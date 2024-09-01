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Jonas Martiny - Travel Online-Autor
صورة من: Privat

يوناس مارتيني

صحفي مستقل ومراسل في إسبانيا يركز في عمله الصحفي على السياحة وتأثيرها الاجتماعي.

نظرًا لأن جزيرة مايوركا الإسبانية التي يقصدها مئات الآلاف لقضاء العطلات كانت مركز حياته لسنوات عديدة حتى الآن، فإن لدى يوناس الكثير من التجارب الصحفية الملموسة في الكتابة عن موضوع السياحة.

بعد دراسة التاريخ والدراسات اللاتينية في فرايبورغ وسانتياغو دي تشيلي، تطوع مارتيني يوناس المنحدر من مدينة بوخوم الألمانية للعمل في صحيفة فيستدويتشه تسايتونغ بدوسلدورف قبل الانتقال إلى إسبانيا. وبعد عدة سنوات من عمله كنائب لرئيس تحرير مجلة مايوركا الناطقة بالألمانية، بات يعمل كصحفي مستقل في الجزيرة منذ عام 2018.

منذ عام 2019، يقدم يوناس مارتيني تقارير لدويتشه فيله من إسبانيا، ولكن أيضًا حول موضوعات دولية، مع التركيز على الاستدامة وتغير المناخ والأثر الاجتماعي للسياحة. كمؤلف، نشر أيضًا العديد من الكتب، بما في ذلك أدلة السفر حول برشلونة ومينوركا.
 

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