لعب يونيون برلين سنوات طويلة في الدوري الألماني الثاني قبل أن يترقى إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2018/2019. بعد ذلك تمكن من الحفاظ على مراكز متقدمة في الدوري الألماني وعلى الصعيد الأوروبي.

يعود تاريخ يونيون برلين إلى 1906 عندما تأسس كناد للطبقة العاملة. ويعد النادي من أكبر الأندية الألمانية من حيث عدد أعضائه الذي يصل إلى نحو 50 ألفا. ويتمتع النادي بشعبية كبيرة كونه يعتمد في تمويله على مساهمات أعضائه وعلى دعم المشجعين.