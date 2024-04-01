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يوهانا نايدي
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موضوعات من يوهانا نايدي
خوف وإحباط وتوتر يخيم على الإيرانيين بعد الهجوم على إسرائيل
خوف وإحباط وتوتر يخيم على الإيرانيين بعد الهجوم على إسرائيل
في حين تركزت الأضواء على ردود الفعل بعد الهجوم على إسرائيل، ينتاب الإيرانيين خوف وقلقمن التداعيات على حاضرهم ومستقبلهم.
سياسة
2024/4/15
١٥ أبريل ٢٠٢٤
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