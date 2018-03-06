يونيسف: أكثر من 300 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم

ذكرت الأمم المتحدة أن ما مجموعه 303 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم لا يذهبون للمدارس، وجاء في التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأربعاء (19 ايلول/ سبتمبر) أن أكثر من ثلث هؤلاء يعيشون في مناطق صراعات أو دول تضررت من الكوارث الطبيعية.

ويعني ذلك أن 104 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاما يعيشون في البلدان التي تعاني من الحروب أو الكوارث لا يحصلون على تعليم، وفقا لما ذكرته يونيسف في تقريرها. وقال التقرير إن الدول العشر الأكثر تضررا هي كلها في أفريقيا، والوضع هو الأسوأ في النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا.

وقالت هينريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: "الأطفال الذين يعيشون في دول تضربها الصراعات أو الكوارث هم ضحايا على المديين الطويل والقصير". وأضافت فور "فيما يتعلق بالمدى القصير، فقد تضررت مدارسهم أو دمرت أو احتلتها القوات العسكرية أو حتى تعرضت للهجوم عمدا". وتابعت "أما على المدى البعيد، فإنهم والبلدان التي يعيشون فيها- سيظلون يواجهون دورات مستديمة من الفقر".

ويدعو التقرير إلى مزيد من الاستثمار في التعليم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وتقول يونيسف إن أقل من 4 بالمائة من طلبات التمويل الإنساني العالمي مخصصة للتعليم.

ع.ج/ و. ب (د ب أ)