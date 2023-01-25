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يونيون برلين

لعب يونيون برلين سنوات طويلة في الدوري الألماني الثاني قبل أن يترقى إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2018/2019. بعد ذلك تمكن من الحفاظ على مراكز متقدمة في الدوري الألماني وعلى الصعيد الأوروبي.

يعود تاريخ يونيون برلين إلى 1906 عندما تأسس كناد للطبقة العاملة. ويعد النادي من أكبر الأندية الألمانية من حيث عدد أعضائه الذي يصل إلى نحو 50 ألفا. ويتمتع النادي بشعبية كبيرة كونه يعتمد في تمويله على مساهمات أعضائه وعلى دعم المشجعين.

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن هجوم القطار وكشف هوية المشتبه به

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن هجوم القطار وكشف هوية المشتبه به 25.01.2023

كشفت السلطات الألمانية أن الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في قطار محلي شمال ألمانيا قائلة إنه "فلسطيني بلا جنسية". وذكرت الشرطة أنه لم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.

بعد ألمانيا.. بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز الأمريكية

بعد ألمانيا.. بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز الأمريكية 25.01.2023

بعد ساعات من تأكيد المستشار شولتس نية حكومته تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، أعلن الرئيس بايدن نية بلاده منح كييف دفعة من دبابات "أبرامز" القتالية. وبدا بايدن حريصا على إعلان أن المساعدات "لن تشكل تهديدا هجوميا" لروسيا.
تقارير: هروب رئيس لجنة الحكام من مصر بعد إشاعات عن المثلية الجنسية

تقارير: هروب رئيس لجنة الحكام من مصر بعد إشاعات عن "المثلية الجنسية" 25.01.2023

تقارير صحفية بريطانية تقول إن رئيس لجنة الحكام في مصر مارك كلاتنبرغ اضطر للهروب من البلاد بعد إشاعات طالته بالدخول في علاقة مثلية. لكن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قال إن الحكم الإنجليزي السابق تقدم باستقالته.

روسيا: القضاء يأمر بحلّ أقدم منظمة حقوقية غير حكومية

روسيا: القضاء يأمر بحلّ أقدم منظمة حقوقية غير حكومية 25.01.2023

قضت محكمة روسية بحل أقدم منظمة حقوقية غير حكومية في روسيا، في خضمّ حملة قمع ضد آخر الأصوات المنتقدة في البلاد. وتأسست مجموعة هلسنكي في موسكو عام 1976 لضمان امتثال الاتحاد السوفياتي لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟ 25.01.2023

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
لبنان.. معركة قضائية تهدد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

لبنان.. معركة قضائية تهدد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 25.01.2023

قرر النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح كافة الموقوفين على ذمة قضية مرفأ بيروت وتوجيه اتهامات للقاضي المشرف على التحقيق طارق البيطار. ما يظهر معارضة الطبقة الحاكمة لتحقيقات البيطار.
مقتل شخصين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

مقتل شخصين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا 25.01.2023

تحدثت الشرطة عن إصابة سبعة أشخاص بجروح جراء هجوم بسكين في قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ بشمال البلاد. من جانبها كشفت وزيرة الداخلية في ولاية شلفزيغ هولشتاين عن مقتل شخصين. ودوافع الهجوم غير معروفة بعد.
25 يناير .. أحداث باقية في الذاكرة المصرية رغم محاولات الطمس المستمرة

25 يناير .. أحداث باقية في الذاكرة المصرية رغم محاولات الطمس المستمرة 25.01.2023

تحل ذكرى 25 يناير على المصريين وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فقدوا معها جزءًا كبيراً من قيمة مدخراتهم، فيما شهدت أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفاعاً قياساً.. يتذكر المصريون أحداث تلك الأيام رغم محاولات طمسها.

برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا

برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا 25.01.2023

أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.
مفاجأة - نواة كوكب الأرض تعكس دورانها.. فما معنى ذلك؟

مفاجأة - نواة كوكب الأرض تعكس دورانها.. فما معنى ذلك؟ 25.01.2023

أكدت دراسة حديثة أن اللب الداخلي لكوكب الأرض ربما توقف عن الدوران خلال العقد الماضي، وقد يكون دورانه في طور الانعكاس في الوقت الحالي. يشير العلماء في دراستهم إلى تأثيرات ناجمة عن الأمر لكنها لا تمثل خطراً شديداً.
عطل في تطبيقات حيوية لمايكروسوفت والشركة بدأت التحقيقات

عطل في تطبيقات حيوية لمايكروسوفت والشركة بدأت التحقيقات 25.01.2023

قالت شركة مايكروسوفت إن عطلاً أصاب شبكة البنية التحتية ما تسبب في تعطيل عمل عدد من الخدمات والتطبيقات الحيوية المهمة مثل اوفيس 365 و تطبيق تيمز للمحادثات وتقول الشركة إن تعديلاً ما في بنية الشبكة ربما يكون سبب المشكلة.
برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وموسكو:قرار خطير للغاية

برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وموسكو:"قرار خطير للغاية" 25.01.2023

أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليم دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".
موريتانيا ـ بدء محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز

موريتانيا ـ بدء محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز 25.01.2023

تنطلق اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يخشى محاموه لتعرضه لـ "محاكمة جائرة وتصفية حسابات سياسية".وهذه هي المحاكمة الأولى من نوعها لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.
أوكرانيا تعقب بحذر على تقارير حول موافقة ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد

أوكرانيا تعقب بحذر على تقارير حول موافقة ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد 25.01.2023

تفاعلت كييف بحذر مع التقارير الواردة من برلين بشأن تزويدها بدبابات من طراز ليوبارد، تزامنا مع تقارير مماثلة من واشنطن تشير إلى أن الإدارة الأمريكية أبدت استعدادها المبدئي لدعم المجهود الحربي الأوكراني بدبابات أبرامز.
بعد حرق المصحف.. هل تقضي تركيا على حلم السويد بالانضمام للناتو؟

بعد حرق المصحف.. هل تقضي تركيا على حلم السويد بالانضمام للناتو؟ 25.01.2023

يتصاعد غضب رسمي وشعبي في العالمين العربي والإسلامي بسبب عدم قيام السلطات السويدية بمنع يميني متطرف من حرق المصحف أمام سفارة تركيا. فهل ذهبت آمال السويد بالانضمام للناتو أدراج الرياح أم تغير تركيا موقفها مقابل تنازلات؟
عرض فيلم شون بن عن زيلينسكي في مهرجان السينما في برلين

عرض فيلم شون بن عن زيلينسكي في مهرجان السينما في برلين 25.01.2023

مهرجان برلين السينمائي لهذا العام (برليناله) يستضيف الفيلم الوثائقي "قوة عظمى" من إخراج شون بن، ويحكي عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتم تصويره في زمن الحرب وسيكون من بين الأفلام الرئيسية في المهرجان.
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