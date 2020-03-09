يوم المرأة ـ ميركل تشدد على دور الرجال في تحقيق المساواة

في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "لا يمكن لنا أن نصل إلى مشاركة متساوية للنساء في الحياة العملية إلا إذا انخرط الرجال بصورة أقوى في العمل العائلي وأعمال الرعاية بالأطفال والاهتمام بهم وتربيتهم".

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق اليوم (الأحد الثامن من آذار/ مارس 2020)، أكدت ميركل أن المساواة قضية للنساء وللرجال معا، مشيرة إلى أن تحقيقها لا يزال مهمة كبيرة.

مع ذلك تقول ميركل إن هناك بعض الأشياء التي تحققت، على سبيل المثال، في إدراك التوافق بين ظروف العائلة والعمل، كما تحدثت عن الحق القانوني للعاملين بحصول أولادهم على أماكن في الحضانة وحصول العاملين الذين يعولون أطفالا على بدائل لذلك.

وتابعت المستشارة الألمانية: "اليوم يمكن لـ76 بالمائة من النساء العمل في المراحل العمرية المناسبة، وهذه النسبة أعلى كثيرا مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، لكنها لا تزال أقل من نسبة الرجال في نفس المرحلة العمرية (84 لدى الرجال)".

وذهبت ميركل إلى أنه لا يزال الكثير مما يجب فعله إذا تعلق الأمر بالوجود النسائي في المناصب القيادية، وكذلك في المراكز السياسية وبين النواب والعمد ومجالس البلديات. وأشادت ميركل بحقيقة أن نسبة الآباء الذين يحصلون على إجازات لرعاية أطفالهم زادت بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه الحال قبل بضع سنوات "ويجب أن يكون بديهيا تماما أن يقوم الرجال بالعمل العائلي، ولديهم نفس الفرص الوظيفية مثل الآخرين الذين ربما كانوا لا يقومون بهذا الأمر بنفس القدر".

م.م/ و.ب (د ب أ)