"يونيسيف" تطالب برلين بمزيد من الاهتمام بالأطفال اللاجئين

قبل وقت قصير من انعقاد القمة التي ستجمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن اللاجئين يوم الاثنين المقبل في برلين، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"الحكومة الألمانية بإيلاء اهتمام أكبر بالأطفال والمراهقين اللاجئين.

وأعلنت المنظمة اليوم الجمعة (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في كولونيا أن حوالي واحد من بين كل ثلاثة لاجئين إلى ألمانيا يقل عمره عن 18 عاما، وبالتالي يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأكدت لجنة اليونيسف الألمانية مع 27 منظمة ومؤسسة وجمعية أخرى في بيان أن "الأطفال بحاجة إلى منظور موثوق للحياة، بغض النظر عن بلدهم الأصلي ووضع إقامتهم". ودعا الموقعون على البيان - من بين أمور أخرى - إلى توفير مأوى لامركزي للأطفال اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس العادية.

وحث المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا، كريستيان شنايدر، على تغيير الطريقة التي يُنظَر بها إلى الأطفال اللاجئين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال لديهم إمكانات كبيرة، وقال: "يا لها من فرصة لبلدنا!". وأوضح شنايدر أن الأطفال تواقون إلى التعلم وتشكيل حياتهم، وقال: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان استقبالهم على أفضل نحو ممكن، وتعلمهم اللغة، وتمكنهم من الذهاب إلى رياض الأطفال والمدرسة".

ع.ش/ و.ب (د ب أ)