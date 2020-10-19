 يونيسف تحذر من ظهور ″جيل ضائع″ بسبب تداعيات كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

يونيسف تحذر من ظهور "جيل ضائع" بسبب تداعيات كورونا

مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور "جيل ضائع" في ظل انزلاق 150 مليون طفل إضافي إلى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020.

مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور جيل ضائع

مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال، تحذر يونيسف في تقرير جديد من إمكانية ظهور "جيل ضائع"

حذرت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، من إمكانية ظهور "جيل ضائع" مع استمرار جائحة فيروس كورونا في الإضرار بتعليم الأطفال وتغذيتهم وصحتهم.

مختارات

في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ألمانيا تستغل رئاستها القادمة للمجلس الأوروبي لسنّ قانون يمنع عمالة الأطفال في سلاسل التوريد، واليونيسف تحذر من تفاقم الظاهرة بسبب جائحة كورونا.

إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة على الأطفال. منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حثت ألمانيا على زيادة مساعداتها للمنظمة للحد من العنف بحق الأطفال.

مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين ينطلق وسط تحذيرات من بلوغ ملايين السوريين "حافة المجاعة"، والاتحاد الأوروبي يطالب مجدداً بـ"ضرورة الضغط" على نظام الأسد.

تسببت جائحة كورونا وتدابير الإغلاق في الزج بـ 150 مليون طفل إضافي إلى دائرة الفقر، بحسب منظمة (يونيسف) ومؤسسة "أنقذوا الأطفال"، ما يرفع عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان، إلى نحو 1.2 مليار طفل، والوضع مرشح للتفاقم.

وذكرت المنظمة في تقرير جديد أن الأطفال والمراهقين يمثلون 11 في المائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان صحفي: "خلال جائحة كوفيد - 19، كانت هناك أسطورة مستمرة أن الأطفال يتأثرون على نحو ضئيل بالمرض، وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأوضحت أن الاضطرابات في الخدمات الصحية والاجتماعية الرئيسية وارتفاع معدلات الفقر تشكل أكبر تهديد للصغار. وقالت فور: "كلما طالت مدة الأزمة، كلما كان تأثيرها أعمق على تعليم الأطفال وصحتهم وتغذيتهم ورفاههم"، مشددة أن "مستقبل جيل كامل في خطر".

وكشف التقرير عن انخفاض في تغطية الخدمات الصحية في ثلث 140 دولة شملها مسح المنظمة الأممية. ويرجع ذلك في الغالب إلى التدابير المتخذة لكبح انتشار الوباء. 

وذكرت يونيسف أن 265 مليون طفل على مستوى العالم لا يحصلون على الوجبات المدرسية، وسيعاني ما يتراوح بين 6 و7 وملايين طفل دون سن الخامسة، بزيادة قدرها 14 في المائة، من الهزال أو سوء التغذية الحاد هذا العام، معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

كما أشارت يونيسف إلى أن 150 مليون طفل إضافي انزلقوا إلى الفقر متعدد الأبعاد حتى منتصف 2020.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:11

منطقة الشرق الأوسط تسحوذ على نصف مساعدات اليونيسف

مواضيع ذات صلة

Indien Faridabad Spritzenherstellung

اليونيسيف تعتزم تأمين مليار حقنة لقاح ضد كورونا 19.10.2020

ترغب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أكبر مشتر للقاحات في العالم والمسؤولة عن تنسيق الإمداد، في تخزين مليار حقنة مسبقًا بحلول نهاية عام 2021 لتكون قادرة على إطلاق حملات تحصين ضخمة بسرعة بمجرد توفر لقاحات معتمدة ضد كورونا.

Symbolbild - Kindesmissbrauch

"يونيسف" تطلب دعم ألمانيا لمكافحة العنف ضد الأطفال 02.07.2020

إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة على الأطفال. منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" حثت ألمانيا على زيادة مساعداتها للمنظمة للحد من العنف بحق الأطفال.

Uruguay Coronavirus Montevideo

يونيسف: جائحة كورونا تحرم ثلث أطفال العالم من التعليم 27.08.2020

حوالي 1٫5 مليار طفل تأثروا عبر العالم بعد إغلاق المدارس والاقتصار على التعلم الافتراضي، لكن ثلثهم لم يتمكنوا من استخدام هذه التقنيات، وبالتالي حرموا من الدراسة وفق بيانات اليونيسيف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  