يونيون برلين يواصل مطاردة ثنائي الصدارة ولايبزيغ يخسر على ملعبه

واصل يونيون برلين مطاردته لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، عبر فوزه المستحق على ضيفه شتوتغارت 3 / صفر، اليوم السبت (1 أبريل/ نيسان 2023)، في المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا، في الوقت الذي لقن فيه ماينز مضيفه لايبزغ درسا قاسيا وفاز عليه 3 /صفر.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، حسم يونيون برلين فوزه على شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ الوصيف، قبل مباراة القمة التي تجمعه اليوم بضيفه بوروسيا دورتموند، الذي يتصدر ترتيب البوندسليغا برصيد 53 نقطة.

وتقدم شيرالدو بيكر بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 51 ثم أضاف كيفن بيهرينس الهدف الثاني في الدقيقة 67، وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه جينكي هاراغوتشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

لايبزيغ - خسارة ثالثة في رابع مباراة

وعلى ملعب ريد بول أرينا، فاز ماينز على مضيفه لايبزغ بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع ماركوس إنغفارتسن ولودوفيتش أغورك ودومينيك كوهر في الدقائق التاسعة و57 و67.

وهذه هي الخسارة الثالثة للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الخامس، فيما واصل ماينز انتفاضته في العام الحالي محققا فوزه الخامس في سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة. وصعد ماينز إلى المركز الثامن برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن.

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ليفركوزن يواصل صحوته

وواصل بايرليفركوزن صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الهولندي جيريمي فريمبونغ (50) وفلوريان فيرتس (61) والإيراني سردار أزمون (90+2).

وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة مستغلا تعثر فولفسبورغ أمام ضيفه أوغسبورغ بهدفين للوكا فالدشميدت (85) وفيليكس نميخا (90+6) مقابل هدفين لماكسيميليان أرنولد (2 خطأ في مرمى فريقه) ومرجيم بيريشا (32). وكان أرنولد سيء الحظ في المباراة بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 21. وتراجع فولفسبورغ إلى المركز التاسع برصيد 39 نقطة.

تعادل فرايبورغ وهرتا برلين

وفرط فرايبورغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في فرصة توسيع الفارق بينه وبين لايبزيغ إلى أربع نقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 1-1. وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الإيطالي فينتشنزو غريفو (52) رافعا رصيده إلى 13 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين، لكن هرتا برلين أدرك التعادل عبر مهاجمه ييسيتش نغانكام (77).

وتختتم المرحلة الأحد بلقائي كولن مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفيردر بريمن مع هوفنهايم.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)