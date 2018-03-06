 يونيسف: أكثر من 300 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم | أخبار | DW | 19.09.2018

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أخبار

يونيسف: أكثر من 300 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم

الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية لا تخلف الدمار وتدفع الملايين إلى النزوح حول العالم فقط، وإنما تحرم أكثر من 300 مليون طفل من التعليم، ولا سيما في البلدان التي تعاني من الفقر والحروب، وفق تقرير للأمم المتحدة.

Straßenkinder in Kampala Uganda (DW/F. Yiga)

ذكرت الأمم المتحدة أن ما مجموعه 303 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم لا يذهبون للمدارس، وجاء في التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء (19 ايلول/ سبتمبر) أن أكثر من ثلث هؤلاء يعيشون في مناطق صراعات أو دول تضررت من الكوارث الطبيعية.

مختارات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن زهاء 1,4 ملايين طفل قد يموتون جوعا هذه السنة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، مطالبة بتحرك دولي لإنقاذ "أرواح كثيرة". (21.02.2017)

قالت "اليونيسف" إن الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع يتعرضون لهجمات على نطاق صادم هذا العام، مضيفة أنه لا يجب أن يصبح العالم فاقد الحس أمام هذه الهجمات وأنه لا يمكن أن تصبح مثل هذه الوحشية أمراً اعتيادياً. (28.12.2017)

ويعني ذلك أن 104 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاما يعيشون في البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث لا يحصلون على تعليم، وفقا لما ذكرته يونيسف في تقريرها. وقال التقرير إن الدول العشر الأكثر تضررا هي كلها في أفريقيا، والوضع هو الأسوأ في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا.

وقالت هينريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "الأطفال الذين يعيشون في دول تضربها الصراعات أو الكوارث هم ضحايا على المديين الطويل والقصير". وأضافت فور "فيما يتعلق بالمدى القصير، فقد تضررت مدارسهم أو دمرت أو احتلتها القوات العسكرية أو حتى تعرضت للهجوم عمدا". وتابعت "أما على المدى البعيد، فإنهم والبلدان التي يعيشون فيها- سيظلون يواجهون دورات مستديمة من الفقر".

ويدعو التقرير إلى مزيد من الاستثمار في التعليم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وتقول يونيسف إن أقل من 4 بالمائة من طلبات التمويل الإنساني العالمي مخصصة للتعليم.

ع.ج/ و. ب (د ب أ)

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Farzana Wahidy)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

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  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    ظروف صعبة بأوجه متعددة

    يعاني الأطفال في كثير من دول العالم ظروفاً صعبة تتنوع بين سوء الرعاية الصحية وسوء التغذية والاقصاء من التعليم والعمالة المبكرة وزواج القاصرات والحمل المبكر والعنف، وهذا ما يحرم الكثيرين منهم الاستمتاع بطفولتهم والعيش بشكل يتلاءم مع سنهم.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Mariam Atahi)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الأطفال الإناث.. تمييز وزواج مبكر وعنف

    يشير التقرير إلى أن أكثر من نصف أطفال العالم - حوالى 1.2 مليار طفل - تهددهم أخطار النزاعات والفقر والتمييز خصوصاً تجاه الاناث. ويؤكد التقرير أن الإناث في سن الطفولة هن الأكثر تضرراً بسبب الحرمان من التعليم والعمالة والزواج والحمل المبكر.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung- Irak (Save the Children/Sam Tarling)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    سوء التغذية.. عدو الأطفال الأول

    يتسبب سوء التغذية والمرض وعدم كفاية الرعاية الصحية في وفاة الأطفال بأكثر من 20 مرة بقدر ما تفعل الحروب والنزاعات. يعيش أكثر من مليار طفل في بلدان تعاني الفقر ويواجهون خطر الوفاة قبل بلوغهم الخامسة من عمرهم؛ هذا ويعيش 240 مليون منهم في بلدان تعاني من صراعات وحروب واوضاع اقتصادية وسياسية صعبة.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Afghanistan (Save the Children/Mariam Atahi)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    التمييز الجنسي.. مأساة لاتجد حلاً ناجعاً

    يعيش أكثر من 575 مليون فتاة في بلدان يشكل فيها التمييز الجنسي مشكلة كبرى. هناك ما لا يقل عن 153 مليون طفل يعيشون في 20 دولة تعاني من كل هذه المشاكل مجتمعة منها جنوب السودان والصومال واليمن وأفغانستان.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    سنغافورة الأفضل والنيجر الأسوأ

    وفق التقرير، تتصدر سنغافورة وسلوفينيا والنرويج والسويد وفنلندا قائمة أفضل الدول لمعيشة الأطفال، فيما جاء بنهاية القائمة التي شملت 175 دولة، ثماني دول إفريقية واحتلت النيجر المركز الأخير كأسوأ دولة لحياة الأطفال.

  • Washington Aktivisten verteilen tausende von Kinderschuhen vor dem Capitol als Symbol für Waffengewalt gegen Kinder (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الولايات المتحدة في المرتبة 36

    وعلى الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية ، فإن الولايات المتحدة جاءت في المركز 36 وروسيا بعدها في المركز 37. ومن بين المشاكل التي يعاني منها الأطفال في الولايات المتحدة العنلف بالسلاح الذي حصد أرواح 7000 طفل هناك منذ عام 2012.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Kenia (Save the Children/Antonia Roupell)

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الأمهات الأطفال مشكلة تزداد حدة في أفريقيا

    يتوقع أيضاً أن يتزايد عدد الفتيات اللواتي يلدن ممن هن دون الثامنة عشرة من العمر على مستوى العالم من حوالي 7.8 مليون حالياً إلى 8.8 مليون بحلول عام 2030. وستشهد مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب إفريقيا النسب الأعلى من هذه الولادات.

  • Internationalen Kindertag | Gesichter der Ausgrenzung - Jemen (Save the Children/Mohammed Awadh )

    أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

    الزواج المبكر.. خطر يتنامى

    بحلول عام 2030 سيتم تزويج أكثر من 150 مليون فتاة قبل بلوغها الثامنة عشر من عمرها. وتعاني الفتيات في دول عربية عديدة وخاصة في اليمن من خطر الزواج المبكر، غير أن مناطق مثل الكاريبي تعد من الأسوأ ولم تشهد أي تقدم في هذا الملف منذ تسعينيات القرن الماضي. الكاتب: عماد حسن


مختارات

أكثر من نصف أطفال العالم في دائرة الخطر

يواجه أكثر من مليار طفل حول العالم أخطاراً متنوعة تهدد حياتهم. وحسب تقرير منظمة "أنقذوا الأطفال" يعد سوء التغذية بسبب الفقر الخطر الأكبر، يليه النزاعات المسلحة ثم التمييز على أساس الجنس والزواج والحمل في سن الطفولة. (30.05.2018)  

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