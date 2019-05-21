 يونكر: التاريخ سيثبت صواب موقف ميركل بشأن اللاجئين | أخبار | DW | 24.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

يونكر: التاريخ سيثبت صواب موقف ميركل بشأن اللاجئين

أشاد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية بالسياسة التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن اللاجئين منذ عام 2015، مؤكدا أن التاريخ سيثبت صواب هذه السياسة.

Belgien Brüssel - Angela Merkel und Jean-Claude Juncker (Reuters/Y. Herman)

أثنى رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فيما يتعلق بسياستها ذات الصلة باستقبال اللاجئين. وقال يونكر في مقابلة نشرت في عدد اليوم (الجمعة 24 مايو/ أيار 2019) لصحيفة بيلد الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار "أنغيلا ميركل فعلت الشيء الصحيح في خريف عام 2015، وسيثبت التاريخ صوابها".

وأضاف يونكر "إذا كانت الحدود الألمانية قد أغلقت، لانهارت النمسا والمجر تحت وطأة اللاجئين. هذه هي الحقيقة". وبسؤاله عما إذا كانت المستشارة الألمانية قد قادت أو تسببت في انقسام الاتحاد الأوروبي، رد يونكر "يمكنك التأثير على أشياء كثيرة من برلين، هذا صحيح". وتابع "لكن لا يمكن لشخص واحد أن يقود الاتحاد الأوروبي أو يقسمه. في أوروبا، تحتاج دائما إلى حلفاء موثوقين بقوة والعديد من الأصدقاء إذا كنت تريد تحقيق شيء ما".

 

مشاهدة الفيديو 01:46

ميركل وسياستها المتغيرة في التعامل مع أزمة اللاجئين

 

وسيبقى فتح أبواب ألمانيا أمام أكثر من مليون لاجئ القرار الأبرز في المسيرة السياسية لميركل، لكنه قد يكون أيضاء وراء تسريع رحيلها عن السلطة. ففي أواخر صيف 2015 ومع محاولة مئات الآلاف من اللاجئين في ظروف يائسة الوصول إلى أوروبا، قررت ميركل استقبال جميع أولئك الذين تقطعت بهم السبل في المجر. وهرع هؤلاء عبر الحافلات والقطارات وسيرا على الأقدام، إلى الحدود الألمانية النمساوية قبل أن يستقبلهم الألمان عند وصولهم مع باقات من الزهور والتصفيق في محطات السكك الحديد. لكن الرياح تحولت بسرعة وباتت الحماسة الأولية تترك مجالا للشكوك. وسرعان ما عم الغضب بشكل خاص الجزء الشرقي الفقير، حيث حق حزب "البديل لألمانيا" المتطرف نجاحا في الانتخابات. وأقرت ألمانيا بسرعة قوانين تتضمن تقييدا أوسع ما أدى الى الحد بشكل كبير من عدد طلبات اللجوء الجديدة.

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

ألمانيا والإنفاق على اللاجئين ـ من المستفيد من الرقم المسرب؟

رغم أن الحكومة الألمانية لم تنشر رسميا تقريرها حول الإنفاق على ملف اللاجئين في 2018، فإن سجالا يدور حاليا حول المبلغ الذي تم تسريبه. حزب اليسار المعارض اتهم حكومة ميركل بتقديم أرقام مرتفعة تصب في مصلحة اليمين الشعبوي. (20.05.2019)  

ميركل تتعهد بالعمل على موقف أوروبي مشترك حيال ليبيا

تعهدت المستشارة الألمانية ميركل بالعمل مع شركائها الأوروبيين من أجل اتخاذ موقف أوروبي للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية. منظمة أطباء بلا حدود طالبت ميركل بالعمل على حماية اللاجئين الموجودين في مراكز قرب العاصمة الليبية. (02.05.2019)  

ألمانيا ـ لمُ الشمل لذوي الحماية الثانوية يصل الحد الأقصى المتفق عليه

وصل عدد التأشيرات الممنوحة لللاجئين من ذوي البحماية ثانوية إلى 1000 تأشيرة شهريا، وهو الحد الأقصى الذي قررته الحكومة الألمانية لهذه الفئة من اللاجئين. بينما ما زال ينتظر نحو 36 ألف شخص للحصول على مثل هذه التأشيرة. (26.02.2019)  

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ميركل وسياستها المتغيرة في التعامل مع أزمة اللاجئين  

مواضيع ذات صلة

Europa Wahlen l Europa-Wahlkampf der Union in Münster

زعيمة حزب ميركل: اليمينيون الشعبويون يبيعون مصالح أوروبا 21.05.2019

على خلفية أزمة الائتلاف الحاكم في النمسا، حذرت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنيغريت كرامب-كارنباور من تنامي قوة اليمينيين الشعبويين، وأكدت أنهم يبيعون مصالح أوروبا.

Angela Merkel

ميركل ترد على تكهنات حول توليها منصباً في الاتحاد الأوروبي 16.05.2019

بعد تصريحات صحفية تحدثت فيها عن شعورها بالمسؤولية تجاه أوروبا وقلقها على مستقبل القارة؛ سرت تكهنات حول انتقال المستشارة ميركل لتولي منصب مهم في الاتحاد الأوروبي. غير أن إجابة أنغيلا ميركل جاءت سريعة وواضحة بهذا الخصوص.

Belgien, Brüssel: Jean-Claude Juncker begrüßt Angela Merkel

يونكر يقترح ميركل لمنصب أوروبي بعد نهاية ولايتها 20.04.2019

قبل ختام مسيرته السياسية الشخصية عبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن تصورات مستقبلية يفكر فيها الكثيرون في أوروبا: سياسة أوروبية بدون انغيلا ميركل؟ هل يمكن تصور ذلك؟ لهذا يقترح يونكر ميركل لمنصب أوروبي مرموق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  