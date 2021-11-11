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يوم المرأة العالمي

جاء الاحتفال بيوم المرأة العالمي كثمرة لنضال ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم للحصول على حقوقهن. ورغم عقود من التأكيد على المساواة ، فإن النساء ما زلن أكثر عرضة للفقر وأقل دخلا وحضورا في مراكز اتخاذ القرار من الرجال.

يعود تاريخ مناسبة يوم المرأة العالمي إلى عام 1856 عندما تظاهرت آلاف النساء في نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللاإنسانية التي كن يعشنها. وشكلت هذه التظاهرة التي تكررت لاحقا مقدمة لحصول المرأة على المزيد من الحقوق وتخصيص يوم الثامن من مارس/ آذار كل سنة للاحتفال بإنجازاتها والتعبير عن التقدير والاحترام لها.

MEKELLE, ETHIOPIA - MARCH 07: Units of Ethiopian army patrol the streets of Mekelle city of the Tigray region, in northern Ethiopia on March 07, 2021 after the city was captured with an operation towards Tigray People's Liberation Front (TPLF). Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

إثيوبيا ـ تفاقم الصراع في تيغراي زلزال يهدد القرن الإفريقي 11.11.2021

يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

العقوبات الأوروبية.. هل تردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين؟ 10.11.2021

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا وسط تصاعد الأزمة الحدودية بينها وبين بولندا. حتى الآن يتمسك الاتحاد بنهج العقوبات، فهل تكفي لردع بيلاروسيا عن استغلال محنة المهاجرين في خلافها مع الاتحاد الأوروبي؟
Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
Magdalena Luczak von der Hilfsorganisation Grupa Granica und der Syrer Haval (Name wurde geändert). Haval lebt seit 12 Jahren in Österreich. Er kam nach Polen und versucht zu seinen Eltern durchzukommen, die seit Tagen in Wäldern feststecken - mal auf der polnischen, mal auf der belarussischen Grenzseite.

بولندا.. لاجئ سوري في رحلة بحث عن والديه عند الحدود! 09.11.2021

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

واشنطن وموسكو تتدخلان.. أزمة اللاجئين على حدود بولندا تتفاقم! 08.11.2021

في ظل تفاقم الأزمة قررت بولندا إغلاق معبر حدودي مع جارتها بيلاروسيا المتهمة بتسهيل عبور اللاجئين انتقاما من أوروبا. وفيما طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" باللاجئين دعت فون دير لاين لفرض عقوبات إضافية عليها.
Graffiti zum Thema Migration mit Aufschrift Migrant, Hände, Willkommenssymbol Copyright: imageBROKER/ElmarxKrenkel ibxekr04317216.jpg Graffiti to Theme Migration with Inscription Immigrant Hands Copyright image broker ElmarxKrenkel ibxekr04317216 JPG

العمالة المتخصصة عملة نادرة في ألمانيا.. كيف يمكن كسبها؟ 08.11.2021

عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟
Climate activists protest on the first day of the ExxonMobil trial outside the New York State Supreme Court building on October 22, 2019 in New York City. - Charges that Exxon Mobil misled investors on the financial risks of climate change will be heard in court after a New York judge gave the green light for a trial. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

جماعات الضغط - تهديد للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي؟ 08.11.2021

تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
Mustafa al-Kasimi, Ministerpräsident des Irak, führt eine Unterredung mit Ebrahim Raisi (nicht abgebildet), Präsident des Iran. +++ dpa-Bildfunk +++

العراق ومحاولة اغتيال الكاظمي.. تصعيد أم عودة للمربع الأول؟ 08.11.2021

قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

تصعيد بيلاروسي: مئات المهاجرين يتجهون لحدود الاتحاد الأوروبي 08.11.2021

تظهر فيديوهات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي محاولات مئات المهاجرين غير النظاميين عبور الحدود من بيلاروسيا لبولندا تحت أنظار قوات الأمن في بيلاروسيا. بولندا تتهم جارتها وتتحدث عن "عمل عدائي"، والحكومة تشكل خلية أزمة.

A woman buys bread at a bakery in Cairo, January 8, 2015. The successful roll-out so far of a new smart card system to distribute subsidised bread has been a major achievement for Egypt's government, saving money while earning praise from families who no longer have to wake early to fight for loaves. Picture taken January 8, 2015. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: FOOD SOCIETY POLITICS BUSINESS)

تحليل: ارتفاع تكاليف استيراد القمح وتحديات دعم سعر الخبز 08.11.2021

يطال الارتفاع المستمر في أسعار القمح تكاليف صناعة الخبز الذي يُعد الأكثر حضوراً على الوجبات الغذائية في العالم العربي. إلى أي مدى تستطيع الدول العربية الاستمرار في دعم سعر الخبز بالشكل القائم حالياً؟ وهل من بدائل؟
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
Einsatzkräfte stehen vor der Gaststätte, in dem die Bahnreisenden kurzzeitig untergebracht worden sind. Bei einer Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Mann, sei festgenommen worden, teilte die bayerische Polizei nach einem Großeinsatz am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz mit.

ألمانيا.. إيداع منفذ هجوم الطعن على قطار في مصحة نفسية 07.11.2021

بعد يوم من هجوم طعن في قطار بألمانيا أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أمر القضاء بنقل منفذ الهجوم إلى مصحة نفسية، بناء على طلب الادعاء، وسط مؤشرات على اضطرابات نفسية لديه. وأكدت السلطات أنه سيتم التحقق من ذلك من قبل خبراء.
***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

أردوغان ولعبة "إخافة" الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين! 07.11.2021

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.

Group of business people discussing in meeting ||

الشركات الألمانية.. رقم متواضع للنساء في مناصب رفيعة 06.11.2021

تزايد تقلد النساء مناصب رفيعة في إدارات الشركات الألمانية الكبرى. في المقابل لاتزال ألمانيا في مرتبة متدنية مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى حيال المساواة بين الجنسين، خصوصا في مجال المناصب الإدارية.

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