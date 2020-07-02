يونسكو تطالب تركيا بعدم إجراء تغيير في وضع آيا صوفيا يقوض قيمته

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الخميس (التاسع من تموز/يوليو) إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي يعود للقرن السادس، مضيفة أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات.
وقال مسؤولان تركيان إنه من المرجح أن تعلن أعلى محكمة إدارية في تركيا اليوم الجمعة أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 كان غير قانوني مما يمهد الطريق لإعادته كمسجد.
وقالت يونسكو لرويترز إن آيا صوفيا على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة، وأضافت المنظمة: "بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها"، وذكرت أن "أي تعديل يجب أن تخطر الدولة يونسكو به وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي".
وعبرت المنظمة عن مخاوفها للسلطات التركية في عدة رسائل ونقلت الرسالة إلى سفير تركيا لدى المنظمة يوم الخميس، وتابعت: "نحث السلطات التركية على بدء حوار قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن يقوض القيمة العالمية للموقع".
وكان الموقع المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي يحظى بشأن كبير في كل من الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية وهو اليوم أحد أكثر المعالم الأثرية زيارة في تركيا.
وأثار احتمال تغيير وضع المتحف مرة أخرى إلى مسجد، حالة من القلق بين المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والروس واليونانيين وكذلك زعماء كنائس مسيحية.
م.ع.ح/ع.ج.م (رويترز)
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز العاشر .. آيا صوفيا في تركيا
بنيت آيا صوفيا (أو هاغيا صوفيا) في سنة 537م في مدينة إسطنبول لتكون كنيسة. وبقيت آيا صوفيا كاتدرائية مسيحية لمدة 916 عاما، ثم حولها السلطان محمد في سنة 1453م إلى مسجد إسلامي وبقيت كذلك لمدة 481 عاما ولغاية سنة 1935. وبعد ذلك أصبحت متحفا يزوره ملايين الناس كل عام.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز التاسع.. قصر الحمراء في إسبانيا
شيده الملك أبو عبد الله محمد بن الأحمر في القرن الثالث عشر في غرناطة ليكون قصر الملك. يحتوي القصر على عشرات القاعات والغرف وفيه الكثير من الأبراج والبوابات.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الثامن.. شلالات إجوازو
تقع هذه الشلالات على الحدود البرازيلية الأرجنتينية في جنوب قارة أمريكيا اللاتينية وتتكون من 20 شلالا كبيرا و 255 شلالا صغيرا، وتمتد على مسافة 2.7 كيلومتر. ويصل ارتفاع بعض الشلالات إلى 82 مترا. وضمت منظمة اليونسكو شلالات إجوازو إلى قائمة الإرث العالمي في سنة 1984.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز السابع.. كولوسيوم روما
هو مدرج روماني عملاق في وسط العاصمة الإيطالية روما بني في القرن الأول الميلادي، وكانت ساحته تستخدم كحلبة لقتال المصارعين (الغلادياتور) ومكان لإعدام الخصوم السياسيين، ومسرحا لتقديم العروض والأعمال الدرامية الكبيرة. ويتسع كوليسيوم إلى نحو 50 ألف شخص.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز السادس.. غراند كانيون
وهو أخدود بالغ العمق والاتساع يقع في شمال ولاية أريزونا الأمريكية، ويبلغ طوله 450 كيلومتر ويصل عمقه إلى حوالي 1800 متر. ونشا الأخدود بسبب نهر كولورادو الذي شق مجراه عبر صخور الهضبة قبل نحو 40 مليون سنة. يعتبر أحد أروع المشاهد الطبيعية في العالم.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الخامس.. تاج محل في الهند
تاج محل تعني تاج القصور وقرر الملك شاه جهان في سنة 1631م بناءه ليكون ضريحا لرفات زوجته ممتاز محل. شيد الضريح بالمرمر الأبيض وأقيم في كل زاوية منه مئذنة ارتفاعها 37 مترا، واستغرق بنائه 17 عاما.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الرابع.. سور الصين العظيم
ويمتد على مسافة 2400 كيلومتر وأقيم ليكون حصنا دفاعيا عن افلصين من العدوان الخارجي. بدأ العمل ببناء السور في القرن الثالث قبل الميلاد واكتمل البناء أو توقف في القرن السابع الميلادي. وهو أكبر بناء من صنع الإنسان على سطح الأرض، والوحيد الذي يمكن مشاهدته من الفضاء.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الثالث.. ماتشو بيتشو في بيرو
تقع هذه المدينة في كوزكو في بيرو بين جبلين من سلسة جبال الأنديز وعلى ارتفاع 2360 مترا فوق سطح البحر، وتتكون المدينة من 216 مسكنا بنيت من الحجر وشيدها شعب الإنكا القديم.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الثاني.. الشعب المرجانية العظيمة في استراليا
وتقع هذه الشعب المرجانية الكبيرة في شمال استراليا وتمتد لمسافة 2300 كيلومتر، وتعد أكبر تجمع للشعب المرجانية في العالم، وتضم أكثر من 350 نوعا من المرجان والكثير من الحيوانات والنباتات البحرية النادرة. يعد المكان أحد أهم مواقع الغطس والغوص في العالم.
-
أجمل عشرة مواقع سياحية في العالم
المركز الأول.. أنغكور وات في كمبوديا
وهو مركز يضم عددا من المعابد شيده الملك سرفارمان الثاني في القرن الثاني عشر ليكون عاصمة الدولة ومعبدها الرسمي. وبنيت المراكز الدينية فيه لتكون معابد هندوسية في البدء، ثم أصبحت لاحقا معابد بوذية.
الكاتب: DW/ز.أ.ب