearts أن تكون حاسمة في الفوز أو الخسارة في المباراة. أيضاً تشيرالكلمة إلى الورقة الأعمق والأكثر حساسية للنبات. يمكن استخدام اسم التدليل "Herzblatt" ليس فقط للشركاء المتحابين ولكن أيضًا للأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.
Honig / يا عسل!
في حين أن "عسل" هو اسم تدليل شائع جدًا، لكن نادرًا ما يستخدم المعادل الألماني للكلمة حتى بين الألمان. يشير الاسم إلى أن شريكك "حلو مثل العسل". هناك اشتقاقات ألمانية أخرى للكلمة مثل "Honigbär" (دب العسل) أو "Honigkuchenpferd" (حصان كعكة العسل). هذا الأخير يأتي من التعبير الألماني "يبتسم مثل كعكة الحصان المحلاة بالعسل".
Biene, Bienchen, or Bienlein/ نحلتي.. نحلتي الصغيرة
متابعة لاستخدام العسل في التدليل، تستمر هذه القائمة مع منتجي هذا السائل الرائع والمشغولين دائماً بالعمل الدؤوب. تشير جميع أسماء التدليل الثلاثة إلى النحل وتستخدم بشكل أساسي للنساء والفتيات.
Engel or Engelchen / مَلاكي .. مَلاكي الصغير
كما توحي الصورة، يمكن استخدام اسم التدليل هذا الذي يترجم إلى "ملاك" لشريك حياتك وأطفالك. يُطلق على الأطفال ذوي السلوك الجيد على وجه الخصوص اسم "ملاك Engel" بدلاً من الكلمة الألمانية المقابلة "Bengel"، والتي تشير إلى أولئك الذين يسيئون التصرف. بصرف النظر عن كلمة الملائكة ذات المعنى الديني، فهي دائماً رمز للجمال والحماية.
Mein Löwe, mein Bär/ يا سبعي .. يا دُبِّي
هذا النوع من التدليل شائع بين الأجيال الجديدة من الألمان، ويستخدم بشكل أساسي في التعليقات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. تمت صياغة العبارة من قبل مستخدمة لتطبيق TikTok ألمانية تشير إلى زوجها بلفظي التدليل هذين.
Pupsi / بوبسي
أخيرًا، هناك اسم تدليل قد لا يرضي البعض كثيرًا هو pupsi (بوبسي)، وقد يبدو هذا اللقب جذابا، لكن من حيث النطق فإنه قريب من الكلمة الألمانية "Pups" والتي تعني الريح التي يطلقها الشخص، وتكون ناجمة عن غازات المعدة! لذلك، لن يشعر جميع الشركاء بسعادة غامرة عندما تتم مناداتهم بلقب "بوبسي"، إلا إذا كان لديهم حس فكاهي ويستمتعون بمضايقة بعضهم البعض بين الحين والآخر. إعداد مونا فيستهولت/ع.ح
Herz - Herzchen / قلبي .. قلبي الصغير
القلب Herz، أو "القلب الصغير Herzchen" باللغة الألمانية، هو رمز للحب والحياة. يمكنك أن تطلق على شريكك حياتك أو أطفالك كلتا الكلمتين.. واللقب الثاني هو تصغير كلمة قلب بالألمانية ولهذا تترجم الكلمة إلى "قلبي الصغير".
Prinzessin- Prinz / اميري.. أميرتي
تُترجم ألقاب التدليل الألمانية (Prinzessin- Prinz) إلى أميرة وأمير. من المفترض أن يكون الأزواج الذين يمنحون بعضهم البعض هذه الألقاب "الملكية" رومانسيين بشكل خاص - على الأقل وفقًا لما ذكرت المواقع المختلفة على الإنترنت. ومثل العديد من أسماء التدليل، يمكن بسهولة أن ينظر البعض لهذا الاسم على أنه مبالغ فيه.
