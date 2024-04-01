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يوهانا نايدي

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موضوعات من يوهانا نايدي

صورة من الأرشيف من طهران بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2024

خوف وإحباط وتوتر يخيم على الإيرانيين بعد الهجوم على إسرائيل

خوف وإحباط وتوتر يخيم على الإيرانيين بعد الهجوم على إسرائيل

في حين تركزت الأضواء على ردود الفعل بعد الهجوم على إسرائيل، ينتاب الإيرانيين خوف وقلقمن التداعيات على حاضرهم ومستقبلهم.
سياسة١٥ أبريل ٢٠٢٤
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