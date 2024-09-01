بعد دراسة التاريخ والدراسات اللاتينية في فرايبورغ وسانتياغو دي تشيلي، تطوع مارتيني يوناس المنحدر من مدينة بوخوم الألمانية للعمل في صحيفة فيستدويتشه تسايتونغ بدوسلدورف قبل الانتقال إلى إسبانيا. وبعد عدة سنوات من عمله كنائب لرئيس تحرير مجلة مايوركا الناطقة بالألمانية، بات يعمل كصحفي مستقل في الجزيرة منذ عام 2018.

منذ عام 2019، يقدم يوناس مارتيني تقارير لدويتشه فيله من إسبانيا، ولكن أيضًا حول موضوعات دولية، مع التركيز على الاستدامة وتغير المناخ والأثر الاجتماعي للسياحة. كمؤلف، نشر أيضًا العديد من الكتب، بما في ذلك أدلة السفر حول برشلونة ومينوركا.