Sonnenschein / شروق الشمس
اسم تدليل آخر مناسب لجميع أفراد الأسرة. يترجم "Sonnenschein" إلى شروق الشمس ويقصد به وصف الشخص بأنه "يضيء أكثر من الشمس". إنه تعبير لطيف ومناسب بشكل خاص للأشخاص السعداء عمومًا والذين يبتسمون ويضحكون كثيرًا.
Spatz, Spatzi or Spätzchen / عصفوري.. عصفوري الصغير
يعتبر إطلاق أسماء الكائنات الأليفة التي تشير إلى التدليل أمرًا شائعًا جدًا في ألمانيا. في الواقع، تشير كلمة "Spatz" وصيغتها المصغرة Spätzchen إلى العصفور. هناك العديد من الأمثلة الأخرى ، مثل "Hase" (أرنب) "Maus" (فأر) أو "Bärchen" (دب صغير) أو "Schnecke" (حلزون)، وكلها كلمات تطلق على الأطفال أو على من نحبهم.
Herzblatt / حبيب قلبي .. أحب ما عندي
حرفياً تعني ورقة القلب لكن المعنى المقصود مختلف. نشأ اسم التدليل هذا من لعبة الورق skat، حيث يمكن لبطاقات مثل الأمير أو الملكة أو الملك أو Ace of Hearts أن تكون حاسمة في الفوز أو الخسارة في المباراة. أيضاً تشيرالكلمة إلى الورقة الأعمق والأكثر حساسية للنبات. يمكن استخدام اسم التدليل "Herzblatt" ليس فقط للشركاء المتحابين ولكن أيضًا للأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.
Honig / يا عسل!
في حين أن "عسل" هو اسم تدليل شائع جدًا، لكن نادرًا ما يستخدم المعادل الألماني للكلمة حتى بين الألمان. يشير الاسم إلى أن شريكك "حلو مثل العسل". هناك اشتقاقات ألمانية أخرى للكلمة مثل "Honigbär" (دب العسل) أو "Honigkuchenpferd" (حصان كعكة العسل). هذا الأخير يأتي من التعبير الألماني "يبتسم مثل كعكة الحصان المحلاة بالعسل".
Biene, Bienchen, or Bienlein/ نحلتي.. نحلتي الصغيرة
متابعة لاستخدام العسل في التدليل، تستمر هذه القائمة مع منتجي هذا السائل الرائع والمشغولين دائماً بالعمل الدؤوب. تشير جميع أسماء التدليل الثلاثة إلى النحل وتستخدم بشكل أساسي للنساء والفتيات.
Engel or Engelchen / مَلاكي .. مَلاكي الصغير
كما توحي الصورة، يمكن استخدام اسم التدليل هذا الذي يترجم إلى "ملاك" لشريك حياتك وأطفالك. يُطلق على الأطفال ذوي السلوك الجيد على وجه الخصوص اسم "ملاك Engel" بدلاً من الكلمة الألمانية المقابلة "Bengel"، والتي تشير إلى أولئك الذين يسيئون التصرف. بصرف النظر عن كلمة الملائكة ذات المعنى الديني، فهي دائماً رمز للجمال والحماية.
Mein Löwe, mein Bär/ يا سبعي .. يا دُبِّي
هذا النوع من التدليل شائع بين الأجيال الجديدة من الألمان، ويستخدم بشكل أساسي في التعليقات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. تمت صياغة العبارة من قبل مستخدمة لتطبيق TikTok ألمانية تشير إلى زوجها بلفظي التدليل هذين.
Pupsi / بوبسي
أخيرًا، هناك اسم تدليل قد لا يرضي البعض كثيرًا هو pupsi (بوبسي)، وقد يبدو هذا اللقب جذابا، لكن من حيث النطق فإنه قريب من الكلمة الألمانية "Pups" والتي تعني الريح التي يطلقها الشخص، وتكون ناجمة عن غازات المعدة! لذلك، لن يشعر جميع الشركاء بسعادة غامرة عندما تتم مناداتهم بلقب "بوبسي"، إلا إذا كان لديهم حس فكاهي ويستمتعون بمضايقة بعضهم البعض بين الحين والآخر. إعداد مونا فيستهولت/ع.ح