يويفا "يعترف": لمسة كوكوريا كانت ركلة جزاء لصالح ألمانيا

تجرع منتخب ألمانيا مرارة الخروج من "يورو 2024" على أرضه أمام إسبانيا. وكانت هناك احتجاجات من اللاعبين والجمهور بسبب لمس كوكوريا الكرة بيده وطالبوا حينها بركلة جزاء. الآن يبدو أن "يويفا" اعترف بأحقية ألمانيا في ذلك.

اعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأن المنتخب الألماني استحق الحصول على ضربة جزاء في مباراة دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه، أمام إسبانيا في المباراة التي خسرها الفريق 1/2 وودع البطولة.

وذكر موقع "ريفيلو" الإسباني، اليوم الاثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2024)، أن لجنة الحكام في "يويفا" أجرت تقييما وتحليلا للتحكيم في البطولة، من أجل مساعدة الحكام الكبار.

ونقل موقع "ريليفو" عن التقرير قوله إن مدافع إسبانيا مارك كوكوريا لمس الكرة بيده خلال الوقت الإضافي المباراة التي أقيمت يوم الخامس من تموز / يوليو الماضي في شتوتغارت، حينما كانت النتيجة 1/1 ولم يحتسب الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ضربة جزاء في تلك الحالة ولم يكن هناك مراجعة لها من جانب حكم الفيديو المساعد، وهو الأمر الذي وصفه "يويفا"، حسب "ريفيلو" بالخطأ.

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وقال "يويفا" : "وفقا لآخر إرشادات الاتحاد فإن لمسة اليد التي تمنع من تسجيل الهدف يجب اتخاذ قرار بشأنها وفي معظم تلك الحالات يتم احتساب ضربة جزاء، ما لم يكن ذراع المدافع قريبا جدا من جسمه أو ملامسا له". وأضاف: "في تلك الحالة يكون المدافع قد أوقف فرصة تسجيل الهدف بذراعه والذي ليس قريبا من جسمه لذلك يجب أن يتم احتساب ضربة جزاء".

ونجح المنتخب الإسباني في الفوز بتلك المباراة بهدف من ميكيل مورينا، وتعرض كوكوريا لصافرات استهجان من العديد من الجماهير خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)