 10 أعراض تكشف أنك قد تكون مصابا بالسرطان! | عالم المنوعات | DW | 22.10.2018

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منوعات

10 أعراض تكشف أنك قد تكون مصابا بالسرطان!

كل واحد بين اثنين قد يصاب بمرض السرطان خلال حياته. هذا ما كشفته دراسة بريطانية مؤخرا. وفي حال اكتشافها مبكرا، تكون معظم الأورام قابلة للعلاج. فمن يتعرف مبكرا على أعراض الإنذار الأولى، قد ينقذ نفسه!

Schilddrüsenknoten (Colourbox)

نصف البريطانيين الذين ولدوا بعد عام 1960  مُعرضون للإصابة بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم. هذه النتيجة المخيفة توصلت إليها مؤخرا دراسة بريطانية عن "أبحاث السرطان في المملكة المتحدة". وقد نشر الباحثون نتائجهم في "المجلة البريطانية للسرطان".

وكلما ازداد عمر الإنسان كلما ارتفع احتمال إصابته بالسرطان. لكن، بين المخاوف المبالغ فيها والتجاهل التام، يجب العثور على نقطة توازن في التعامل مع الأعراض التي تظهر في جسم الإنسان.

 نقلا عن موقع فوكوس الألماني، تضع جمعية السرطان الأمريكية سبع مؤشرات تحذيرية للسرطان وهي:

1.  تغير في  الفضلات سواء على مستوى الأمعاء أو المثانة، ومن ذلك مثلا تغير لون البُراز أو طبيعته، التقلب بين الإسهال والإمساك، وجود دم في البول أو البُراز.

2.  الجروح التي لا تُشفى، وهي جروح ملتهبة وفيها تقرحات لا تتحسن مع الوقت بل يزيد ألمها ونزيفها.

3.  نزيف أو إفرازات غير عادية، مثلا نزيف الأعضاء التناسلية أو حلمات الثديين. نزيف الدم لدى المرأة حتى بعد انقطاع الطمث لديها.

4.  ظهور عُقد. مثلا تكتلات أو تورمات في الثديين أو الخصيتين أو أعضاء أخرى. بالإضافة إلى ظهور كتل أو أورام تحت الجلد.

5.  عُسر في الهضم أو صعوبة البلع وأيضا الشعور بالتخمة حتى دون تناول الكثير من الطعام.

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صحتك بين يديك - الوقاية من السرطان ومواضيع أخرى

6.  ظهور تغيرات في الشامات الجلدية سواء من حيث اللون أو الحجم والشكل والحواف. مثال على ذلك ظهور ظلال لدرجات لون الشامة على الجلد أو تجاوز حجمها لخمس إلى ست ميليمترات.

7.  السعال وبحة الصوت. مثلا أن يعاني الإنسان من سعال مستمر أو يتغير صوته بالإضافة إلى وجود دم في اللعاب أو النخامة.

الجمعية الأمريكية توصي بالتوجه للطبيب إن كان الشخص يعاني من إحدى هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين دون أن يكون لها سبب معين. 

وبالإضافة إلى هذه الأعراض، توجد، بحب موقع فوكوس، بعض العلامات الأخرى التي قد تكون مؤشرا كبيرا على الإصابة بالمرض الخبيث مقارنة بأعراض أخرى، وهي:

8.  فقدان الوزن غير المبرر يتم ربطه عادة بسرطان الرئة، أوالبنكرياس أو المريء أو المعدة. 

9.  الشعور بالألم في بداية المرض يتم ربطه بسرطان العظام، وأوجاع الظهر مؤشر أحيانا على سرطان القولون سرطان الرحم.

10. الحكة وميل لون الجلد إلى الأصفر البني قد تدل على سرطان الكبد، ووجود احمرار على الثدي قد يعني سرطان الثدي.

ويضيف موقع تي أونلاين الألماني أعراضا أخرى لا يجب الاستهانة بها كذلك وهي: تضخم الغدد اللمفاوية، وآلام البطن التي تدوم لأكثر من أسبوع دون سبب واضح، علاوة على الرغبة المتكررة في التغوط، الإرهاق المستمر.

س.أ

  • Elissiar Khoury Elissa Sängerin aus Libanon (Anwar Amro/AFP/GettyImages)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    إليسا

    خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.

  • Shadia ägyptische Schauspielerin (Public Domain)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    شادية

    في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.

  • Screenshot aus Instagram-Account von Basma Wahba (Instagram/B.Wahba)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بسمة وهبه

    أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".

  • Bildergalerie Kylie Minogue wird 50: Erster öffentlicher Auftritt von Kylie Minogue nach Operation (picture-alliance/dpa/M. Philbey)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    كيلي مينوغ

    في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.

  • Ben Stiller (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بن ستيلر

    لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.

  • Deutschland Sylvie Meis (picture alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    سيلفي مايس

    أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.

  • USA Robert de Niro (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    روبرت دي نيرو

    في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

  • Michael Douglas Flash-Galerie (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    مايكل دوغلاس

    في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.

  • Angelina Jolie nach Brust OP (Reuters)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    أنجلينا جولي

    تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.


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