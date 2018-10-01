10 أعراض تكشف أنك قد تكون مصابا بالسرطان!

نصف البريطانيين الذين ولدوا بعد عام 1960 مُعرضون للإصابة بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم. هذه النتيجة المخيفة توصلت إليها مؤخرا دراسة بريطانية عن "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة". وقد نشر الباحثون نتائجهم في "المجلة البريطانية للسرطان".

وكلما ازداد عمر الإنسان كلما ارتفع احتمال إصابته بالسرطان. لكن، بين المخاوف المبالغ فيها والتجاهل التام، يجب العثور على نقطة توازن في التعامل مع الأعراض التي تظهر في جسم الإنسان.

نقلا عن موقع فوكوس الألماني، تضع جمعية السرطان الأمريكية سبع مؤشرات تحذيرية للسرطان وهي:

1. تغير في الفضلات سواء على مستوى الأمعاء أو المثانة، ومن ذلك مثلا تغير لون البُراز أو طبيعته، التقلب بين الإسهال والإمساك، وجود دم في البول أو البُراز.

2. الجروح التي لا تُشفى، وهي جروح ملتهبة وفيها تقرحات لا تتحسن مع الوقت بل يزيد ألمها ونزيفها.

3. نزيف أو إفرازات غير عادية، مثلا نزيف الأعضاء التناسلية أو حلمات الثديين. نزيف الدم لدى المرأة حتى بعد انقطاع الطمث لديها.

4. ظهور عُقد. مثلا تكتلات أو تورمات في الثديين أو الخصيتين أو أعضاء أخرى. بالإضافة إلى ظهور كتل أو أورام تحت الجلد.

5. عُسر في الهضم أو صعوبة البلع وأيضا الشعور بالتخمة حتى دون تناول الكثير من الطعام.

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6. ظهور تغيرات في الشامات الجلدية سواء من حيث اللون أو الحجم والشكل والحواف. مثال على ذلك ظهور ظلال لدرجات لون الشامة على الجلد أو تجاوز حجمها لخمس إلى ست ميليمترات.

7. السعال وبحة الصوت. مثلا أن يعاني الإنسان من سعال مستمر أو يتغير صوته بالإضافة إلى وجود دم في اللعاب أو النخامة.

الجمعية الأمريكية توصي بالتوجه للطبيب إن كان الشخص يعاني من إحدى هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين دون أن يكون لها سبب معين.

وبالإضافة إلى هذه الأعراض، توجد، بحب موقع فوكوس، بعض العلامات الأخرى التي قد تكون مؤشرا كبيرا على الإصابة بالمرض الخبيث مقارنة بأعراض أخرى، وهي:

8. فقدان الوزن غير المبرر يتم ربطه عادة بسرطان الرئة، أوالبنكرياس أو المريء أو المعدة.

9. الشعور بالألم في بداية المرض يتم ربطه بسرطان العظام، وأوجاع الظهر مؤشر أحيانا على سرطان القولون سرطان الرحم.

10. الحكة وميل لون الجلد إلى الأصفر البني قد تدل على سرطان الكبد، ووجود احمرار على الثدي قد يعني سرطان الثدي.

ويضيف موقع تي أونلاين الألماني أعراضا أخرى لا يجب الاستهانة بها كذلك وهي: تضخم الغدد اللمفاوية، وآلام البطن التي تدوم لأكثر من أسبوع دون سبب واضح، علاوة على الرغبة المتكررة في التغوط، الإرهاق المستمر.

س.أ

